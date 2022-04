Der „Olé, olé olé olé, Taylor, Taylor“, der Taylor Hawkins bei den Grammys 2022 die emotionale Hommage an Taylor Hawkins eröffnete

Es gab viele Protagonisten bei der Gala der 64. Grammy Awards, aber es gab einen, der, obwohl er nicht physisch in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas war, das Gefühl hatte, zu der überwiegenden Mehrheit der Anwesenden zu gehören und das konnte nicht unbemerkt bleiben: Oliver Taylor Hawkins.

Der Schlagzeuger von Foo Figthers war eine der Figuren, die in dem Raum geehrt wurden, in dem die Akademie die Gelegenheit nutzt, ein In Memoria für diejenigen zu machen, die nicht im Körper sind, aber weiterhin Seelen mit seiner Musik füllen. Mit „There goes my hero“ begann die Hommage an den Musiker, und nebenbei war der 'Olé, olé olé olé olé, Taylor, Taylor' zu hören, der Tausende von Fans in sozialen Netzwerken erschütterte, beginnend mit Twitter.

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

FOTO: Vía Twitter

Vía Twitter

In der Entwicklung...

LESEN SIE WEITER