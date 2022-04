Ein weiterer Betrüger mit mysteriösem Tod und einem verlorenen Kryptowährungsschatz: „Vertraue niemandem“

Trust No One: The Hunt for the Cryptoking. Photograph of Gerald Cotten. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Zuerst war es The Tinder Swindler (Der Zunder-Betrüger); dann Wer ist Anna? (Anna erfinden); dann Bad Vegan : Ruhm, Betrug und Fluchten. Geld+-Lügen scheinen die Basisformel für die jüngsten Hits von Netflix zu sein, die Linie des Dokumentarfilms über Betrüger: Unter den Hauptsuchanfragen der Nutzer der Plattform sticht hervor Traue niemandem: Auf den Spuren des Königs von Kryptowährungen (Trust No One: The Hunt for the Crypto King), die erst seit dem 30. März verfügbar sind.

Im Jahr 2018, während seiner Flitterwochen in Indien, nur wenige Tage nachdem er sein Testament geändert hatte, starb Gerry Cotten, CEO von QuadrigaCX, Kanadas führender Krypto-Investmentfirma, unerwartet. Am Grab nahm er das Passwort, um auf rund 250 Millionen US-Dollar seiner mehr als 75.000 Kunden zuzugreifen. Geld ist buchstäblich in Cyberair verschwunden.

Eine Gruppe von Investoren war jedoch vorsichtig mit den Fakten: Schließlich hatte Cotten in der Vergangenheit bereits finanzielle Manöver ohne Sanktas wie Pyramidensysteme durchgeführt, obwohl er immer unversehrt geblieben war. Während die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) und das FBI den Fall untersuchten, versammelten sich diese Handvoll Leute auf Twitter, Reddit, Pastebin und Telegram und taten, was in den Netzwerken getan wurde: Sie stiegen in die Spirale des Blasenfilters und waren überzeugt, dass sie betrogen worden waren und Cotten war am Leben und genoss seine Millionen.

Der Dokumentarfilm des britischen Regisseurs Luke Sewell mit einer ausführenden Produktion von Sophie Jones und Morgan Matthews folgt der Geschichte als wahres Verbrechen, das noch nicht mit Sicherheit abgeschlossen wurde, obwohl es keine soliden Beweise für die Hypothese über Cottens falschen Tod gibt und der RCMP nicht halte es sogar für notwendig, den Körper zu exhumieren.

Kimberly Smith, eine der Stimmen, die Geschichte als ein wahres Verbrechen darstellt, das noch nicht geschlossen wurde. (Netflix)

Zu der faszinierenden Wirkung von Betrug auf das Streaming-Publikum werden dunkle Geschichten über Kryptowährungen (aus einem Grund gibt die Regel Nummer eins, die sie regelt, den Titel dieser Untersuchung: Vertraue niemandem) und die intrinsische Komplexität der Blockchain. Wie einer der Geschädigten, der seine Identität hinter dem Alias QCXINT schützt, ausdrückte, verstanden die Behörden die Art des potenziellen Verbrechens nicht: „Ich habe ein paar Stunden am Telefon verbracht und einem RCMP-Ermittler die Grundlagen erklärt, der das Gefühl hatte, dass er sich mit a viel wohler fühlen würde Leiche, eine geladene Waffe und eine Blutspur“.

QCXINT gab diese Erklärung gegenüber Vanity Fair ab, die den Fall im November 2019 in der Notiz „Pyramid Schemes, Private Yachts und 250 Millionen US-Dollar an Lost Crypto: Quadriga's Strange Story“ enthüllte, auf der Sewells Dokumentarfilm basiert. QCXINT macht einen Bildschirmauftritt, der seines Alias würdig ist: mit einer Fuchsmaske oder vielleicht einem Waschbären, die in 3D gedruckt wurde.

Einer von denen, die durch das Verschwinden des Passworts geschädigt wurden, schützte seine Identität hinter dem Alias von QCXINT. (Netflix)

Wenn die Offenheit des maskierten Mannes mit verzerrter Stimme den Ernst des Dokumentarfilms annimmt, spielt dies keine Rolle im wahren Kriminalgenre, das sich mehr auf die Wirksamkeit der Geschichte als auf ihre Treue zu den Fakten konzentriert, die sie inspiriert haben. Ein Beispiel sind die Spekulationen über Cottens Gesichtswechsel auf Bermuda, die einem so geheimnisvollen plastischen Chirurgen wie ihm zugeschrieben werden.

