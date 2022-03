Die Millionen von Pesos, die Barranquilla mit seinem Karneval gewonnen hat

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

Gestern endete die letzte Ausgabe des Barranquilla-Karnevals, an die ich hohe Erwartungen hatte, da es die erste Version war, die seit dem Lockdown aufgrund der Pandemie persönlich stattfand, so das Bürgermeisteramt der atlantischen Hauptstadt, Die Erwartungen wurden erfüllt, zusätzlich die Zahlen, die erreicht worden waren, wurden im Jahr 2020 übertroffen.

Bürgermeister Jaime Pumarejo gab einen positiven Saldo ab und versicherte, dass die Einnahmen für die Stadt etwa 400 Milliarden Pesos betrugen. Etwa 53.500 direkte und indirekte Arbeitsplätze wurden geschaffen, und 23.500 Arbeitsplätze wurden für andere Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Karneval geschaffen.

Allein im Hotelsektor betrug der Umsatz rund 3 Milliarden Pesos mit einer Kapazität von 90%. Im Vergleich zur letzten Präsenzausgabe im Jahr 2020, bei der die Auslastung 92% betrug, ist das Ergebnis zufriedenstellend, wenn man bedenkt, dass immer noch das Risiko einer Ansteckung mit COVID 19 besteht. Die ersten Schätzungen von Cotelco Atlántico hätten sich verdoppelt, sagte der Bürgermeister.

Der gastronomische Sektor war auch ein weiterer Sektor, der neben dem Karneval von dem Spiel der kolumbianischen Nationalmannschaft am vergangenen Donnerstag, dem 24. März, gegen Bolivien profitierte. Dies bedeutete eine Umsatzsteigerung von 30%.

Geschäfte wie Spirituosengeschäfte, Bars, Friseure, Tankstellen und Apotheken verzeichneten einen deutlichen Umsatzanstieg. Der Verkehrssektor profitierte auch unter Berücksichtigung der von El Heraldo vorgelegten Zahlen. Die durchschnittlichen Ausgaben der Touristen während der 4 Tage des Karnevals, sowohl Inländer als auch Ausländer, beliefen sich auf rund 1.330 Millionen Pesos pro Besucher. Darüber hinaus wird geschätzt, dass rund 350.000 Menschen in Barranquilla angekommen sind.

Ein weiterer günstiger Punkt, der von den Atlantic Traffic and Police gemeldet wurde, war, dass 0 Todesfälle durch Verkehrsunfälle gemeldet wurden. Es wurden nur 2 kleinere Unfälle registriert, bei denen es nicht zu Todesfällen kam. Eine der erfolgreichen Strategien, mit denen diese Zahl erreicht wurde, war „Verdiene das teuerste Getränk deines Lebens“, das sich an Menschen wandte, die während des Karnevals Spirituosengeschäfte besuchten. Sie erhielten eine Botschaft, die darauf abzielte, die Bürger dafür zu sensibilisieren, „wie eine schlechte Entscheidung die Freude am Karneval vollständig auslöschen kann“.

Javier Visbal, stellvertretender Direktor der Atlantic Transit Operation, sagte:

fügte hinzu, dass diese Kampagne in den verschiedenen Gemeinden der Metropolregion Barranquilla durchgeführt wurde.

Die Atlantikpolizei versicherte, dass sie von Freitag bis Dienstag, an Tagen, an denen Karneval gefeiert wurde, einen Rekord von 72.283 Fahrzeugen hatte und 62.427 auf nationalen Strecken den Atlantik verließen. Darüber hinaus berichteten sie, dass sie 206 Beschwerden eingereicht haben.

Die positiven Zahlen, die dieses Ereignis, eines der wichtigsten Ereignisse des Landes, hinterlassen hat, lassen sich mit den Worten zusammenfassen, die die Königin des Karnevals, Valeria Charris, am Ende der Feiertage sagte: „Ich habe mir bereits den Traum vieler von Ihnen für diesen Karneval in Barranquilla 2022 erfüllt, der uns zurückgebracht hat Freude. Dieser Karneval zeigt uns, dass es sich lohnt zu träumen und dass nichts unmöglich ist“. Der 23-Jährige war der erste vom Volk gewählte „Souverän“.

Sie gewann den Applaus, so Bürgermeister Pumarejo, da „sie von Minute 1 an die Entschlossenheit verkörperte, die Träume, Inklusion und Erneuerung zu erfüllen, die unser Karneval erfordert. Barranquilla gewinnt einen beispiellosen Botschafter. Danke für deine Lieferung!“ schrieb er auf seinem Twitter-Account.

