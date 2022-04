„Er vergisst seinen älteren Bruder nicht“: Faitelson verurteilte den qualvollen Sieg Amerikas gegen Necaxa

Die auf den Tribünen des Victoria-Stadions anwesenden Fans erlebten die Niederlage der Necaxa Rays in letzter Minute. Als es den Anschein hatte, dass Jaime Lozano mit dem torlosen Unentschieden gegen den 17. Platz in der Gesamtwertung einen Punkt halten würde, erzielte Diego Valdes erneut ein Tor und gab den Aguilas den Sieg. Die unerwartete Niederlage überraschte die lokalen Fans, obwohl David Faitelson andeutete, dass dies auf die alte Beziehung zurückzuführen war, die die Teams dank Televisa hatten.

Während des gesamten Spiels deutete der umstrittene Journalist an, dass das Fehlen von Toren darauf zurückzuführen sei, dass die Mannschaften einem Spiel zwischen alten Bekannten gegenüberstanden. „Necaxa und Amerika sind wie gute Ex-Brüder.“ Als der chilenische Mittelfeldspieler den Ball jedoch zur Torlinie drückte, korrigierte der ESPN-Panelteilnehmer seine Haltung und versicherte, dass „El Necaxa nicht vergisst, wer sein „großer Bruder“ war „, über seinen Twitter-Account @Faitelson_ESPN.

Tatsache ist, dass die beiden Teams, die sich am 12. Spieltag trafen, eine enge Beziehung pflegten, als sie demselben Besitzer gehörten. Nachdem Emilio Azcárraga Milmo im Juli 1959 das Coapa-Team gekauft hatte, wollte er in den 1980er Jahren sein Sportemporium erweitern und das wettbewerbsfähige Necaxa-Franchise erwerben. So wurden die Gemälde fast 32 Jahre lang unter Anweisung desselben Besitzers regiert.

Trotz der guten Leistung der beiden Institutionen blieben die Eagles das ranghöchste Team des Unternehmens. Zu einer Zeit, als die Kontrolle über das Timesharing der mexikanischen Fußballmannschaften fast Null war, erhielten die Rayos den Spitznamen, der „jüngere Bruder“ zu sein. Sie teilten sich sogar mehrere Spielzeiten lang das Gericht im Estadio Azteca.

Die Beziehung zwischen den beiden war berüchtigt. Mehrere Journalisten deuteten sogar auf Spielmanipulationen zugunsten der in Coapa hin. Eines der wichtigsten war das Finale des Sommerturniers 2002. In diesem Spiel kehrten die Eagles dank zweier Tore von Christian Patiño und Iván Zamorano auf den Rückweg zurück. Die Auslosung führte zum goldenen Tor, wo Hugo Castillo das Titeltor für die Azulcremas gewann. Obwohl die Kritiker einen möglichen Vergleich zwischen den Institutionen behaupten, haben es sich die Spieler selbst zur Aufgabe gemacht, dies zu leugnen.

Ein weiterer Aspekt, in dem sich die enge Beziehung widerspiegelte, waren die Neuverpflichtungen. In den vergangenen Jahren war der Austausch von Spielern zwischen den beiden Institutionen besonders. Die vom Fernsehsender gesendeten Übertragungen waren fast obligatorisch. Nur Alex Aguinaga verhinderte seine Ankunft in Coapa dank der Intervention von Präsident Ernesto Zedillo, einem treuen Anhänger der Rayos.

„Ernesto Zedillo, Präsident von Mexiko, der nach Necaxa ging, sprach, damit ich nicht gehen würde. Ich war anwesend, als Güero Burillo sprach und ihm wörtlich sagte: „Du kannst jeden mitnehmen, außer Aguinaga, er verlässt das Team nicht“, erinnerte sich der Spieler selbst in einem Interview mit TUDN.

So erinnerte sich Faitelson an diesen Rekord, um den qualvollen Sieg Amerikas zu rechtfertigen. Das Spiel am 12. Spieltag der Grita Mexico Clausura 2022 blieb während der gesamten regulären Spielzeit ein torloses Unentschieden. Als die Entschädigungszeit zu verbrauchen begann, hatten die Amerikaner die Möglichkeit, einen Freistoß aus der Ecke des großen Gebiets zu erhalten.

Richard Sanchez beobachtete seine sechs Teamkollegen in der Gegend, suchte aber einen direkten Schuss. Luis Malagón schaffte es in erster Linie abzulehnen, aber die hohe Dichte an Azulcremas in der kleinen Fläche war günstig, um den Ball wiederzugewinnen. Nachdem er vom Kofferraum abgeprallt war, feuerte Diego Valdés einen Schuss vor das Tor ab, der den Sieg der Eagles besiegelte.

Der Sieg kam Amerika zugute, da es seine Ernte auf 13 Einheiten erhöhte und sich auf der 12. Sprosse positionierte. Obwohl San Luis, Toluca, Santos und Queretaro noch ihr Spiel des aktuellen Tages bestreiten müssen, würde eine Kombination von Ergebnissen die Aguilas in die Playoffs bringen. Die Strahlen ihrerseits befanden sich mit 14 Punkten auf der achten Stufe.

