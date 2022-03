Warum Plutos Vulkane auf die Existenz von Leben unter ihrer Oberfläche hinweisen können

Die New Horizons-Mission der NASA überrascht die Wissenschaftler weiterhin. Als die Sonde 2015 über den heutigen Zwergplaneten flog, wurden nie zuvor gesehene Fotos des wichtigsten entfernten Objekts in unserem Sonnensystem aufgenommen .

Die vom Schiff bereitgestellten Daten und Informationen werden immer noch von Experten analysiert, die unglaubliche Theorien über die dort vorhandenen Formationen aufstellen und dass die Hitze unter der Oberfläche des Zwergplaneten sogar auf das Potenzial des Lebens hinweisen könnte. Ein Gebiet von Pluto, von dem Forscher glauben, dass es aus dem Ausbruch von Eisvulkanen entstanden ist, ist in dieser kalten fernen Welt einzigartig. Die Mission, die 2006 ins Leben gerufen wurde, machte detaillierte Fotos von der Oberfläche von Pluto, einem Zwergplaneten und dem größten Objekt im Kuipergürtel.

Jetzt wird ein neuer wissenschaftlicher Artikel in der Zeitschrift Nature veröffentlicht Communications untersucht Bilder eines Gebiets mit zwei großen Hügeln, die Experten als Eisvulkane vorgeschlagen haben. In der Studie kommen die Forscher zu dem Schluss, dass die Oberfläche um diese Hügel wahrscheinlich durch die relativ junge Aktivität von Eisvulkanen oder Kryovulkanen gebildet wurde.

Der Befund eröffnet die Möglichkeit, dass diese Vulkane noch aktiv sind und dass flüssiges Wasser oder ähnliches kürzlich unter der Oberfläche von Pluto fließt oder fließt. Jüngste Aktivitäten bedeuten auch, dass Pluto wahrscheinlich mehr Wärme enthält, als Wissenschaftler zuvor angenommen hatten. Angesichts anderer neuerer Forschungen sagen sie, dass ihre Arbeit sogar die Wahrscheinlichkeit eines Lebens unter Plutos Oberfläche erhöhen könnte.

Die Forscher analysierten Fotos einer Region, die von zwei großen Hügeln dominiert wird, Wright Mons und Piccard Mons, von denen Wissenschaftler glauben, dass sie Kryovulkane sind. Wright Mons ist ein Berg, der 4 bis 5 Kilometer hoch und ungefähr 150 km breit ist, während Piccard Mons ungefähr 7 km hoch und 250 km breit ist.

Die angeblichen Eisvulkane haben auch extrem tiefe Vertiefungen in ihren Gipfeln: Das von Wright Mons ist so tief wie die Höhe des Berges. Viele Teile des Gebiets haben auch ein ungewöhnliches Aussehen voller Klumpen oder „Hügel“, die aus wellenförmigen, abgerundeten Hügeln bestehen. Forscher glauben, dass sich kleinere Hügel, die von Eisvulkanen gebildet wurden, im Laufe der Zeit angesammelt haben könnten, um diese beiden großen Hügel zu bilden.

„Es gab keine anderen Gebiete auf Pluto, die so aussahen wie diese Region. Die Art und Weise, wie diese Merkmale aussehen, unterscheidet sich stark von denen jedes Vulkans im Sonnensystem, egal ob es sich um eisige Exemplare oder um felsige Vulkane handelt. Sie bildeten sich wie Berge, aber oben gibt es keine Caldera und sie haben überall große Unebenheiten „, sagte Kelsi Singer, Planetenwissenschaftler am Southwest Research Institute in Boulder, Colorado und Hauptautor der Studie. Obwohl Pluto einen felsigen Kern hat, glauben Wissenschaftler seit langem, dass dem Planeten viel innere Wärme fehlt, die zur Stimulierung des Vulkanismus notwendig ist. Um die Region zu schaffen, die Singer und sein Team untersuchten, hätte es mehrere Eruptionsstellen gegeben.

Das Forschungsteam stellte außerdem fest, dass das Gebiet keine Einschlagskrater aufweist, die auf Plutos Oberfläche zu sehen sind, was darauf hindeutet, dass Eisvulkane vor relativ kurzer Zeit aktiv waren und dass Plutos Inneres mehr Abwärme als erwartet hat. „Das bedeutet, dass Pluto mehr innere Wärme hat als wir dachten, was bedeutet, dass wir nicht vollständig verstehen, wie Planetenkörper funktionieren“, sagte Singer. Aufgrund des Mangels an Kratern wird das Gebiet wahrscheinlich nicht älter als ein oder zwei Milliarden Jahre sein, und einige Gebiete sind wahrscheinlich weniger als 200 Millionen Jahre alt.

In gewisser Weise sind Kryovulkane analog zu den Vulkanen der Erde, da ein Großteil der Oberfläche von Pluto aus Eis besteht und die Temperaturen auf Pluto deutlich unter dem Gefrierpunkt von Wasser liegen. Das bedeutet, dass flüssiges Wasser oder ähnliches, das zumindest teilweise flüssig oder beweglich ist, wie Magma auf der Erde ist, das nach einem Ausbruch an die Oberfläche kommt und zu einem Feststoff gefriert oder sich verhärtet.

„Es kommt wahrscheinlich nicht vollständig flüssig heraus; es ist wahrscheinlich eher etwas Schlammiges, wo Sie etwas Flüssigkeit und etwas Eis haben, oder es könnte sogar eher ein fließender Feststoff sein, der eher wie Ketchup oder Plastilin sein könnte. Es könnte sogar festeres Eis sein, das noch fließen kann. Wir alle wissen, dass Eis fließen kann, weil wir Gletscher haben, die auf der Erde fließen „, fügte der Experte hinzu.

Obwohl Wissenschaftler nicht vollständig verstehen, wie kryovulkanische Aktivität auf Pluto wirken könnte, wird sie wahrscheinlich durch radiogene Wärme verursacht, die durch den Zerfall radioaktiver Elemente innerhalb des Zwergplaneten entsteht. Ein ähnliches Phänomen ist auch eine der Wärmequellen innerhalb der Erde, obwohl Pluto keine tektonischen Platten hat, das komplexe System der Verschiebung der Kontinentalkruste, das liegt der geologischen Aktivität der Erde zugrunde. Wissenschaftler bezeichnen geologische Aktivitäten als Plutos „allgemeine Tektonik“, die immer noch Merkmale wie Felsfehler erzeugen kann, aber keine tektonischen Platten aufweist.

Plutos Kryovulkane weisen einige Ähnlichkeiten mit den Schildvulkanen der Erde auf, bei denen es sich um Vulkane mit niedrigem Profil handelt, die sich aus der ständigen Ansammlung von Lavaströmen in abgerundeten Strukturen bilden . Aber Schildvulkane bilden sich normalerweise aus sehr flüssiger Lava, anders als Wissenschaftler glauben, dass es auf Pluto passiert ist.

Einige Vulkane auf der Erde und anderen Planeten haben auch eine Vertiefung in der Mitte, die als Caldera bezeichnet wird und entsteht, wenn ein neu ausgebrochener Vulkan in der Leere zusammenbricht, die von dem gesamten Material, das er geworfen hat, hinterlassen wird. Aber die Vertiefung bei Wright Mons ist so tief, dass der Vulkan etwa die Hälfte seines Volumens verlieren müsste, um wie Mauna Loa geformt zu werden, ein Schildvulkan in Hawaii, der einer der größten Vulkane der Erde ist und vergleichsweise klein ist wie eine Caldera, obwohl die beiden Strukturen ein ähnliches Volumen haben. Singer sagte.

Es gibt immer noch viele Forscher, die nichts über diese Eigenschaften wissen, wie sie entstanden sind und wie Kryovulkanismus auf Pluto wirkt. D ie Idee, dass flüssiges Wasser unter Plutos Oberfläche existieren könnte, erhöht die Lebenschancen auf Pluto von praktisch nicht existent bis etwas plausibler, wenn man eine andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass Pluto heiß war, als er zum ersten Mal geformt wurde und konnte hat immer noch einen flüssigen Ozean unter seiner eisigen Oberfläche.

„Ich denke, es ist etwas vielversprechender und dass sich etwas Wärme und flüssiges Wasser, möglicherweise flüssig, näher an der Oberfläche befinden könnte. Aber es gibt immer noch große Herausforderungen für die armen Mikroben, die von Pluto leben wollen „, sagte der Experte.

„Sie würden immer noch eine Quelle kontinuierlicher Nährstoffe benötigen, und wenn der Vulkanismus episodisch ist und daher die Verfügbarkeit von Wärme und Wasser unterschiedlich ist, ist das manchmal auch für Organismen schwierig.“ Um Plutos faszinierenden Untergrund zu untersuchen, müsste ein Orbiter in die ferne Welt geschickt werden. „Wenn wir eine zukünftige Mission schicken würden, könnten wir das Eispenetrationsradar verwenden, um direkt auf Pluto zu schauen und möglicherweise sogar zu sehen, wie Vulkanrohre aussehen“, wünschte sich Singer.

