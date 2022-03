Tourist, der in Barranquilla mit einem Flaschenpicker getötet wurde, gehörte zu einer Bande, die sich dem Diebstahl von Mobiltelefonen in Medellin verschrieben

Ein Mord wurde am frühen Morgen des 28. März in der Stadt Barranquilla gemeldet. Dies ist ein Mord an dem 24-jährigen Paisa-Touristen Andrés Echavarría, der am vergangenen Donnerstag, 24, angekommen war, um das Spiel der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Bolivien mitzuerleben und dann die Karnevalstage in La Arenosa zu genießen.

Der Mord wäre passiert, als Andrés mit einigen Freunden, die ihn begleiteten, ein Konzert verließ und von drei Probanden angesprochen wurde, die ihnen ihre Sachen entzogen hatten, aber einer von ihnen wollte auch eine Goldkette von der jungen Echavarría nehmen, die sich widersetzte und von einem der Räuber mit einer Flasche verletzt wurde picke in den Hals und verursachte ihm den Tod.

Einer von Andrés 'Begleitern erklärte RCN in der Rechtsmedizin: „In dem Moment, in dem das Konzert von Silvestre Dangond und Ryan Castro im Country Club endet, werden er und seine Frau etwas essen. Ich komme mit meinem Mann ein wenig vor mir... als wir uns alle auf dem Höhepunkt des Friedhofs treffen, kommt die Gruppe von Männern auf uns zu und sie nehmen mir eine Kette weg, mein Freund hat freiwillig das Handy übergeben, aber sie stellten fest, dass er auch eine Goldkette hatte, und sie versuchten es ihm wegzunehmen, aber er widersetzte sich und in diesem Moment kam eine andere Person an und schlitzte sich mit einem Flaschenpickel die Kehle auf „und erwähnte, dass die Diebe in einem Taxi geflohen waren und in der Nähe auf sie warteten.

Laut den Begleitern von Andrés Echavarría, der ursprünglich aus Turbo Antioquia stammte, hatte er zwei Kinder. Auf der anderen Seite gab die Barranquilla Metropolitan Police an, dass der junge Mann aus Antioquia eine Akte wegen Diebstahls hatte.

„Wir befinden uns in einer sehr schnellen Untersuchung und haben auch festgestellt, dass diese Person 2016 von der Metropolitan Police von Medellín gefangen genommen wurde. Diese Person war zu dieser Zeit Teil einer Band, die sich dem Diebstahl von Mobiltelefonen widmete Geschichte dieser Person „, kommentierte der Kommandant der Metropolitan Police von Barranquilla, General Luis Hernández.

Der General wies auch darauf hin, dass die Untersuchung läuft, um den Verbleib der Täter des Mordes festzustellen.

In weiteren Gerichtsnachrichten vom „Golden Gate“: Ein neues Verbrechen gegen ein Mitglied der LGBTIQ+-Gemeinschaft im Atlantik hat diese Bevölkerung entsetzt, die mit Besorgnis ansieht, dass die Verbrechen gegen sie im letzten Jahr zugenommen haben.

Laut der NGO Caribe Affirmativo wurde der Mord am Dienstag, dem 29. März, im Morgengrauen in Barranquilla begangen und das Opfer war Javier Armando Murillo Martínez, ein 26-jähriger schwuler Mann, der durch Schüsse getötet wurde, als er mit einigen engen Freunden in der 98th Street mit einer Karriere 8. in der Las Malvinas Nachbarschaft.

„Eine Person, die auf einem Motorrad saß, kam auf ihn zu und schoss wiederholt auf ihn. Er wurde sofort in die San Ignacio Clinic in Barranquilla verlegt, wo er später starb „, berichteten sie auf der Website der Organisation.

Mit diesem neuen Gewaltakt gegen die vielfältige Bevölkerung werden erneut Alarmglocken ausgelöst, da laut Affirmative Caribbean die Morde an Menschen aus der LGBTIQ+-Gemeinschaft auf 38 Morde oder Frauenmorde dieser Gruppe in diesem Gebiet gestiegen sind, was einem Anstieg von 78 Prozent entspricht im Vergleich zu denselben Verbrechen, die 2020 begangen wurden.

