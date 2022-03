Sergio Higuita gab bekannt, was er in der Vuelta a España erreichen möchte

Am vergangenen Sonntag, dem 27. März, gewann der Kolumbianer Sergio Higuita vom Bora-Team die Vuelta a Catalunya nach der siebten und letzten Etappe mit einem Start und Ziel in Barcelona, bei dem der Italiener Andrea Bagioli (Quick-Step) den Sprint gewann.

Der junge Kolumbianer, 24, ist nach Nairo Quintana, Gewinner 2016, und Miguel Ángel „Superman“ López im Jahr 2019 der dritte Läufer aus dem südamerikanischen Land, der unter den Gewinnern der Vuelta auftritt. Der Kolumbianer beobachtete besonders Carapaz, der beim vorletzten Anstieg zum Montjuic-Hügel, den die Läufer sechsmal erklimmen mussten, anzugreifen, ohne eine Lücke öffnen zu können.

Nachdem er zum Champion des katalanischen Rennens gekrönt wurde, gab der Medellín-Fahrer eine Pressekonferenz, in der er über seinen neuen Titel, seine Ankunft in Bora als einer der Führer des deutschen Kaders und über die Ziele sprach, die er für diese Saison hat und die bevorstehenden Wettbewerbe zur Teilnahme.

„Ich war in Kalifornien und in Paris-Nizza eng, aber ich war nie führend und konnte nicht gewinnen. In diesem Jahr war es mein Ziel, eine einwöchige WT zu gewinnen. Es war möglich, der Zustand war gut, viel reifer und wir haben es geschafft „, begann er zu sagen.

Er fügte hinzu: Ich habe den Angriff nicht erwartet. Es sind Dinge passiert. Ein Radfahrer kam aus den Ineos und ich habe mich geschlagen. Als Carapaz und ich allein gelassen wurden, nahmen wir uns eine Minute Zeit und beschlossen zu gehen, versuchen Sie es. Das Rennen an diesem Tag sollte im Zug nicht so schnell verlaufen, da es eine gefährliche, enge Straße war und schwer zu verfolgen war.

Zu seiner Ankunft in der deutschen Mannschaft sagte er: „Ich bin einer der Anführer des Teams für die Rennen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich mehr darüber verstehe. Von der Nationalstraße wusste ich, dass ich es tun musste, und jetzt bleibt es mir, der Route zu folgen, die wir festgelegt haben.

Für Higuita hat dieses Team ein gutes Niveau, wo es gute Rennen gefahren hat und die Balance ist ausgezeichnet. „Sie haben mir viel Selbstvertrauen gegeben, dass sie ihre internen Trainer haben, sie analysieren alles gut. Sie haben alles gut gemessen, das gibt mir Selbstvertrauen. Eine Woche vor jedem Rennen schicken sie den Plan jedes Radfahrers, was getan wird, also Organisation. Sie erwarten alles und das gibt viel Ruhe.“

Darüber hinaus gestand er, was seine kurzfristigen Ziele sind: Ich muss die Tatsache nutzen, dass ich im Baskenland in guter Verfassung bin. Wir werden ein gutes Team führen und ich hoffe, dass wir eine Phase durchlaufen und gegen den General kämpfen können. In der Romandie möchte ich auch den General gewinnen.

In Bezug darauf, wie er die Möglichkeit sieht, in der Vuelta a España eine gewisse Bedeutung zu haben, erklärte Higuita: „Das Ideal ist immer, gut zu gehen und gut anzukommen. Der Traum ist es, eine Vuelta a España oder einen Giro d'Italia zu gewinnen. Dieses Jahr werde ich versuchen, es zu gewinnen und wenn nicht, werde ich es weiter versuchen. Es wird einige der besten geben und es wird nicht einfach sein.“

Er fügte hinzu: Es ist eine sehr vollständige Gehaltsabrechnung. Sie haben nicht nur drei Wochen lang Leute eingestellt, sondern um Etappen zu gewinnen, entscheiden sie sich für das grüne Hemd wie Sam Bennett. Sie wollen eine vielseitige Gruppe haben. Was sie wollen, ist, die flachen Bühnen, das Packen und andere für die großen Runden gut zu machen. Ich fühle mich bereit für die Vuelta a España, mit drei großen fühlt sich eine reifer an, du kannst deinen Körper an eine stärkere Grenze bringen. In Spanien wird es zwei Führer geben, ich weiß nicht, ob Jai Hindley oder Aleksandr Vlasov den Titel der Vuelta anstreben werden.

Schließlich sprach er darüber, wie er Egan Bernal sieht, der Ende Januar dieses Jahres einen schweren Unfall erlitten hatte, der ihn trotz seiner schnellen und großartigen Genesung für lange Zeit von der Straße abhielt. „Wir sind unter den Kolumbianern sehr stark. Er ist einer, der viel zum Radfahren im Land beiträgt. Ich freue mich für die Person. Am Tag des Unfalls hätte ich fast geweint. In kurzer Zeit ist er auf dem Fahrrad, er ist ein starker Mann. Es wird stärker zurückkommen, Champions tragen das mit nach innen.“

LESEN SIE WEITER:

Es wurde weder in 17 Spielen noch in einem Spiel erfüllt: dem Scheitern der kolumbianischen Mannschaft gegenüber Katar.