Bora Milutinovic bat darum, an Tata Martino zu glauben und sich am Ende der Weltmeisterschaft in Katar zu qualifizieren

Bora Milutinovic, der in seiner ersten Etappe an der Spitze der mexikanischen Fußballmannschaft an der Weltmeisterschaft Mexiko 1986 teilgenommen hat, bittet darum, dass Gerardo „Tata“ Martinos Prozess in Richtung Katar 2022 im kommenden November respektiert wird

In einem Interview mit ESPN vermied Bora zu sagen, ob es zu diesem Zeitpunkt riskant ist, den Nationaltrainer zu wechseln, als der Amtsinhaber das Unentschieden anführte und das WM-Ticket gewann, und betonte, dass „in dieser Hinsicht sehr analytisch sein muss“ und sagte, dass das Ideal „ist, dass wenn alles endet (mit die Weltmeisterschaft) werden Sie das Ergebnis sehen“.

Der ehemalige serbische Trainer, der bereits vor Frankreich 1998 mit dem WM-Ticket an der Börse entlassen wurde, weist darauf hin, dass Sie, wenn Sie sich bereits qualifiziert haben, sehr respektvoll sein sollten „und an die Arbeit des Trainers glauben sollten; das sollten Sie tun: glauben Sie an die Leute, die Sie einstellen“.

Dateifoto von Gerardo Martino, der Anweisungen in einer Trainingseinheit der mexikanischen Nationalmannschaft gibt. Mexiko-Stadt, 11. Februar 2019. Reuters/Henry Romero

Nachdem Bora Miguel Mejía Barón 1995 in die technische Richtung entlastet hatte, leitete er die mexikanische Nationalmannschaft zwei Jahre lang und seiner Meinung nach „wir haben ein erfolgreiches Unentschieden gemacht“. Dieser nationale Vertreter wurde jedoch für sein Spiel kritisiert, und obwohl er das Ticket früh bekam, wurden die Föderativen beschlossen, den serbisch-mexikanischen Trainer einzustellen und Manuel Lapuente einzustellen, der das Team zur Weltmeisterschaft in Frankreich führen musste, um das Achtelfinale zu erreichen, wobei Deutschland 2:1 ausschied.

Bora sagt, er habe Tri mit großem Stolz verlassen, da er ihn „im Januar“ auf dem vierten Platz in der FIFA-Rangliste zurückgelassen hat, obwohl er es nicht so meinte, wie die Nationalmannschaft Frankreich qualifiziert hat, weil „was andere sagen; aber ich war glücklich, weil wir in meiner zweiten Etappe in der Nationalmannschaft eine gute Mannschaft abgegeben haben das hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert und wir waren Vierter auf der FIFA-Liste; ich bleibe dabei.“

Auf die Frage, ob ihm der Spielstil gefällt, den Martino umgesetzt hat, sagte der fünfmalige Trainer der Weltmeisterschaften:

Die CONCACAF-Qualifikationsspiele sind brandaktuell und an diesem Sonntag, dem 27. März, werden sie als WM-Qualifikation definiert. | Foto: FMF

Schließlich sagte er, dass anscheinend viel Zeit vor sich liegt, um zu arbeiten und so gut wie möglich zum WM-Event zu kommen, „aber es ist nicht wichtig, wie viel Zeit es gibt; es ist wichtig, was Sie tun. Meine Erfahrung zeigt mir, dass Zeit nicht wichtig ist, aber wie die Nationalmannschaft in jeder Hinsicht vorbereitet ist: technisch, taktisch und mental.“