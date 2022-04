Wer sind Trinidad Cardona, Davido und Aisha, die Sänger des offiziellen Liedes der Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Hayya Hayya (Better Together) ist das Lied, das von der FIFA als offizielles Thema für die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar präsentiert wird. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen der lateinamerikanischen Sängerin Trinidad Cardona, dem Nigerianer David Adedeji Adeleke, besser bekannt als Davido, und dem in Doja Aisha geborenen Performer.

Trinidad Cardona ist eine amerikanische Sängerin, die sein Leben mit zwei Müttern teilt, einer mexikanischen Herkunft und der anderen puertoricanischen, die mit seinem Lied „Jennifer“ bekannt wurde. Der Künstler weist darauf hin, dass seine persönlichen Erfahrungen, zu denen ein leiblicher Vater im Gefängnis und einige Mütter gehören, die sich als Lesben erklärten, seine größten Inspirationen sind, mit denen er alle Menschen erreichen möchte.





Davido ist nicht nur Sänger, sondern auch Komponist und Produzent. Er wurde in Atlanta, USA, geboren, wuchs aber in Laos, Nigeria, auf. Dieser kulturelle Mix konnte es in seiner Musik widerspiegeln, seine bekanntesten Songs sind Don Jazzy, 2 Face idibia oder Wand Coal. Experten sagen, er sei bis heute einer der wichtigsten nigerianischen Künstler.

Aisha ist der lokale Touch der Single, sie betont, dass sie eine persönliche Verbindung zu dem Thema und der Veranstaltung hat, die Ende des Jahres in ihrem Land stattfinden wird. Die Künstlerin ist eine der beliebtesten in Katar. Ihr Ruhm hat dazu geführt, dass sie bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen auftrat und bei der Eröffnung der Doha Festival City anwesend war.

Trinidad Cardona, Davido und Aisha sind die ersten Künstler, die die Spannung der Fußballweltmeisterschaft mit einem Song verkörpern, der Rhythmus und Blues (R & B) und Reggae mischt. Das Profil dieser Künstler bereichert die Idee, die die FIFA präsentieren möchte.