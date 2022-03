Zoraida Ávalos beendet ihre Amtszeit als Staatsanwältin der Nation

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

Nach drei Jahren, am Dienstag, dem 29. März, war Zoraida Ávalos nicht mehr für die Öffentliches Ministerium und verabschiedete sich von denen, mit denen er eine Nachricht von Twitter der Institution bearbeitet hat Konto. Die ehemalige Staatsanwältin der Nation erinnerte sich an die schwierigen Bedingungen, unter denen sie ihr Amt innehaben musste, vor allem inmitten der COVID-19-Pandemie, die noch nicht vorbei ist.

„Während der drei Verwaltungsjahre verbrachten zwei inmitten einer Pandemie; und die gesamte Zeit in Zeiten des Umbruchs und der politischen Krise. Eine Tatsache, die es uns ermöglicht, die Kritik an den Zeiten, mit denen wir konfrontiert waren, grafisch darzustellen, ist die Tatsache, dass das Land in so kurzer Zeit vier Präsidenten der Republik und drei verschiedene Kongresse der Republik hatte „, sagte Ávalos.

Darüber hinaus betonte er, dass er angesichts der schwierigen politischen Szene, die er überqueren musste, verschiedene Beschwerden bei Mitgliedern der politischen Klasse einreichen müsse. „Ich musste in den schwierigsten Zeiten der jüngeren republikanischen Geschichte die würdige Position des Staatsanwalts der Nation innehaben, und das zeigt, dass mein Büro in diesen drei Jahren mehr als 40 Verfassungsbeschwerden gegen hochrangige Beamte von Präsidenten der Republik eingereicht hat. Staatsminister, Kongressabgeordnete der Republik, Richter und oberste Staatsanwälte unter anderem „, sagte er auf dem Twitter-Account der Staatsanwaltschaft.

Martín Vizcarra, einer der Politiker, der unregelmäßig geimpft wurde.

Zu den denkwürdigsten Anschuldigungen gehören die Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten der Republik, Martín Vizcarra Cornejo, die nach dem Fall Richard Swing wegen der Verbrechen des verschärften Einflussverkehrs, der vorsätzlichen Unterschlagung der Aneignung für Dritte und des Verbrechens unvereinbarer Verhandlungen entstanden sind. Die Beschwerde erreicht auch ehemalige Kulturminister: Patricia Balbuena Palacios, Ulla Holmquist Pachas und Sonia Guillén Oneeglio für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Einstellung von Richard Cisneros beim Kulturministerium zwischen 2018 und 2020.

„Ein klarer Beweis, der diese Aussage stützt, ist die Tatsache, dass die untersuchten und denunzierten Personen verschiedenen politischen Sektoren und verschiedenen Institutionen angehören, was außerdem ein greifbarer Beweis dafür ist, dass sie ihr Amt mit völliger Autonomie und Unabhängigkeit ohne Voreingenommenheit innehatten“, fügte er hinzu.

KOMPLIZIERTE BEZIEHUNG

Wenn irgendetwas den Durchgang von Ávalos, der für das öffentliche Ministerium verantwortlich ist, geprägt hat, war es die angespannte Beziehung zwischen der politischen Klasse, die manchmal Maßnahmen von ihm verlangte, während andere sie beschuldigten, mit denen zusammenzuarbeiten, die ihre politischen Rivalen betrachteten. Während seiner dreijährigen Amtszeit erhielt er mehrere Angriffe, die er in seiner Abschiedserklärung erwähnte.

„Wenn die Personalisierung von Angriffen die Institutionen und ihre Autonomie in Sicherheit bringt und wir zu ihrer Verteidigung keinen Millimeter zurückgegangen sind, sind dies die zu zahlenden Kosten. Unsere Hauptaufgabe war und wird es sein, die Autonomie und Unabhängigkeit der Institution gegen jede angebliche Einmischung zu verteidigen „, betonte er.

Am Ende sagte Zoraida Avalos, sie habe „ausreichende Autorität“ und betonte, dass sie nie versucht habe, in niedrigeren Fällen Einfluss zu nehmen, um jemandem Schaden zuzufügen oder zu begünstigen. „Meine Aussagen stimmen voll und ganz mit meinen Handlungen überein“, sagte er. Es sei daran erinnert, dass es diejenigen gab, die sie beschuldigten, Präsident Pedro Castillo zu bevorzugen, damit er nicht untersucht werden konnte.

Zoraida Ávalos reagierte auf Pedro Castillo, nachdem er die Staatsanwaltschaft in eine Verschwörung gegen ihn verwickelt hatte

Darüber hinaus wies der Präsident der Republik selbst, Pedro Castillo, im Rahmen einer Verschwörung zur Destabilisierung des Landes auf sie hin, nachdem die Aussagen bekannt waren, die Karelim López der Staatsanwaltschaft bei seinem Versuch, ein effektiver Mitarbeiter zu werden, angeboten hatte. „In dieser Hinsicht lehne ich die Aussage des Präsidenten der Republik nachdrücklich ab, dass wir als Staatsanwaltschaft in einer Verschwörung wären. Das ist eine Lüge. Es ist allgemein bekannt, dass wir verschiedene Untersuchungen gegen verschiedene Sektoren durchführen. Niemand wird sagen, dass die Staatsanwaltschaft politisch voreingenommen arbeitet „, sagte Avalos zu der Zeit.

