PLAi: Das Tool, das Sie befähigt und verbindet, wenn Sie ein Unternehmen in Jalisco gründen möchten

Heutzutage wollen viele Menschen Unternehmer sein, aber manchmal wissen sie nicht, wie sie anfangen sollen, mit wem sie sich verbünden oder mit wem sie trainieren können, um alles zu lernen, was sie wissen müssen, um das Unternehmertum eines Unternehmens zu gründen. Aus diesem Grund begann die Regierung des Bundesstaates Jalisco mit einem Projekt namens PLAi, das darauf abzielt, andere zu schulen, zu verbinden und anderen die innovativen Projekte zu zeigen, die es gibt.

Die Open Innovation Platform (PLAI) ist ein strategisches Projekt der Regierung des Bundesstaates Jalisco, das drei Jahre lang im State Governance and Development Plan als strategisches Projekt vorgeschlagen wurde, das alles sein wird, was von der derzeitigen Regierung übrig bleibt, obwohl es sein wird versuchte später weiterzumachen.

In einem Interview mit Infobae Mexico erklärt Nora Martín Galindo, Generaldirektorin für Innovation und geschäftliche und soziale Entwicklung, dass das Projekt überwacht und das Budget für die Fortsetzung benötigt wird. „PLAi als solche ist eine dezentrale öffentliche Einrichtung, sie hat eine eigene Struktur, und selbst die Direktorin von PLAi ist Lehrerin Nadia Mireles, ich bin Generaldirektorin für Innovation und Wirtschaft und soziale Entwicklung und arbeite immer in Abstimmung mit ihnen, um sicherzustellen, dass das Projekt potenziert wird“ .

Er erklärt, dass bei PlaI angestrebt wird, es zu einem Ort zu machen, an dem Sie Kurse in allen Fachgebieten absolvieren können. „Dafür haben wir drei Komponenten, PLAi ist in Learn, Connect und Innovate unterteilt. Im Teil Lernen gehen wir zunächst Allianzen mit anderen Plattformen wie edx wie Coursera und Udemi ein, für die bereits viele Kurse von großem Wert verfügbar sind, und was wir tun, sind diese Allianzen, damit die breite Öffentlichkeit darauf zugreifen kann, aber wir haben auch einen Kurs genannt Digitize your SME, das sehr erfolgreich ist, und was Sie suchen, ist genau, dass Mikro-, kleine und mittlere Unternehmen von dem Niveau aus digitalisiert werden, auf dem sie sich befinden, es gibt Marketing, wir machen Programme für, sogar Unternehmen, die speziell ein Programm angefordert haben, um in der Lage zu sein trainieren oder finden Sie das Talent, das sie brauchen „, erklärt Nora Martín.

PLAi busca tener cursos de todas las especialidades para capacitar a cualquier persona.

Dieser Teil ist eine der drei Komponenten, die von Learn. Ein anderer ist Conectar. Dies entstand, weil sie feststellten, dass es viele wertvolle Informationen gab und viele Menschen sehr interessante Themen sowohl in den strategischen Sektoren des Staates als auch im Inkubations- und Beschleunigungsteil aller aus ihrem Bereich behandelten, aber diese Informationen waren nicht am selben Ort, das heißt, es war verstreut.

„Wenn Sie nach Technologietransferbüros oder Beschleunigern suchten, mussten Sie manchmal jede Website durchsuchen, um herauszufinden, was daran vorhanden ist, und wir hielten es für von großem Wert, ein Portal zu entwickeln, in dem das Ökosystem für Unternehmertum und Innovation des Staates abgebildet wurde, also wenn wir reden Über Connect haben wir die Softwareentwicklung durchgeführt, die für uns erforderlich ist, um diese Komponenten zu haben, und am Ende konnten wir dem Benutzer sowie innerhalb von Conectar drei Hauptbereiche vorstellen, nämlich die der Möglichkeiten, in denen Sie alles finden, was lebendig ist, was zum Beispiel im Moment existiert , die offenen Aufrufe „, betont Martín Galindo.