Neben den Verschwörungstheorien der Investor-Vigilanten (eine kleine Gruppe in Bezug auf die große Anzahl von Menschen, die in der Quadriga-Affäre Geld verloren haben) zeigt Trust No One auch die Journalisten von The Globe and Mail, der Zeitung, die dem Fall folgte, und einige Experten, die sich damit befassten mit der offiziellen Untersuchung. Die dramatischen Vermutungen, die andererseits bereits auf YouTube-Konten verfügbar waren, stehen zumindest im Einklang mit den Beweisen, die Alexandra Posadzki und Joe Costaldo in Toronto gesammelt haben.

Tong Zou ist einer der Verletzten, die für „Trust no one“ gesprochen haben. (Netflix)

Cotten gründete QuadrigaCX in Vancouver. Er hatte ein sehr instagrammbares Leben - Reisen, teure Autos, eine Yacht, Hubschrauber, Immobilien - und eine nerdige Luft. Nachdem er Jennifer Robertson im Alter von 30 Jahren geheiratet hatte, kam er nach Jaipur, um seine Flitterwochen zu verbringen, aber neun Tage später fühlte er sich im Resort Oberoi Rajvilas krank. In einem privaten Krankenhaus wurde bei ihm eine akute Gastroenteritis diagnostiziert, Stunden später hatte er eine Sepsis entwickelt.

Ein Schock verursachte ihren Tod. Als offizielle Ursache wurden „Komplikationen des Morbus Crohn“ festgestellt. Es gab keine Autopsie. Die Leiche wurde für ihre Rückkehr nach Kanada an einer örtlichen medizinischen Universität einbalsamiert.

Die offizielle Todesursache von Cotten in Indien waren „Komplikationen des Morbus Crohn“. (Netflix)

Obwohl all das in ein paar Tagen geschah, gab Quadriga Cottens Tod erst einen Monat später bekannt. Während dieser Zeit akzeptierte das Unternehmen weiterhin Mittel, obwohl es keine Dividenden oder Renditen zahlte. Als Kunden anfingen, die Echtheit der Dokumente in Frage zu stellen, wurden die Fakten und die Existenz eines Testaments bekannt. Er sprach über Lexus, Cessna und sogar einen Fonds für die Pflege von zwei Chihuahuas, erwähnte jedoch keine Festplatten - Cold Wallets oder Cold Wallets - mit Kryptowährung.

Das war so verdächtig wie Cotten, der den Schlüssel nicht mit Plan B bewacht: Wenn eine Person ihre Schlüssel verliert, ruft sie einen Schlosser an, erklärte Vanity Fair, aber wenn sie das Passwort von Bitcoin-Geldbörsen verliert - eine sehr lange Abfolge von Zeichen, zufällig generiert und unmöglich auswendig zu lernen -, sind die Gelder einfach unzugänglich. Als der Oberste Gerichtshof von Nova Scotia Ernst & Young anordnete, Quadriga zu prüfen, tauchten weitere zweifelhafte Geschichten auf. Einige stammen aus der Zeit, als Cotten im Alter von 15 Jahren mit einem mutmaßlichen ehemaligen Partner, Michael Patryn, zu investieren begann.

Die Verletzten begannen zu zweifeln, als sie erfuhren, dass Cotten kurz vor seiner Reise nach Jaipur sein Testament geändert hatte. (Netflix)

Mit einer Länge von 89 Minuten trägt Trust No One zu einem Trend bei, der über Netflix hinausgeht: Star+ hat The Dropout: The Rise uraufgeführt und Fall of Elizabeth Holmes (die Geschichte des Gründers von Theranos, der in kurzer Zeit der jüngste Milliardär der Geschichte wurde und im Gefängnis landete) hat HBO Max Generation Hustle (Dokumentarfilmer Alex Gibneys Serie über Betrug, Pyramiden und Phishing mit Millennials im Internet) und Apple TV+ veröffentlichte WeCrashed (die Geschichte von Adam Neumann, dem WeWork-Unternehmer).

Ali Mousavi, ein weiterer Verletzte, der in der Dokumentation über das Geheimnis von Quadrigas Geldern sprach. (Netflix)





LESEN SIE WEITER: