In der gesamten Geschichte Mexikos haben sich einige Charaktere durch ihren Mut, ihre Treue zum Land und ihre Begeisterung für die Verteidigung Mexikos hervorgetan. Es gibt jedoch auch andere, die es geschafft haben, große Popularität zu erlangen, vor allem aber aufgrund einiger Entscheidungen, die für die Nation nicht so vorteilhaft waren.

Antonio López de Santa Anna ist einer der letzteren. Obwohl es viele Menschen gibt, die den Charakter verteidigen, der seit der Unabhängigkeitsperiode bis zum Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte Mexikos präsent war, kritisieren ihn viele andere aufgrund seiner Entscheidungen, die er getroffen hat und die das Land zur politischen Instabilität, Armut, Elend und sogar der Verlust von mehr als der Hälfte des mexikanischen Territoriums.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez, vollständiger Name Santa Anna, wurde am 21. Februar 1975 in Xalapa im Bundesstaat Veracruz geboren. Einige Quellen weisen darauf hin, dass er sechsmal Präsident war, andere berichten jedoch, dass er es geschafft habe, den Präsidentschaftsvorsitzenden elf Mal zu erreichen, obwohl sie alle für einen sehr kurzen Zeitraum waren.

Das erste Mal, dass Santa Anna zum Präsidenten von Mexiko ernannt wurde, war an einem Tag wie heute, dem 1. April, aber 1833 wurde Valentín Gómez Farías zum Vizepräsidenten ernannt. Es sei darauf hingewiesen, dass Santa Anna zu dieser Zeit krank gemeldet wurde, was es ihm unmöglich machte, sein Amt zu innehaben.

Santa Anna wurde am 1. April 1833 zum ersten Mal zum Präsidenten von Mexiko ernannt. Foto: Nationales Institut für Anthropologie und Geschichte

Gemäß der Verfassung der Vereinigten Mexikanischen Staaten von 1824, Artikel 75, konnten die Fehler des Präsidenten ersetzt werden. „Es wird auch einen Vizepräsidenten geben, der im Falle einer physischen oder moralischen Unmöglichkeit des Präsidenten alle Befugnisse und Vorrechte des Präsidenten ausübt.“

Die Realität ist, dass Santa Anna es vorzog, auf ihre Ranch in Manga de Clavo zu gehen, anstatt die Präsidentschaft der Republik zu innehaben. Damit war Gómez Farías für kurze Zeit für das Land verantwortlich, in dem er die wahllose Ausweisung von Spaniern aus dem Land einschränkte und die Beständigkeit der Untertanen der spanischen Krone erreichte, die mit Mexikanern verheiratet waren, die Mexikos Unabhängigkeit unterstützt hatten.

Nach dieser kurzen Zeit übernahm Santa Anna vom 16. Mai bis 1. Juni 1833 die Macht und reagierte auf eine Bitte um Flugblätter in Mexiko-Stadt. Darüber hinaus versuchte sie, das politische Umfeld im Interesse des föderalistischen Kongresses ein wenig zu beruhigen, um tiefgreifende Reformen innerhalb der mexikanischen Sozialorganisation umzusetzen.

Auf diese Weise begann der Politiker aus Veracruz seine intermittierenden Bemühungen als Leiter der Exekutive des Landes und wurde in den nächsten zwei Jahrzehnten zu einer herausragenden Persönlichkeit in der nationalen Politik.

Santa Anna war bei mehreren Veranstaltungen anwesend, die den Lauf des Landes veränderten.

Bevor sie zum ersten Mal Präsident wurde, hatte Santa Anna eine wichtige Rolle in mehreren historischen Episoden gespielt, zum Beispiel in der als Barradas-Expedition bekannten.

Dies war eine Expedition unter der Leitung des Spaniers Isidro Barradas, die am 26. Juli 1829 durchgeführt wurde, nur vier Monate nachdem Vicente Guerrero die Macht übernommen hatte. Diese Expedition landete an der Küste von Tamaulipas und ihr Ziel war es, die erneute Eroberung Mexikos durch Spanien zu erreichen.

Es war in Kuba organisiert worden und bestand aus 4.000 bewaffneten Männern und Ausrüstung für ebenso viele andere, da sie in Mexiko sofortige Unterstützung von denen erhalten sollten, die sich der Unabhängigkeit widersetzten.

Die Expeditionäre eigneten sich leicht Tampico, Altamira und andere nahe gelegene Dörfer an, sodass ein Armeekontingent unter der Leitung von Antonio López de Santa Anna und Manuel Mier y Terán entsandt werden musste. Santa Annas Streitkräfte kamen auf dem Seeweg an, während Manuel Miers Streitkräfte auf dem Landweg ankamen. Am 9. September dieses Jahres wurden die Streitkräfte von Barradas im Fort von Barra besiegt. Die Kapitulationen wurden in Pueblo Viejo, Tamaulipas, unterzeichnet, mit denen sich die Invasoren verpflichteten, nicht erneut zu den Waffen gegen die mexikanische Nation zu greifen.

Santa Anna war auch an anderen historischen Ereignissen beteiligt, wie der Unabhängigkeit von Texas, dem Krieg der Pies, dem Krieg gegen die Vereinigten Staaten, wo Mexiko mehr als die Hälfte seines Territoriums verlor und dreimal aus dem Land verbannt wurde. Am 20. Juli 1876 starb Santa Anna krank, fast blind und arm in seinem Haus, das sich heute in der Calle de Bolívar #14 zwischen Tacuba und dem 5. Mai im historischen Zentrum von Mexiko-Stadt befindet.

LESEN SIE WEITER: