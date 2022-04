Überraschung in einem Boxkampf: Ein Schiedsrichter wurde getroffen und musste auf einer Trage entfernt werden

Die Positionierung auf dem Ring ist einer der wichtigsten Punkte für einen Richter bei der Durchführung eines Kampfes. Und der mexikanische Richter Jesús Granados stand in der Konfrontation zwischen Irvin Turrubiartes und Gerardo Valenzuela einige Sekunden lang in einem schlechten Sektor. Was wäre, wenn er dafür bezahlt hat: Er erhielt eine Ananas auf der Brust und musste auf einer Trage entfernt werden.

Die letzten Schläge der dritten Runde wurden verteilt, als ein rechter Haken aus Valenzuela nicht das vom Boxer gewünschte Schicksal hatte und die Autorität des Kampfes beeinträchtigte. Granados verspürte starke Schmerzen und hörte in den letzten Momenten auf, auf den Kampf zu achten. Der Schiedsrichter begann mit seinen Armen in einem Glas zu kreisen und als er die Glocke hörte, beugte er sich nach unten und berührte den Bereich, in dem er die starke Aggression verspürte.

Die vierte Runde sollte beginnen, aber Jesus legte sich auf die Seite des Rings, wo ihn die Ärzte sofort behandelten. Er wurde automatisch auf einer Trage für die Notfallversorgung aus der Kampfzone gebracht. Die Kameras konzentrierten sich auf den Moment, als sie seine Kleidung öffneten, um das Ausmaß des Schlags zu überprüfen und damit er auch besser atmen konnte.

In der Krankenstation war Granados beim medizinischen Personal des Abends und nach einigen Minuten erholte er sich. Laut der Sendung TV Azteca zog sich der Richter auf eigene Faust aus dem Gymnasium Rodrigo Quevedo in der Stadt Chihuahua zurück und ist außer Gefahr. „Es ist lange her, dass wir so etwas gesehen haben. Der große historische Präzedenzfall ist Benny Leonard, ein New Yorker Kämpfer, der sich einst dem Richter widmete, und am 18. April 1947, als er sich auf einen kleinen Kampf bezog, fiel er tot. Wir machen den Vergleich für den historischen Wert, wir wollen nicht, dass dies zu einer solchen Definition führt „, erklärte einer der Kommentatoren.

Ein Kollege war dafür verantwortlich, die Konfrontation, die im siebten Kapitel zum Sieg von Turrubiartes durch KO führte, fortzusetzen. Gerardo Valenzuela fiel zum ersten Mal in seiner Karriere und hatte einen Rekord von 10 Siegen und einer Niederlage, während Irvin seinen beeindruckenden Rekord von 24-0-1 mit einem einzigen Unentschieden gegen Gustaño Piña Melgar Ende 2021 erneut ausbaute.

