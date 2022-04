Kinderarbeit in Mexiko beunruhigt die Vereinigten Staaten; 28 Millionen Dollar werden investiert, um sie zu bekämpfen

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Während ihres Besuchs in Mexiko kündigte die Unterstaatssekretärin der Vereinigten Staaten, Julie Su, die Investition von 28 Millionen Dollar (MDD) in die Bekämpfung von Kinder- und Zwangsarbeit sowie zur Stärkung der Rechte mexikanischer Arbeiter im Norden und Süden des Landes an.

Laut Unterstaatssekretär Su werden 5 Millionen US-Dollar für die Eindämmung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Arbeitsbedingungen bereitgestellt, die für Arbeitnehmer in Baja California, Baja California Sur und Chihuahua nicht optimal sind, über Social Accountability International.

Darüber hinaus wird unter Beteiligung der Internationalen Arbeitsorganisation ein 13-Millionen-Projekt zur Bekämpfung der Kinderarbeit in Südmexiko, hauptsächlich in Chiapas, Yucatan und Quintana Roo, ins Leben gerufen. Es wird auch darauf abzielen, den Menschenhandel mit Ländern in Mittelamerika zu reduzieren.

In ähnlicher Weise wird ein Betrag von 10 Millionen Dollar an die internationale Organisation Solidarity Center vergeben, um „die Gewerkschaftsdemokratie zu fördern und die Arbeitnehmervertretung zu stärken“. Auf diese Weise sollen die Tarifverträge für Lohnerhöhungen und die Arbeitsbedingungen im Industriesektor verbessert werden.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Laut der National Child Labour Survey (ENTI) gab es 2019 etwa 3,3 Millionen Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 17 Jahren, die in Mexiko Kinderarbeit hatten, was 11,5% der Bevölkerung in dieser Altersgruppe entspricht. 61% waren Männer (2 Millionen) und 39% Frauen (1,3 Millionen).

Davon arbeiteten 1,8 Millionen in einem „unerlaubten Beruf“; 1,3 Millionen übten ausschließlich häusliche Aufgaben „unter ungeeigneten Bedingungen“ und 262.000 „unerlaubte Beschäftigung unter ungeeigneten Bedingungen“ aus.

31,6% waren in der Landwirtschaft tätig; 24,5% waren in Bau, Bergbau und Industrie tätig; 14% waren Handel; 7,9% waren Straßenverkäufer, während 5,6% persönliche Dienstleistungen erbrachten und 5,4% Hausarbeit waren. Die Staaten, die den höchsten Prozentsatz an Kinderarbeit konzentrieren, sind Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán und San Luis Potosí.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnten die Zahlen aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf 5,5% steigen, so das Bureau of International Labour Affairs des US-Arbeitsministeriums.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

Gemäß dem Bundesarbeitsgesetz (LFT) ist es verboten, Personen unter 18 Jahren innerhalb des Familienkreises für Aktivitäten zu beschäftigen, die ihre Gesundheit, Sicherheit oder Moral gefährden.

In diesem Zusammenhang hielt der US-Beamte auch ein Treffen mit Luisa Alcalde, Leiterin des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit (GfbV), ab und lud Mexiko ein, der Multilateral Association for Organization, Workers' Empowerment and Rights (M-Power für sein Akronym in Englisch) beizutreten. multilaterale Initiative zur Gewährleistung der Gewerkschaftsrechte in der Weltwirtschaft.

Es sei daran erinnert, dass der Senat am 23. Februar ein Protokoll zur Änderung von Artikel 176 Abschnitt II Absatz 8 der LFT gebilligt hat, um legalisieren Sie die Arbeit von Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren im Agrarsektor (wenn keine schweren Maschinen vorhanden sind), gegen die die Vereinigung Save the Children in Mexiko dagegen entschieden hat, da dies die Integrität von Minderjährigen beeinträchtigen würde.

LESEN SIE WEITER: