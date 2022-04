JPMorgan überprüft die Rohstoffexposition nach dem Nickelchaos

(Bloomberg) - JPMorgan Chase & Co. überprüft sein Geschäft mit einigen Rohstoffkunden, nachdem die Short-Nickel-Positionen im letzten Monat geschrumpft sind. Dies droht, dem Sektor mehr Liquidität zu entziehen.

JPMorgan-Management bat Teams auf der ganzen Welt, weitere Due Diligence-Prüfungen bei einigen bestehenden Kunden, einschließlich Metallbetreibern und Ölraffinerien, durchzuführen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Risikobewertungen werden auch in bestimmten Finanzierungsfunktionen durchgeführt, sagten die Quellen, die darum baten, nicht identifiziert zu werden, da die Informationen privat sind.

Die US-Bank ist einer der Hauptakteure auf den Rohstoffmärkten der Welt und bei weitem der größte bei Metallen. Es war auch ein wichtiger Akteur bei dem Anstieg des Nickelpreises, der die London Metals Exchange im letzten Monat erschütterte, da es das größte Gegenstück zur Tsingshan Holding Group Co. ist, dem weltweit führenden Metallproduzenten, der im Zentrum des Rückgangs der Short-Positionen steht.

JPMorgan überwachte und passte sein Engagement in Rohstoffen bereits im Zuge der erhöhten Marktvolatilität vor dem Rückgang der Short-Nickel-Positionen an, so eine andere Person, die mit der Haltung der Bank vertraut ist. Seit dem Anstieg der Nickelpreise Anfang März hat die Bank eine eingehendere Überprüfung durchgeführt, so die Quelle.

„Im Einklang mit einem umsichtigen Risikomanagement haben wir die Risiken im Lichte wichtiger Marktentwicklungen in diesem Jahr überprüft und werden dies auch in allen Märkten tun, aber wir bleiben unserem Rohstoff-Franchise verpflichtet“, sagte JPMorgan in einer Erklärung.

Jede Reduzierung durch die Bank würde für die Rohstoffmärkte, die bereits unter einem starken Rückgang der Liquidität leiden, zu einer besonders schwierigen Zeit führen, da hohe Preise und starke Schwankungen die Händler zwingen, sich aus dem Weg zu halten.

Obwohl die Überprüfung Kunden im gesamten Rohstoffgeschäft von JPMorgan abdeckt, konzentriert sie sich auf unedle Metalle und Geschäfte, die mit dem Betrieb an der London Metal Exchange zusammenhängen, sagten die Leute. Eines der Probleme, die die Bank in Betracht zieht, ist, wie sie ihr Geschäft bei beispiellosen Kollisionen wie dem mit Nickel auf Stresstests testen kann, sagte eine Person.

Es ist nicht klar, wie das Ergebnis der Überprüfung aussehen wird, sagten die Leute, aber es ist möglich, dass JPMorgan dazu veranlasst werden könnte, seine Aktivitäten im Rohstoffsektor zu reduzieren. Die Bank habe ihr Engagement auf dem Nickelmarkt bereits verringert, sagten die Leute. Es hat auch eine zusätzliche Genehmigung des Managements für die Finanzierung neuer Metalle gefordert.

Der Rückgang der Short-Nickel-Positionen erschütterte den Rohstoffsektor, und LME sagte, sie habe ein „systemisches Risiko“ für den Markt erzeugt. Als Reaktion darauf haben einige Banken Anfang letzten Monats die Rohstofffinanzierung in Asien vorübergehend eingestellt, so physische Betreiber in Singapur und China, die häufig Kredite bei betroffenen Banken aufnehmen. Einige der Betreiber haben immer noch keinen Zugang zu Finanzmitteln dieser Banken, einschließlich JPMorgan, und es wurde gesagt, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass die Kreditgeber ihr Rohstoffgeschäft überprüfen, sagten sie.

Zu den betroffenen Geschäften gehören Rückkaufvereinbarungen mit Banken, bei denen Händler ihre Vorräte verwenden, um eine Finanzierung zu erhalten.

Etwa 50.000 Tonnen der gesamten Short-Nickel-Position von Tsingshan, über 150.000 Tonnen, wurden über eine außerbörsliche Position bei JPMorgan gehalten, berichtete Bloomberg im letzten Monat.

Das chinesische Unternehmen hatte Schwierigkeiten, seine Margenanpassungen zu zahlen, nachdem Nickel in etwas mehr als 24 Stunden auf 250% gestiegen war, machte jedoch eine Pause, nachdem der Betrieb für eine Woche ausgesetzt worden war, Transaktionen zu höheren Preisen storniert wurden und seine Banken - angeführt von JPMorgan - vereinbart hatten, keine weiteren Margenanpassungen vorzunehmen.

Auf der Grundlage der 50.000 Tonnen hätte Tsingshan JPMorgan am Tag vor dem Ende des Nickelmarktes eine Marge von rund 1 Milliarde US-Dollar geschuldet. Wenn der Nickelpreis weiter steigen durfte, hätte das Engagement der Bank in Tsingshan um Milliarden Dollar mehr steigen können.