Er erwähnt, dass es in diesem Abschnitt nicht nur staatliche Optionen gibt, sondern auch von Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen, die sich der Beratung in Innovationsfragen widmen. „Von all denen, die etwas gegen Innovation oder Unternehmertum unternehmen, das derzeit geöffnet ist und einem bestimmten Publikum angeboten werden kann, finden Sie im Abschnitt Opportunities diese Erfolgsgeschichten, Innovationsherausforderungen, offene Ausschreibungen, Mittel für bestimmte Projekte usw. kann es finden, dort kannst du teilnehmen, was wir tun ist, als ob du es an einem Ort sehen kannst und du entscheidest, woran du teilnehmen möchtest.“

Ein weiterer Bestandteil dieses Abschnitts, Verbinden, ist der Talentteil, denn dort, was wir tun wollten, ist ein Matchmaker, da es viele spezialisierte Dienste gibt, bei denen die Leute oft nicht wissen, wo sie zu finden sind. „Wenn wir in einem Unternehmen sind und manchmal einen bestimmten Lieferanten oder einen Verbündeten oder Partner brauchen, der uns beispielsweise bezahlt, weil wir das nicht haben, weil wir das nicht haben, weil es manchmal auch darum geht, wer vertrauenswürdig ist, wie kann ich mich dann in Talento mit ihm verbinden, was wir tun und was wir tun, laden wir immer ein Bei allen Fachleuten und Unternehmern laden Sie Ihr Profil hoch, stellen sich vor und stellen mit dieser Sichtbarkeit Ihre Spezialität oder Ihr Projekt ein, damit andere es auch sehen können, und wenn wir danach suchen, können wir uns verbinden“.

La plataforma impacta al año a unas 25 mil personas.

Damit wollen sie, dass Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder sogar die Regierung selbst das finden, wonach sie suchen, und die Verbindungen bestehen.

Der letzte Faktor ist die Infrastruktur oder das Ökosystem, das informiert, was verfügbar ist. „Wie viele Beschleuniger, Inkubatoren, Fonds, wo sie sind, welche Spezialität sie haben, welche Benutzer sie erreichen, alles, was wir manchmal auch in einer bestimmten Region suchen (...), wir halten es für ein sehr wertvolles Portal, weil wir alles, was gerade passiert, kombinieren und über die Themen von auf dem Laufenden halten Innovation, Unternehmertum, Wissenschaft und Technologie“. Zu diesen Faktoren gehört das Connect-Teil.

Martín Galindo erklärt, dass sich das Projekt in einem Stadium befindet, in dem sie außerdem bald eine Röntgenaufnahme der Startups erhalten werden, mit Informationen darüber, was sie tun, wer ihr CEO ist, wer das Team bildet, ob sie Kapital aufgenommen haben und wie viel usw.

Die dritte und letzte Komponente ist Plai Innovar. „Dort haben wir das erste virtuelle Beschleunigungs- und Inkubationsprogramm des Bundesstaates entwickelt, dh wir haben Inhalte von großem Wert für jede der Phasen entwickelt, sie auf die Plattform gestellt, eine Diagnose gestellt und festgestellt, wo sich Ihr Unternehmen gerade befindet, wir generieren einen Lernpfad für Sie und Nun, Sie kommen virtuell voran, aber mit Begleitung bieten wir den Mehrwert, den wir bieten, dass dies auch nicht der schwarze Faden ist, es gibt viel zu lernen, es gibt viele Kurse, die Sie online belegen können, aber oft nehmen Sie sie und Sie haben Zweifel, oder Sie nehmen sie und Sie haben niemanden dazu Ideen mit oder plötzlich, wer Sie anlügen wird, der Unterschied bei Plai Innovar besteht darin, dass Sie nicht nur virtuell nutzen, sondern auch immer auf Ratschläge zählen können, mit der Lösung von Zweifeln und natürlich auch auf spezialisiertes Mentoring oder Beratung, damit einer nach dem anderen hilft wachsen Sie in Ihren Geschäftsmodellen“.

La plataforma digital ayuda a los emprendedores.

Martín Galindo erwähnt, dass sie immer mehr Benutzer und Inhalte haben und dass sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

Die Idee, diese Plattform zu schaffen, wurde geboren, nachdem die Bedürfnisse im Bundesstaat Jalisco identifiziert wurden, denn obwohl es sich um ein Unternehmen handelt, das viel auf Innovation und Unternehmertum und vor allem auf wissenschaftlich-technologischer Basis drängt, gibt es immer große Möglichkeiten. Da es an Verbindungen mangelte, gab es sehr viele wichtige Akteure im Ökosystem, aber es gab, dass viele sie nicht identifizierten. „Es mangelt an Talenten in Fachthemen, die plötzlich von unserer eigenen Dynamik gefordert werden. Daher müssen wir auch bezahlen, da wir nicht so starr sind, wie es oft eine Universität sein muss, da ihre Lehrpläne nicht über Nacht verschoben werden können Wir können dies über die Plattform tun und wie können wir diesen Inhalten werden plötzlich in bestimmten Sektoren dringend benötigt, und dann tragen wir in jeder Hinsicht zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei.“

Durch die Identifizierung dieser Chancenbereiche wurde das Projekt 2019 entwickelt. Darüber hinaus betrifft das Projekt etwa 25.000 Menschen pro Jahr zu verschiedenen Themen.

