Der berüchtigte Kriminelle hinter dem Drogenlauf „El Pozolero del Teo“, der mehr als 300 Menschen verwässerte

In der kriminellen Welt gibt es Legenden, die weltweit berühmt wurden wegen der Grausamkeit, hinter der sie sich verstecken, oder sehr selten wegen des Heldentums oder der Gaben der Güte und des Kampfes dahinter.

Es gibt eine Geschichte von unvorstellbarer Grausamkeit, die sogar zu verschiedenen Narcocorridos wie dem von Tito Torbellino komponierten und aufgeführten El Pozolero del Teo gehört, wo das Leben von Santiago Meza dargestellt wird, der den Aufträgen eines ehemaligen Leutnants des Arellano Felix in Tijuana gehorchte.

Es ist eine Erzählung mit Akkordeons und Perkussion im bloßen Stil des Norteño Banda, der sich im Laufe seiner Karriere der Perfektionierung von Tito Torbellino widmete, der angeblich durch Drogenhandel getötet wurde.

Der Text zeichnet eines der vielen Abenteuer neben seinen Chefs auf, die offenbar einen Kontrollpunkt und eine Verhaftung von großer Bedeutung führten, an denen El Jefe 3 Letras (Teo) und sein Compadre La Perra beteiligt waren und Schüsse mit den Behörden kämpften.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Teodoro García Simental, El Teo, war ein ehemaliger Leutnant des Arellano Felix, der sich schließlich von ihnen trennte, war auch der Schutzpatron von Santiago Meza, einem der sadistischsten Verbrecher der letzten Zeit, genannt von seinem Modus Operandi als El Pozolero, der revolutionierte die Methoden des Verschwindens mit seinen berühmten und gefürchteten Auflösungsakten von Leichen.

Santiago Meza López wurde 2009 in der Grenzstadt Tijuana verhaftet, wo er mit Mauerwerk beschäftigt war, aber es war nur eine Fassade, in Wirklichkeit war er ein seltener Krimineller.

Zum Zeitpunkt ihrer Zusicherung erhielten sie zusammen mit dem anderer Krimineller ein Maschinengewehr mit einem Kaliber von 9 mm, Modell MP5, einen Karabiner mit 5,56 mm Kaliber Modell ZM4, ein Gewehr des Kalibers 308, Modell HK-91, ein Gewehr mit 0,5 Kaliber, Gewehr Modell 82A1, 2 Offensivgranaten und nützliche Patronen sowie als Jeep Comander-Fahrzeuge, Toyota Tundra und Toyota Camry.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

Die Spur wurde von der Association United for the Disappeared in Baja California gefunden, die sich auf dem als La Gallera bekannten Land befand, einem riesigen geheimen Grab, das zwischen 14.000 und 15.000 menschliche Überreste enthielt, von denen einige von Meza beigesteuert wurden.

Es war einer der Attentäter von Teos eigenen Leuten, der empfahl, die Suche in diesem Gebiet fortzusetzen, bis sie schließlich 7.000 menschliche Fragmente mit Anzeichen eines Auflösungsversuchs und bis zu 2.000 Zähne fanden.

Die Aufgabe des Pozolero bestand darin, in seinem geheimen Labor, wo er Fässer mit Natronlauge gefüllt hatte, die Körper der Feinde seiner Chefs zu empfangen und sie in der Substanz zu belassen, bis sie vollständig verdünnt waren. Im Gegenzug erhielt er 600 Dollar pro Körper.

Obwohl seine Methode auf den ersten Blick etwas brutal, grotesk und daher ohne vorherige Planung oder „auf der Fahrt“ klingen mag, hatte Meza in Wahrheit sein eigenes Rezept bei der Zubereitung der von ihm verwendeten Substanz. Es war kein spontanes Verfahren.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

Der Spitzname El Pozolero wurde dank seiner Methode vergeben: eine 200-Liter-Wanne, die sich zur Hälfte mit Wasser füllte und dann zwei Säcke Ätznatron leerte und schließlich die geviertelten Körper abwarf.

Diese Mischung blieb mindestens 8 Stunden bei starker Hitze, bis sie schließlich kochte und fast vollständig zerfiel. Es gab Körperteile, die nicht brannten, wie Zähne, Nägel oder kleine Knochenstücke, die er schließlich in ein Ödland warf, sie mit Benzin verbrannte und vergrub.

Diese Methode, so Meza, wurde ihm von Efraín Pérez beigebracht, einem ehemaligen Mitglied des Arellano-Felix-Kartells und einem der gefährlichsten Drogenhändler der letzten Zeit. Er befindet sich in den Vereinigten Staaten mit einer 26-jährigen Haftstrafe im Gefängnis.

Zum Zeitpunkt seiner Gefangennahme erschien er vor den nationalen Behörden, die, wie er sagte, etwas mehr als 300 Leichen auf Befehl von Teo auflösten, der zuerst für das Arellano-Felix-Kartell arbeitete und sich später trennte. Es wird geschätzt, dass es in 9 Jahren tatsächlich 650 waren.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM

El Pozolero wurde wegen der Verbrechen des organisierten Verbrechens, der kriminellen Vereinigung und der geheimen Beerdigung zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Zeit wird in diesem Jahr 2022 abgeschlossen sein und er könnte den ganzen April über freigelassen werden.

Tito Torbellino ist nicht der einzige Mexikaner aus dem Norden, der sich durch das Singen eines episch-lyrischen Liedes für den oben beschriebenen Verbrecher auszeichnete. Die Band Explosión Norteña tat dasselbe mit dem Song El Cocinero sowie dem Stück Santiago Meza von Fidel Rueda.

LESEN SIE WEITER: