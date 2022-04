Ohne die Anwesenheit von Gustavo Petro unterstützte Fuerza Ciudadana offiziell die Kandidatur des Historischen Pakts

An diesem Donnerstag, dem 31. März, war der Beitritt, der seit Wochen stattfinden sollte. Die politische Bewegung Fuerza Ciudadana formalisierte ihre Unterstützung für die Präsidentschaftsformel des Historischen Pakts, der vom Ökonomen Gustavo Petro und der Anwältin Francia Márquez gegründet wurde.

An der Veranstaltung nahmen mehrere petristische Führer sowie eine bedeutende Gruppe von Bürgern teil, hauptsächlich aus dem Departement Atlántico. Im Auditorium des Hotel Tequendama in Bogotá, wo die Veranstaltung stattfand, herrschte jedoch Unbehagen, da der Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro, der den Empfang von dieser Bank erhielt, nicht an der Veranstaltung teilnahm.

Nach dem Hin und Her gab das Wahlkampfteam des Leiters von Human Colombia bekannt, dass der Antragsteller Verdacht auf Covid-19 habe. Stunden später wurde diese Möglichkeit ausgeschlossen, aber sie kam immer noch nie bei der Veranstaltung an und wurde live von seinem politischen Kampagnenmanager entschuldigt, Senator Armando Benedetti.

Bei der Umstellung auf die Protokollereignisse unterzeichneten der Petrismus und die Citizen Force eine so genannte „politische Willensvereinbarung“, die es einer späteren Regierung von Gustavo Petro ermöglicht, für „die vier Revolutionen zu arbeiten, die im Entwicklungsplan von Magdalena Renace 2020 - 2023 enthalten sind: Produktivität und Beschäftigung, Gerechtigkeit und soziale, ökologische und biologische Vielfalt sowie demokratische Revolution und Volksmacht „, berichtete das Team des Kandidaten.

Die Sprecher von Fuerza Ciudadana ihrerseits verpflichteten sich, gegen soziale Lücken und einige der Probleme zu kämpfen, die Kolumbianer betreffen. „Daher fordern wir alle unsere Mitglieder auf, diese von uns getroffene Entscheidung zu begleiten, und wir sind sicher, dass sie für den Triumph der Demokratie, des Fortschritts und der Entwicklung in unserem Land entscheidend sein wird“, sagten sie.

Obwohl Petro nicht ankam und sowohl seine Anhänger als auch die Medien mit allen Friesen zurückließ, bestätigte Benedetti, dass die Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez aus Cali reiste, um an der Unterstützung dieser Kandidatur teilzunehmen. Und so stieg der Sozialführer auch auf die Kanzel und bestätigte offiziell, dass Fuerza Ciudadana in der ersten Runde dem Historischen Pakt beitritt.

Darüber hinaus versprach er sogar, dass er, wenn er an die Macht kommt, für mehrere Bereiche der kolumbianischen Küste arbeiten und gegen die Ungleichheiten kämpfen wird, die die dort lebenden Einwohner seit Jahren plagen. „Wir stehen vor einer riesigen Herausforderung (...) Weil wir La Guajira, die Karibik insgesamt, nicht vergessen können, Magdalena. Heute wurde eine neue Versklavung verhängt, die Versklavung korrupter Maschinen, die mit den Bedürfnissen unseres Volkes gespielt haben „, fügte die Formel dem „Laster“ des ehemaligen Bürgermeisters von Bogotá hinzu.

In der Zwischenzeit versicherte der ehemalige Bürgermeister von Santa Marta und nationaler Sprecher von Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, dass es in Kolumbien eine Veränderung geben werde, wenn „die Regionen, die Jugend, die Bauern beteiligt sind“, bemerkte er.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Fuerza Ciudadana bei den Parlamentswahlen vom 13. März nicht dem Historischen Pakt beigetreten ist, wodurch sie brannten und nicht die Schwelle erreichten, die ihnen einen Platz im Kongress ermöglichte. Anerkannte Persönlichkeiten dieser Bank wie der ehemalige Stadtrat und Journalist Hollman Morris verloren politisches Kapital: Als er für das Büro des Bürgermeisters in Bogotá kandidierte, erreichte er mehr als 400.000 Stimmen, aber dieses Mal erreichte er nicht einmal 10.000.

