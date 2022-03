Joshimar Yotúns Mutter ins Tor in Peru gegen Paraguay: „Er hat allen den Mund zugedeckt“

An diesem Mittwoch, dem 30. März, interviewte América Noticias Maria Julia Flores, Mutter von Joshimar Yotún. Die glückliche Frau erzählte, wie viel sie feierte, nachdem die peruanische Nationalmannschaft gegen Paraguay triumphiert hatte. Wie Sie sich erinnern, war sein Sohn einer der Besitzer der beiden Tore, die uns zum Sieg führten, was für Peru den Übergang zur interkontinentalen Wiederholung mit einem Rivalen aus Asien bedeutet, der aus dem Sieger zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien hervorgehen wird.

Obwohl es wahr ist, gab Frau Flores an, dass das Erreichen eines Menschen die Errungenschaft aller ist, ist das Ziel ihres Sohnes eine Antwort auf all diejenigen, die nicht an ihn glaubten und sogar für seine Leistung in Peru gegen Uruguay kritisierten, ein Spiel, das wir mit 1:0 verloren haben.

„Dieser Triumph gilt für alle Ungläubigen und für all die Leute, die manchmal schlecht sprechen und sagten: 'Joshimar in Uruguay hat nicht gespielt. 'Ja, es stimmt, es war niedrig, wir müssen nicht nein sagen, es wurde auf dem Platz gesehen, Joshimar kommt davon, wie lange nicht gespielt zu haben und all das, aber schauen Sie jetzt. Er hat allen den Mund zugedeckt „, sagte sie sehr stolz zum América Televisión-Programm.

Auf diese Weise zog die Dame ihre Krallen für ihren Sohn heraus. Und es ist wirklich nichts Neues, denn in einem Interview für Latina Noticia gestand sie, dass sie kein Problem damit hat, sich den Kritikern ihres Sohnes zu stellen.

„Ich kämpfe mit allen, wenn ich höre, dass sie (schlecht) über meinen Sohn sprechen“, sagte er bei dieser Gelegenheit lachend.

ER KONNTE NICHT SCHLAFEN

María Julia Flóres erzählte América Noticias zu einem anderen Zeitpunkt, dass sie nach dem peruanischen Triumph nicht schlafen könne, und das nicht gerade wegen der Morgendämmerung, sondern wegen der Euphorie und Aufregung, die sie verspürte, als sie sich das Spiel ansah. Sie kam am 29. März mit ihrem Ehemann und ihrer Schwägerin im Nationalstaat an, die sie nicht zögerte, bei jedem Tor und aufregenden Moment des Wettbewerbs, dem 2:0, anzunehmen und Peru mit den Toren von Yoshimar Youn und Gianluca Lapadula zu gewinnen.

Es sollte daran erinnert werden, dass Maria Julia zuvor ihren Sohn gebeten hatte, alles wie gewohnt auf dem Platz zu liefern, und sie war sich sehr sicher, dass der Sieg uns gehörte.

„Ich sage ihm immer, dass er alles auf dem Platz lassen muss, dass er das Geschenk demonstriert, das Gott ihm gegeben hat, Segen, dass er ruhig ist, dass ihm niemand seine Freude am Spiel und den Segen für ihn und alle seine Teamkollegen raubt. Heute haben wir trotzdem gewonnen, wir werden es zur Weltmeisterschaft schaffen „, sagte Frau Flores am 29. März, Stunden vor dem Spiel.

WIE HAT DAS SPIEL PERU GEGEN PARAGUAY LIVE GESPIELT?

Nach dem Ende von Peru gegen Paraguay wurde die Dame von Latina angesprochen und drückte aus, wie glücklich sie mit dem Ergebnis war und wie nervös sie während der gesamten Konfrontation wurde.

„Sehr glücklich. Es war ein Spiel, das aufgrund der Ereignisse mit Uruguay gefährdet war, aber die Jungs haben erneut gezeigt, dass sie ihr Trikot tragen, und sie haben uns den Sieg gegeben „, sagte er zunächst.

Sie wurde auch gefragt, wie es sich anfühlt, ihren Sohn mitten auf dem Spielfeld auf den Ball zulaufen zu sehen. „Super nervös, aufgeregt, stolz, es sind gemischte Gefühle“, antwortete sie.

