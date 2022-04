Der Geschäftsführer der nicaraguanischen Zeitung La Prensa wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Der Generaldirektor der nicaraguanischen Zeitung La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, der von humanitären Organisationen als politischer Gefangener des Daniel Ortega-Regimes angesehen wurde, wurde am Donnerstag zu neun Jahren Gefängnis und zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt, berichtete die Zeitung, die älteste des Landes.

Richterin Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Leiterin des Zweiten Strafbezirksgerichts von Managua, verbot Holmann für die Dauer seiner Strafe ebenfalls die Ausübung seines Berufs, seines Gewerbes oder seines Amtes.

La Prensa, die seit dem Tag vor der Verhaftung ihres Geschäftsführers in digitaler Form zur Aufbewahrung ihres Papiers zirkuliert, sagte, dass die vom Richter verhängte Geldbuße dem Dreifachen des Geldes oder der Waren entspricht, die Holmann angeblich gewaschen hatte, obwohl sie den Betrag nicht angegeben habe.

Am vergangenen Mittwoch verurteilte Richterin Tardencilla Rodríguez den Geschäftsführer der Zeitung La Prensa für schuldig wegen des Verbrechens der Geld-, Eigentum- oder Vermögenswäsche.

PRESSEZENTRALE WIRD WEITERHIN IN HAFT BLEIBEN

Laut dem Urteil wird Holmann seine Strafe bis zum 9. September 2030 verbüßen.

„Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass die Berechnung auch von Amts wegen reformiert werden kann, wenn ein Fehler festgestellt wird oder wenn neue Umstände dies erforderlich machen, was in die Zuständigkeit des Gerichts von Managua für die Vollstreckung von Strafen und die Gefängnisüberwachung fällt“, so ein Teil des Urteils von La Prensa.

Das Gericht ordnete außerdem an, dass „das am 13. August 2021 besetzte Eigentum“, „dem Tag, an dem die Polizei des Regimes die physischen Einrichtungen der Zeitung La Prensa und der kommerziellen Druckerei der Redaktion beschlagnahmte“, in Gewahrsam genommen wird.

Der gesetzliche Vertreter der Zeitung La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro

Laut La Prensa dankte der Generaldirektor, der 229 Tage lang inhaftiert war, während der Lesung des Satzes „allen für ihre Gebete“, bat darum, weiter zu beten, behauptete, „stark“ zu sein und versicherte, dass dies auch so bleiben werde.

Während des Prozesses, der letzte Woche auch in den Abendstunden endete, bekannte sich der Geschäftsmann auf nicht schuldig.

VIERTES MITGLIED DER CHAMORRO-FAMILIE

Holmann gehört zu einer Gruppe von mehr als 40 Nicaraguanern, darunter Oppositionsführer, Kritiker des Diktators Daniel Ortega und unabhängige Fachleute, die vor den Wahlen im vergangenen November inhaftiert waren, bei denen der Sandinista für seine fünfte Amtszeit wiedergewählt wurde, vierte in Folge und zweiter mit seiner Frau Rosario Murillo als Vizepräsident mit sieben der Kandidaten im Gefängnis.

Der Geschäftsmann wurde das vierte Mitglied der Familie Chamorro, das von der nicaraguanischen Justiz verurteilt wurde, die zuvor dasselbe mit den Brüdern Cristiana und Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Söhnen der ehemaligen Präsidentin Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), und auch Direktoren von La Prensa, sowie Juan Sebastián Chamorro García.

Sowohl Cristiana als auch Juan Sebastián wurden verhaftet, nachdem sie ihr Interesse bekannt gegeben hatten, von der Opposition für die Präsidentschaft zu werden.

Holmann, 55, hat 24 Pfund an Gewicht verloren, hat einen Knoten im Bauch, Schmerzen in der Leistengegend, Pilze in Händen und Füßen, Herzprobleme, Blutdruck, mögliche Prostataprobleme und einen Fleck in seinem rechten Auge, offenbar wegen der unhygienischen Bedingungen und mangelnder Belüftung und Beleuchtung in seiner Zelle. laut denunziert vom nicaraguanischen Zentrum für Menschenrechte (CENIDH) und La Prensa.

Die Bedingungen des Geschäftsmannes ähneln laut Cenidh denen der übrigen im Rahmen der Wahlen gefangenen Personen, darunter ehemalige Diplomaten, ehemalige sandinistische Guerillas, Oppositionsführer, Jugendführer, Bauern, Journalisten und Geschäftsleute.

ORTEGA: SIE SIND MISTKERLE

Die Inter-American Press Association (IAPA) bedauerte letzte Woche die „Verurteilung“ gegen Holmann und stellte fest, dass das Ortea-Regime „erneut“ seine Intoleranz gegenüber unterschiedlichen Denkweisen und Freiheiten bösartig unter Beweis gestellt hat“.

Holmann ist der regionale Vizepräsident der IAPA im mittelamerikanischen Land.

Das nicaraguanische Justizsystem hat auch die Journalisten Miguel Mora und Miguel Mendoza zu 13 bzw. 9 Jahren verurteilt.

Seit Beginn des Volksaufstands gegen die Regierung von Ortega im April 2018 sind schätzungsweise 120 Journalisten aus Nicaragua geflohen, hauptsächlich nach Costa Rica, in die USA und Spanien, unter Berufung auf Sicherheitsgründe nach Angaben des Nicaragua Never More Human Rights Collective.

Ortega hat inhaftierte und versuchte Gegner als „Verräter des Heimatlandes“, „Kriminelle“ und „Mistkerle der Yankee-Imperialisten“ gebrandmarkt.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: