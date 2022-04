Das Innenministerium behauptet, 1,2 Milliarden in Sicherheit investiert zu haben

El ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios, habla durante una entrevista en su oficina de Bogotá, Colombia, 25 de marzo, 2021. Carlos Julio MartÍnez/Ministerio del Interior vía/REUTERS ATENCIÓN EDITORES ESTA IMAGEN FUE SUMINISTRADA POR UN TERCERO NO REVENTAS NO ARHIVO

Der Innenminister Daniel Palacios Martínez begleitete den Präsidenten der Republik, Iván Duque Márquez, bei seinem Besuch im Departement Meta, wo er Kapazitäten lieferte und Protokolle über den Beginn der Infrastrukturarbeiten unterzeichnete, die die Sicherheit und das Zusammenleben der Abteilung.

Der Leiter des Innenportfolios lieferte Kapazitäten an die Polizei des Ministeriums, eine mobile Befehls- und Steuereinheit sowie 2 Drohnen für die Stadt Villavicencio und 30 Motorräder für die Gemeinden Acacias, Barranca, Granada, Puerto Gaitán und Villavicencio.

„1,2 Milliarden Pesos, die bisher vom Innenministerium des Landes in Sicherheit und Koexistenz investiert wurden, und wie Herr General Vargas erwähnte, werden wir durch die CONPES of Strategic Infrastructure for the Police weitere 500 Milliarden Pesos investieren, um die 2 mit dem Rest der Investitionen zu erreichen Milliarden Pesos am Ende des Vierjahreszeitraums in Investitionen im Bereich Sicherheit und Zusammenleben der Bürger „, fügte der Innenminister hinzu.

Ebenso die offiziell unterzeichneten Gesetze über den Beginn der Feuerwachen für Villavicencio, Puerto Lleras und Barranca de Upía, die eine Investition von mehr als 3.430 Millionen US-Dollar haben werden.

„Heute feiern wir sehr wichtige Momente, das Protokoll des Baubeginns von drei Feuerwachen. Zum ersten Mal sorgen das Innenministerium und die Nationale Direktion für Feuerwehrleute nicht nur für Panzer, Fahrzeuge und einen schnellen Eingriff in Motorpumpen in Ausrüstung und Kits gegen Waldbrände, sondern wir haben auch die Investition und den Bau von Feuerwachen erreicht „, sagte Palacios Martínez.

Darüber hinaus wurden drei tragbare Motorpumpen an die Meta-Feuerwehrleute geliefert, die eine bessere Reaktion auf Notfälle ermöglichen. Sie werden mit einer Investition von mehr als 498 Millionen US-Dollar für die Gemeinden Barranca de Upía, Granada und Puerto López bestimmt sein.

Am Ende der Veranstaltung wurden in Anwesenheit des Präsidenten der Republik die Unterschriften für den Beginn der Arbeit des #SacúdeteAlParque der Gemeinden Fuente de Oro, Barranca de Upía und El Castillo unterzeichnet.

„Heute haben wir im Departement Meta ein Arbeitseinleitungsverfahren für diese Gemeinden unterzeichnet, um die Bedingungen des Zusammenlebens zu verbessern, da wir wissen, dass junge Menschen, die über Räume für Kultur, Erholung, Sport und Technologie verfügen, junge Menschen sind, die frei von Gewalt sind.“ fügte den Leiter des politischen Portfolios hinzu.

Präsident Duque lieferte Teams, um die Arbeit der Nationalen Polizei zu verstärken

Der Präsident der Republik, Iván Duque Márquez, leitete an diesem Samstag die Lieferung von Ausrüstung, um die Arbeit der nationalen Polizei und der Feuerwehr der Abteilung von Meta zu verstärken.

„Heute demonstrieren wir Meta erneut, dass es mit Fakten und als Team darum geht, ein Land aufzubauen und wie Sicherheit aufgebaut wird“, sagte der Präsident bei der Übergabe der Kapazitäten in Begleitung des Innenministers Daniel Palacios und des Direktors der Nationalen Polizei, General Jorge Luis Vargas València.

Er erklärte, dass innerhalb der gelieferten Kapazitäten 30 Hochzylinder-Motorräder, hochmoderne Drohnen und mehr als 800 Millionen Pesos an Ausrüstung für die Feuerwehren liegen.

„Dies geschieht, weil hier eine Verpflichtung der Regierung gegenüber Meta und der Stadt Villavicencio besteht“, sagte Präsident Duque.

Er betonte, dass dies „die Regierung ist, die der Abteilung die meisten Ressourcen zur Verfügung gestellt hat“ und „die Regierung, die der Nationalen Polizei innerhalb von vier Jahren die meisten Ressourcen zur Verfügung gestellt hat“.

Vor der Leitung des Constructing Country Workshop Nummer 105 auf der Apiay Air Base wurden 30 Honda XRE 300-Motorräder im Wert von 943 Millionen US-Dollar an die Polizei für die Gemeinden Granada, Acacias, Barranca de Upía und Puerto Gaitan geliefert.

Auch ein Remote Manned Air System (SIART) und 2 Drohnen im Wert von 1.835 Millionen Pesos.

Darüber hinaus erhielt die Meta-Feuerwehr drei tragbare Hochleistungsfeuerlöschpumpen, um Brände in abgelegenen Gebieten zu kontrollieren, in die ein Feuerwehrfahrzeug nicht einfahren kann. Diese Elemente arbeiten mit 435 Gallonen Wasser.

Diese Elemente kommen den Gemeinden Barranca de Upía, Granada und Puerto López zugute.

LESEN SIE WEITER: