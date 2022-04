Bei Schüssen in Playa Manzanillo in Acapulco wurden drei Tote und einer verletzt

Minuten des Terrors erlebten Touristen am Strand von Manzanillo im Hafen von Acapulco. Nach einer Schießerei, die das Leben von drei Menschen beendete, wurde einer von ihnen von Sicherheitsbeamten getötet, während ein anderer bei der Verfolgung verletzt wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Guerrero kamen zwei Probanden in ein Restaurant, wo sie zwei Gäste ihres Lebens beraubten. Als sie die Aktionen bemerkten, wurden sie von Ministerelementen verfolgt, eröffneten aber das Feuer.

Der Kampf fand am 4. April gegen 15:40 Uhr statt und sorgte für Chaos unter den Badegästen, die den sonnigen Tag am Meer genossen hatten. Einer der mutmaßlichen Angreifer floh verletzt, als er im Landesinneren Zuflucht suchte.

Lokale Medien berichteten, dass vier hingerichtet wurden, aber die Behörden gaben an, dass es nur drei gab, da einer der Auftragsmörder entkommen konnte. Zwei 9-mm-Pistolen wurden am Unfallort gesichert. Während die Staatsanwaltschaft und Experten das entsprechende Verfahren einleiteten.

Obwohl Guerrero durch seine Häfen und Touristenziele gekennzeichnet war, haben Gewalt und Unsicherheit die Anziehungskraft überschattet, die es einst genoss. Schießereien, das Verbrennen von Räumlichkeiten, Morde, die Aufgabe menschlicher Überreste und Zusammenstöße haben in Acapulco zugenommen.

Trotz der Tatsache, dass es auch heute noch internationale sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen gibt, wurden Entführungen, Erpressungen und Hinrichtungen Teil des täglichen Lebens des Unternehmens.

Daher haben die Menschen in Guerrero Terroranschläge erlebt, die von Gruppen des organisierten Verbrechens hervorgerufen wurden. Laut einem von The International Crisis Group veröffentlichten Bericht kämpfen mindestens 40 Gruppen für ein vielfältiges kriminelles Portfolio, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.

Evelyn Salgado, Gouverneur, der nach den Wahlen im letzten Jahr sein Amt antrat, hat die strategischen Versionen der Regierung unter der Leitung von Andrés Manuel López Obrador bekräftigt. Angesichts krimineller Handlungen wird sichergestellt, dass all dies behandelt wird, wenn Grundursachen angegriffen werden, beispielsweise durch den Einsatz von Sozialprogrammen.

Elemente der Streitkräfte wurden jedoch nicht zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt, wie dies bei ständigen Unterstützungsplänen in Staaten wie Baja California, Colima, Michoacán und Zacatecas der Fall war, die alle von Morena, der Regierungspartei, regiert werden.

Eines der letzten Beispiele für den Terror der Einwohner ereignete sich am 31. März, als sich sechs menschliche Köpfe befanden, die auf der Markise eines Fahrzeugs in der Gemeinde Chilapa ausgestellt waren. In der Einheit befanden sich acht Beutel mit menschlichen Überresten und daneben eine Drogenbotschaft als Vergeltung für den Verkauf von Methamphetaminen.

Ähnliches geschah drei Wochen zuvor, nachdem zwei enthauptete Leichen entdeckt wurden, die in einem Taxi in der Diamantenzone von Acapulco aufgegeben wurden.

Einer der Köpfe der Probanden hatte zwei Karten mit Drogenbotschaften auf der Windschutzscheibe, während sich der andere abgetrennte Teil neben den Leichen im Kofferraum des Fahrzeugs befand. Die Leichen zeigten Anzeichen von Folter.

Am 24. März wurden drei enthauptete Leichen auf einer Autobahn in Iguala de la Independencia in der Nähe des Kurses, der zur Gemeinde Santa Teresa führt, nur 20 Minuten vom Gemeindesitz entfernt, aufgegeben. Die Männer waren etwa 30 und 40 Jahre alt.

Etwa 10 Meter von der Stelle entfernt, an der die leblosen Probanden gestapelt waren, wurden ihre Köpfe abgetrennt und der Arm eines von ihnen wurde gefunden. Sicherheitsbeamte kamen an, um das Gebiet zu bewachen, und die Leichen wurden zur Nekropsie des Gesetzes an den forensischen medizinischen Dienst gebracht.

LESEN SIE WEITER: