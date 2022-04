Saudi-Arabien, der schlafende asiatische Riese, der von argentinischen Technikern angeführt wurde: Was Sie über Argentiniens Debüt-Rivalen bei der Weltmeisterschaft wissen müssen

Die Children of the Desert erscheinen als eine der großen asiatischen Mächte und sicherlich als herausragendste arabische Nationalmannschaft. Mit drei kontinentalen Titeln ist er ein schlafender Riese: Seit dem Asienpokal 1996 hat er keinen Erfolg mehr erzielt. Saudi-Arabien hat eine relativ moderne Nationalmannschaft, nachdem es 1994 seine erste Weltmeisterschaft gespielt hat, das einzige Mal, dass es die erste Runde bestanden hat. Vier argentinische Trainer konnten mit den Saudis experimentieren: Jorge Solari, Gabriel Calderón, Edgardo Bauza und Juan Antonio Pizzi.

Bei der Auslosung der Weltmeisterschaft wurde entschieden, dass die Saudis zusammen mit Argentinien, Mexiko und Polen in Pool C anhalten werden. Sie werden genau die ersten Gegner der Besetzung von Lionel Scaloni sein: Das Spiel findet am Dienstag, den 22. November, im Lusail-Stadion statt.

DIE GESCHICHTE DER GREEN HAWKS

Obwohl er 1957 sein erstes Länderspiel verzeichnet hatte (3:1 -Sieg gegen Syrien), ließ sich die saudi-arabische Nationalmannschaft 1984 in der Welt des Fußballs nieder, als er seinen ersten Asienpokal mit einer außergewöhnlichen Leistung spielte: Er führte seine Zone in der ersten Runde an und eliminierte den Iran im Elfmeterschießen für die Halbfinale und besiegte China mit 2:0 im Finale in Singapur. Und der Ruhm würde sich im nächsten kontinentalen Wettbewerb wiederholen, als er erneut führend in seiner Region war, den Iran in der regulatorischen Zeit für das Halbfinale eliminierte und in Doha (1988) in Strafen gegen Südkorea geweiht wurde.

Er stand 1992 kurz vor der dreimaligen Meisterschaft in Japan, dem Jahr, in dem er den Copa Rey Fahd (Konföderationen-Pokal, in dem er im Finale gegen Alfio Basiles Argentinien fiel), verlor aber letztendlich gegen den Besitzer des Hauses. Der Rückkampf wäre knapp: 96 stieg er an die Spitze des Podiums, nachdem er den Gastgeber der Vereinigten Arabischen Emirate im Elfmeterschießen besiegt hatte. Diese Auszeichnung führte dazu, dass er neben dem Iran in der ersten historischen Rangliste stand, bis die Japaner mit den Titeln 2000, 2004 und 2011, die zu dem von 92 hinzugefügt wurden, auf die Bühne brachen.

JORGE SOLARI, DER ERSTE ARGENTINISCHE DT IN SAUDISCHEM TERRITORIUM

El Indio Solari, único entrenador de la historia que puso a Arabia Saudita en octavos de final de un Mundial

Vor der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten 94 besuchte der saudi-arabische Botschafter den damaligen Präsidenten Carlos Saúl Menem in der Casa Rosada und teilte ihm mit, dass die Nationalmannschaft einen Trainer brauche. Der Mann aus La Rioja sagte ihm, dass er ihm das Beste in Argentinien besorgen würde. Carlos Bilardo, der aus dem Titel Mexico 86 stammte und der Vizemeister in Italien 90 war, lehnte den Vorschlag ab. Und ein Freund des Indianers, der Teil von Menems Gewahrsam war, empfahl es. Dies war Solaris Landung auf arabischem Boden.

Die Premiere der Children of the Desert bei Weltmeisterschaften war erfolgreich: Ich stolperte gegen Holland (1-2) und triumphierte gegen Marokko (2-1) und Belgien (1-0), um als Zweiter in der Zone das Achtelfinale zu erreichen. In der Ko-Phase trafen sie auf Schweden, das ihre Gruppe gegen Brasilien unversehrt gelassen hatte: Die Skandinavier gewannen 3:1 (besiegten dann Rumänien, das Argentinien im Viertelfinale eliminiert hatte, sie würden im Halbfinale gegen die Brasilianer verlieren und Bulgarien im Spiel um den dritten und vierten Platz mit 4:0 schlagen).

Trotz der guten Leistung wurde der argentinische Stratege entlassen. Er erzählte der Folge in einem Interview mit Infobae: „Ich bin gegangen, weil der König wollte, dass ich einen Stürmer spiele, der nicht in der Lage war zu spielen. Ihm fehlte die Geschwindigkeit und er war 40 Jahre alt. Sie wollten einen Spieler aufdrängen und wir haben ihn ignoriert. Wir haben den benutzt, den wir für fit hielten und sind mit unserem gestorben. Sie haben mich nie wieder angerufen, obwohl sie eine Kampagne wie die unsere nicht wiederholt haben.“

EINE UNGEWÖHNLICHE TATSACHE: SIE HABEN MITTEN IN DER WELTMEISTERSCHAFT EINEN TRAINER RAUSGEWORFEN

El brasileño Parreira fue echado en pleno Mundial de Francia 98

Von 94 bis 98 gingen fünf Trainer auf der Bank (Saudi Mohammed Al-Kharashy, Brasilianer Zé Mario, Portugiese Nelo Vingada, Österreicher Hänsel Waldem und Deutscher Otto Pfiser), bevor Carlos Alberto Parreira ernannt wurde, der in einer der skandalösesten Folgen der WM-Geschichte mitspielen würde. Die Carioca führte die Mannschaft in den ersten beiden Spielen der französischen Weltmeisterschaft an, wurde jedoch nach Abschluss der beiden Niederlagen entlassen (1:0 gegen Dänemark und 4:0 gegen Frankreich, letztendlich Meister).

Die saudi-arabische Königsfamilie traf sich sechs Stunden in einem Hotel in Bordeaux mit dem brasilianischen Trainer und informierte ihn über die unerschütterliche Entscheidung, seinen Vertrag zu kündigen. Sie nahmen sogar unter dem Namen ihres Nachfolgers an der Kundgebung teil: Mohammed Al-Kharashy, der den Prozess nach Solaris Abgang begonnen hatte. Die Grünen standen kurz davor, Südafrika im dritten Spiel der Gruppe C zu besiegen, aber in der Stillstandszeit erzielten die Afrikaner das Finale mit 2:2.

DER LAUFSTEG DER ARGENTINISCHEN TECHNIKER UND NACHRICHTEN

Pizzi durante su paso por la selección saudí (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Neben der Frustration von 98 kamen die von Korea-Japan 2002 und Deutschland 2006. Bei der ersten Weltmeisterschaft auf asiatischem Boden wurde er bei seinem Debüt von Deutschland mit 8:0 geschlagen, während er später nach Kamerun und Irland fiel. Auf europäischem Boden begann es mit einem Unentschieden gegen Tunesien, aber es ging gegen die Ukraine (0-4) und Spanien (0-1) ums Leben. Der Argentinier Gabriel Calderón war derjenige, der in den Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft gegangen war, obwohl er vor dem Start entlassen wurde, um den Trainertaucher dem Brasilianer Marcos Paquetá zu übergeben.

Auf dem Weg nach Südafrika im Jahr 2010 belegte er den dritten Platz in seinem Gebiet hinter Südkorea und Nordkorea (er hatte eine schlechtere Tordifferenz als letzteres) und nach zwei Spielen im kontinentalen Playoff gegen Bahrain wurde er durch den Unterschied des Auswärtstors in der Stillstandzeit verletzt (wenn er triumphiert hätte, hätte er gewonnen das letzte Playoff gegen Australien). Die Qualifikationsrunde für Brasilien 2014 war die schlechteste aller Zeiten: Nur ein Sieg gegen Thailand scheidete vor der Endrunde aus.

Der Niederländer Bert van Marwijk führte das Team in die Qualifikation für Russland 2018, aber als das Tor erreicht war, wurde er für Edgardo Bauza besetzt, der gerade durch Jorge Sampaoli aus dem argentinischen Team ersetzt worden war. El Patón dauerte nur drei Spiele: Sie haben ihn gefeuert, weil „ihm die Art, wie er trainiert hat, nicht gefiel“. Der kroatische Krunoslav Jurčić übernahm zwischenzeitlich die Zügel, aber die Weltmeisterschaft war Juan Antonio Pizzi, der trotz des vorzeitigen Ausscheidens im Amt blieb (5:0 -Sieg gegen den Gastgeber, 1:0 -Sturz gegen Uruguay und 2:1 -Sieg gegen Ägypten).

Salem Al-Dawsari, la figura más importante de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

Der Franzose Hervé Renard, ohne große Rollen als Fußballer, aber mit Erfahrungen in mehreren Vereinen neben vier Mannschaften (Sambia, Angola, Elfenbeinküste und Marokko), übernahm 2019 die saudische Nationalmannschaft und besiegelte das Ticket nach Katar 2022. Die Araber blieben in der ersten Phase oberhalb der Linie von Usbekistan, Palästina, Singapur und Jemen ungeschlagen. Die gute Leistung wurde in der nächsten Runde beibehalten, in der er erneut die Gruppe B anführte und Japan beim letzten Sieg gegen Australien, das Dritter wurde, auf dem zweiten Platz belegte.

Die Besonderheit der Children of the Desert ist, dass alle ihre Komponenten im heimischen Fußball spielen. Zu seinen Figuren gehören Salem Al-Dawsari, der Torschützenkönig in der Qualifikationsrunde mit Saleh Al-Shehri mit 7 Toren (beide spielen in Al-Hilal), Fahad Al Muwallad (Al-Ittihad) und der 21-jährige vielversprechende Firas Al-Buraikan, der in Al-Fateh spielt.

