Was hat Carmen Muñoz im Vergleich zu Laura Bozzo und Rocío für ihr neues Programm gesagt?

Carmen Muñoz ist eine Fernsehmoderatorin, die nach ihrer Teilnahme als Moderatorin des Azteca-Fernsehprogramms Enamornados exponentiell berühmt wurde. Nach ihrem Ausscheiden aus dieser Firma nach ihrer Rückkehr zu Televisa hat die Künstlerin jedoch jetzt ein neues Programm im Format von Talk Show namens Naked Secrets.

Die Show, die am 28. März uraufgeführt wurde und um 19:00 Uhr auf Unicable ausgestrahlt wird, versucht, Geschichten von Familien zu erzählen, die in Schwierigkeiten stecken, ähnlich wie Laura in Amerika oder Things of Life. Aus diesem Grund brauchte Carmen, als sie nach den Ähnlichkeiten zwischen ihrem Programm und den oben genannten befragt wurde, nicht lange, um zu antworten.

In einem Interview mit TVyNovelas wies die berühmte Frau darauf hin, dass sie keine Kontroversen mit Laura Bozzo und Rocío Sánchez Azuara auslösen wollte, die sich durch diese Art von Show auszeichnen.

„Ich mag keine Vergleiche, ich respektiere wirklich die Formate, die meine Kollegen, die großartige Dirigenten sind, gemacht haben, aber ich denke, jeder hat seinen Stil, seinen Touch und das macht jedes Programm anders. Ich bin überzeugt, dass Secretos al Naked meinen Touch, meinen Stil, meine Essenz und die von Alexi Núñez haben wird. Also, das ist eine Bombe, mach dich bereit „, sagte er.

Así será el logo oficial del programa (Foto: Twitter/@Alexis_N_Oliva)

In Bezug auf ihre Vorbereitung auf die Durchführung solcher Programme erwähnte Carmen, dass sie bereits zuvor Wissen darüber, aber er beschäftigte sich mit der Tatsache, dass dies keine Ausrede war, nicht zu studieren und jede Übertragung bestmöglich zu geben.

„Ich hatte bereits ein wenig Wissen über die paar Geschichten, die ich im Laufe der Jahre gehört hatte [...] aber am Ende muss man sich immer vorbereiten. Ich meine, man kann im Fernsehen nicht improvisieren, man kommt ohne Werkzeuge nicht dorthin, denn ohne Zweifel sind Informationen alles. Wenn Sie nicht weiterkommen, wissen Sie, wie Sie aus dem Takt kommen, wie Sie um Rat fragen, wie Sie die Situation kontrollieren können, wenn sie außer Kontrolle gerät, dann bereite ich mich jeden Tag darauf vor, ich werde nie aufhören „, sagte er.

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 13 años de ausencia (Foto: Televisa)

Im Laufe der Jahre wurde ständig über Talkshows gemunkelt, dass auf die vorgestellten „Fälle“ reagiert wird. Angesichts dessen gestand Muñoz in Secretos al Naked, wie es sein wird.

Was die Gastgeberin nicht verpassen durfte, war, das Thema ihrer kürzlichen Rückkehr nach Televisa anzusprechen, und sie sagte, dass es, obwohl es lange gedauert habe, eine angenehme Erfahrung sei, an den Ort zurückzukehren, an dem sie viele Jahre gearbeitet habe.

„Es scheint, dass ich nie gegangen wäre; es ist etwas sehr Lustiges, denn trotz der Jahre, in denen ich woanders war, treffe ich mich 16 Jahre später mit Freunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder ich habe mich plötzlich mit Make-up-Leuten getroffen, die mich mit großer Zuneigung empfangen haben. Es ist sehr schön, wenn Sie willkommen geheißen werden so „, sagte sie.

