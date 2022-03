Was ist das Gebot zwischen zwei Mächten, das den Betrieb der Internationalen Raumstation beinhaltet

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

Seit 24 Jahren umkreist das größte vom Menschen geschaffene Objekt im Weltraum die Erde in einer Höhe von 400 Kilometern. Und seit 22 Jahren ist es dauerhaft bewohnt.

Dies ist die Internationale Raumstation (ISS), bei der heutzutage die Gefahr läuft, dass sie aufgrund der Folgen der seit mehr als einem Monat andauernden russischen Invasion in die Ukraine nicht mehr funktioniert und sogar unkontrolliert in eine Region der Welt stürzt .

Stunden später, nach der Offensive von Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine, gab US-Präsident Joe Biden einen sehr guten was es verurteilte russische Maßnahmen und berichtete über die Umsetzung strenger Wirtschaftssanktionen in verschiedenen Bereichen, insbesondere im Weltraum und in der Technologie. „ Putin ist der Aggressor. Putin hat diesen Krieg gewählt, und jetzt werden er und dieses Land die Konsequenzen tragen. Heute genehmige ich schwere zusätzliche Sanktionen und neue Beschränkungen für den Export nach Russland. Dies wird der russischen Wirtschaft sowohl sofort als auch im Laufe der Zeit erhebliche Kosten verursachen. Wir haben diese Sanktionen absichtlich entworfen, um die langfristigen Auswirkungen auf Russland zu maximieren und die Auswirkungen auf die USA und unsere Verbündeten zu minimieren. Zwischen unseren Maßnahmen und denen unserer Verbündeten und Partner schätzen wir, dass mehr als die Hälfte der russischen High-Tech-Importe gekürzt werden. Dies wird ein Schlag für seine Fähigkeit sein, seine Streitkräfte zu modernisieren, was die Luft- und Raumfahrtindustrie einschließlich ihres Weltraumprogramms verschlechtern wird „, sagte Biden.

Drei russische Kosmonauten kamen vor einigen Tagen in Gelb und Blau auf der ISS an (NASA-TV/Handout über REUTERS).

Während das von der ISS durchgeführte Weltraumprogramm die Zusammenarbeit mehrerer Nationen umfasst, sind die beiden Rückgrat die Astronauten, Technologie, Lebensmittel und Ersatzteile, die von den Vereinigten Staaten und Russland in einem Bündnis bereitgestellt werden, das die politischen Bindungen ignoriert platziere 400 Kilometer von der Erde entfernt.

Gestern stellte der Generaldirektor der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos, Dmitri Rogozin, ein Ultimatum an die Vereinigten Staaten: „Der 31. März ist der letzte Tag, an dem die NASA, die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und die Canadian Space Agency (CSA) auf unsere Forderung reagieren müssen, die Sanktionen gegen zwei unserer Unternehmen Zivilisten "; TSniiMash, der Maschinenbauforschung, und das Progress Rocket Space Centre“.

Westliche Sanktionen gegen Russland beschränken den Export von Waren und Hochtechnologie mit der Absicht, seine strategischen Sektoren, einschließlich des Militärs und der Luft- und Raumfahrtindustrie, zu schwächen. „ Die ISS ist ein großes Weltraumlabor, das die Erde umkreist und eine Zusammenarbeit zwischen Russland und den Vereinigten Staaten benötigt, um voll funktionsfähig zu sein. Ohne die ständige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen zwischen den beiden Weltraumbehörden NASA und Roscosmos ist es nicht möglich, den Planeten 400 Kilometer entfernt weiter zu umkreisen „, sagte der Weltraumjournalist Diego Córdova, Autor des Buches „Huellas on the Moon“, gegenüber Infobae.

Astronauten leben friedlich auf der ISS, abseits von Landkonflikten (NASA)

Der Betrieb der Internationalen Raumstation ist komplex. Während die Module in den Vereinigten Staaten und Europa die elektrische Energie liefern, die Sonnenkollektoren sammeln und dazu dienen, den Orbitalkomplex zum Laufen zu bringen, liefert Russland den Kraftstoff und die Motoren, die es ihm ermöglichen, in der Umlaufbahn zu bleiben und nicht unkontrolliert zur Erde zu fallen. Russland beliefert die Raumstation mit den Markteinführungen seiner Progress-Kapseln, die strategisch in der Umlaufbahn platziert sind, sodass alle 15 oder 20 Tage die Motoren gestartet und angehoben werden, um die richtige Höhe und Geschwindigkeit für den Betrieb beizubehalten. Es liefert sogar Treibstoff an das Labor, damit es funktioniert „, fügte Córdova hinzu, der diesen Freitag im Galileo Galilei Planetarium einen Vortrag über die Artemis-Mission halten wird.

