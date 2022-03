Sie fanden die Leiche des letzten Opfers des Zusammenbruchs auf dem Weg zum Meer in Antioquia

Vierundzwanzig Tage vergingen nach dem Notfallzusammenbruch auf der Autobahn zum Meer im Departement Antioquia, genau in dem Korridor, der die Gemeinden Dabeiba und Uramita verbindet, als eine Lawine vier Personen begrabte, die sich in diesem Gebiet befanden und vier Fahrzeuge durchquerten Drei der Opfer wurden am 17. März gefunden, bis es den Behörden in dieser Woche gelang, die Gesamtzahl der Todesfälle zu ermitteln.

Der Konzessionär Autopistas Urabá berichtete am Dienstagabend über die Ereignisse und stellte fest: „Am Nachmittag wurde die Leiche eines Projektmitarbeiters als leblos befunden, der nach dem Eintreten der Eventualität als vermisst gemeldet worden war Als zufälliges Ereignis und/oder höhere Gewalt, die von der Erdrutsch auf dem Peñas Blancas-Pfad in PR 26+000 der Funktionseinheit 2 zwischen Uramita und Dabeiba auf der Straße Medellín — Urabá“.

Die Zeitung El Colombiano konnte feststellen, dass das letzte gefundene Opfer als 42-jähriger David Alberto Novoa identifiziert wurde, der als Mitarbeiter und Betreiber des Unternehmens arbeitete, das in die Infrastruktur dieses Straßenkorridors eingreift. Zusammen mit Novoa wurden am Tag des Zusammenbruchs zwei Erwachsene und ein Minderjähriger begraben, wo etwa 40.000 Kubikmeter Erde fielen, was zu einem Notfall in diesem Sektor führte.

Die anderen drei Opfer, die sie am 17. März in der Notfallzone fanden, wurden von den Behörden als Ana María Calvo, 22, Edwin Andrés Guevara, 27, und minderjährig unter 2 Jahren identifiziert, die alle eine Familie waren, die in einem kleinen Fahrzeug aus der Gemeinde Chigorodó umzog, das für die Zuständigkeit von bestimmt war Riosucio im Departement Caldas.

Zum Zeitpunkt des Notfalls gab es zusätzliche Bedenken, wenn man bedenkt, dass dieser Massenerdrutsch das Stauen des Flusses verursachte, der in diesem Gebiet fließt. Dies machte es schwierig, den Punkt zu retten und zu erreichen, an dem sich die Opfer befanden. Der Erdrutsch begrub auch zwei Fahrzeuge und zwei Motorräder Darüber hinaus wurde einer der 17 vorgefertigten Tunnel unterirdisch belassen.

Es ist wichtig anzumerken, dass der Autobahnkonzessionär Autopistas Urabá erklärte, dass die Rettungsphase ständig schwierig sei, da sich der Berg weiter lösen könne, was eine aktive Bedrohung für die Hilfsteams darstelle, weshalb die Pflege in der Region mehr als 20 Tage dauerte.

Autopistas Urabá sagte: „Von Anfang an standen Personal und Maschinen zur Verfügung, um die Suche zu unterstützen. Die Rettungsarbeiten wurden jedoch durch die Bedingungen derselben Rutsche und die wiederkehrende Gefahr neuer Ereignisse in dem Gebiet behindert, in dem die Entfernung und Rettung durchgeführt wird.“

Die Verwaltungsabteilung für Risikomanagement von Antioquia (DAGRAN) hat die Regenzeit im März analysiert, ein Umstand, der darüber hinaus zu ernsthaften Notfällen in der gesamten Region führen kann.

DAGRAMM Antioquia hat mehrere Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken in der Regenzeit abgegeben und Folgendes hervorgehoben:

Vermeiden Sie es, bei Gewittern auf offenem Feld aufgestellt zu werden

Vermeiden Sie die Annäherung an Bäume, die bei Regenwetter Blitzrezeptoren sein können

Achten Sie auf die Wetterbedingungen, wenn Sie zu Flusskörpern wie Flüssen und Bächen in verschiedenen Teilen der Region reisen

Dächer reinigen, um Wasserstau zu verhindern und sichern

Beachten Sie die Empfehlungen der Straßenverkehrsbehörden, um eine Exposition in Bereichen mit Erdrutsch- oder Überschwemmungsgefahr zu vermeiden

Werfen Sie keinen Müll, um ein Verstopfen der Wasserkanäle zu verhindern

Melden Sie etwaige Anomalien auf der Ebene von Flüssen oder Bächen und überwachen Sie sie

Achten Sie auf Notfallnummern; organisieren Sie Reaktionsgruppen mit Familie und Gemeinde

