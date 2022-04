Sony Store macht wichtige Ankündigung über PlayStation

Sony hat angekündigt, dass Benutzer nun alle offiziellen PlayStation-Waren auf der Sony Store, um Geschenkkarten und PlayStation Plus-Mitgliedschaften mit jedem zu teilen, den Sie möchten.

Der Sony Online Store ist seit 2019 in den Vereinigten Staaten erhältlich. Diese Ankündigung fällt mit neuen Produkten von Horizon Raw Materials, der Marke Guerrilla Games, zusammen. Jetzt können Verbraucher aber auch Jacken, Sweatshirts und Funko Pop kaufen! und andere Gegenstände, die Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War oder einfach der Marke PlayStation und ihren Konsolen Tribut zollen.

Die neuen offiziellen PlayStation-Sweatshirts, T-Shirts, Rucksäcke, Umhängetaschen, Wasserflaschen und andere Produkte sind im Sony Store eingetroffen. Jetzt kann jeder Benutzer sie überall hin mitnehmen und beweisen, wie fanatisch sie von der 1994 geborenen Konsole sind.

Das Unternehmen hebt zum Beispiel die von PS5 inspirierte Bomberjacke, die geprägte Kappe des DualSense-Wireless-Controllers, ein Damen-T-Shirt mit schillerndem Logo und einen PlayStation-Rucksack, Wasserflaschen, Kappen, Kunstbücher hervor. Tassen und mehr.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

Darüber hinaus kannst du deine Leidenschaft für PlayStation teilen, indem du Karten im Wert von 10, 20$, 50$ und 100$ spendest , damit andere alle Elemente der größten PlayStation-Inhaltsbibliothek der Welt über das PlayStation-Netzwerk.

Eine weitere Ergänzung sind die 3-Monats- und 12-Monats-Karten von PlayStation Plus, mit denen Sie alle Vorteile nutzen können, einschließlich der Möglichkeit, Online-Multiplayer mit einer globalen Community von Spielern zu spielen, kostenlose monatliche Spiele und exklusive Rabatte auf die Laden spielen.

Sony hat die Möglichkeit, jährliche PlayStation Now-Abonnements in seinem digitalen Geschäft zu kaufen, ausgeschlossen. Die Ausscheidung fand letzte Woche statt, als bekannt wurde, dass PlayStation Now durch die neue PlayStation Plus ersetzt wird, die jetzt über drei Ebenen verfügt und Zugriff auf einen Katalog mit Spielen der aktuellen Generation und darüber hinaus bietet.

Der Grund hängt mit der Einstellung von PlayStation Now zusammen. Im Rahmen der Ankündigung des Verschwindens des PlayStation Now-Dienstes und der Integration seiner Funktionen in das PlayStation Plus Premium-Abonnement beruhigte Sony bestehende PlayStation Now-Abonnenten, indem es sicherstellte, dass monatelange kostenpflichtige PlayStation Now-Abonnements automatisch umgewandelt wurden auf PlayStation Premium.

Das Jahresabonnement für PlayStation Now kostet 59,99 USD und das Jahresabonnement für PlayStation Plus Premium kostet 119,9 USD. Es war also ein großartiges Angebot für diejenigen, die einen langfristigen Vertrag für Now hatten.

Aus diesem Grund und derzeit ist der einzige Weg, auf PlayStation Now zuzugreifen, das monatliche Abonnement, sodass keine Monate im Voraus bezahlt werden kann. Das monatliche Abonnement kostet 8,99$ und wird im Juni durch die PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft ab 16,99$ ersetzt, die den Zugriff auf PlayStation 3-Spiele aus dem PlayStation Now-Katalog ermöglicht.

PlayStation Plus wird drei verschiedene Abonnementmodi haben

PlayStation Plus Essential, das die bekannten Funktionen von PlayStation Plus zum gleichen Preis wie der aktuelle beibehält:

- 8,99 USD für einen Monat.

- 24,99$ für drei Monate.

- 59,99$ für ein Jahr.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

PlayStation Plus Extra, das den Zugriff auf einen Katalog mit rund 400 PlayStation 5- und PlayStation 4-Spielen bietet, und kosten:

- 13,99 USD pro Monat.

- 39,99$ für drei Monate.

- 99,99 USD pro Jahr.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

und PlayStation Plus Premium, das alle oben genannten Funktionen und einen Katalog mit rund 300 abwärtskompatiblen Spielen von PlayStation 3 enthält, PlayStation 2, PSP und PlayStation und kostet:

- 16,99 USD pro Monat.

- 49,99 USD für drei Monate.

- 119,99 USD pro Jahr.