Er fügte hinzu: „Die Vereinigten Staaten haben auch Schiffe, die an den Orbitalkomplex gekoppelt sind, wie die Cygnus-Kapseln, aber ihre Motoren sind nicht so leistungsstark und sie befinden sich auch an Punkten, die keine vollständige Stabilität bieten, wenn sie eingeschaltet werden, um dem Weltraumlabor Höhe zu verleihen.“

Laut Córdova zieht die Gravitationskraft der Erde die ISS an, die ihre Höhe alle 15 oder 20 Tage korrigieren muss, indem sie die Progress-Motoren verstärkt. Wenn sie nicht einschalten würden, würde die Raumstation an Höhe und Geschwindigkeit verlieren. Wenige Tage später begann sich die Struktur an der Erdatmosphäre zu reiben und brannte und fiel unkontrolliert.“

Verschiedene Schiffe bleiben im Weltraumlabor (NASA) angedockt

Dieselbe Theorie skizzierte Rogosin, als er erklärte, es sei unmöglich, die ISS ohne die Beteiligung Russlands zu kontrollieren, da es das Land ist, das neben der Versorgung mit Treibstoff und Fracht für die Ausrichtung des Bahnhofs und die Vorhersage gefährlicher Kollisionen verantwortlich ist. „Wenn Sie die Zusammenarbeit mit uns blockieren, wer rettet die ISS vor einem unkontrollierten Austritt aus ihrer Umlaufbahn und fällt auf das Territorium der Vereinigten Staaten oder Europas?“ fragte der Generaldirektor und ehemalige Journalist kürzlich in einem Tweet.

„Es besteht die Möglichkeit, dass dieses 500-Tonnen-Bauwerk auf Indien und China fällt. Willst du sie mit dieser Perspektive bedrohen? Die ISS fliegt nicht über Russland, daher liegen alle Risiken bei Ihnen. Bist du bereit dafür? Meine Herren, wenn Sie Sanktionen studieren, überprüfen Sie diejenigen, die sie erzeugen, um festzustellen, ob sie an Alzheimer leiden „, fügte er hinzu.

Angesichts der US-Sanktionen reagierte Russland, indem es die Starts für europäische Missionen vom Kosmodrom Kourou in Französisch-Guayana stoppte. Es stellte die Lieferung von Raketentriebwerken an die USA ein und forderte, dass zukünftige Roscosmos-Verträge nur in Rubel abgerechnet werden. Roscosmos stornierte auch den Start britischer OneWeb-Kommunikationssatelliten, nachdem das Unternehmen selbst mit staatlicher Unterstützung den zukünftigen Start seiner Sojus-Raketenflugzeuge vom russischen Kosmodrom Baikonur aus eingestellt und eine Vereinbarung mit SpaceX, Elon Musks Unternehmen, unterzeichnet hatte.

Russen und Amerikaner sind vor einigen Tagen auf Weltraumspaziergängen gegangen (NASA-TV/Handout über REUTERS)

Die NASA musste jedoch klarstellen, dass sie die Zusammenarbeit mit Russland im Weltraum weiterhin fördern wird. Der NASA-Administrator Bill Nelson sagte, dass die USA weiterhin mit ihren Partnern, einschließlich Russland, zusammenarbeiten werden, um den Betrieb auf der ISS fortzusetzen. Die NASA hat anerkannt, dass Versuche, das US-Segment vom russischen Segment zu trennen, „angesichts der Vielzahl von externen und internen Verbindungen, der Notwendigkeit, die Neigung und Höhe des Raumfahrzeugs zu kontrollieren, und der gegenseitigen Abhängigkeit von Software erhebliche logistische und sicherheitstechnische Herausforderungen mit sich bringen würden“.

„Derzeit sind sie nicht in der Lage, die Neigungssteuerungsfunktionen der Raumstation zu ersetzen oder geeignete Antriebe für einen dauerhaften Langzeitbetrieb herzustellen. Sie werden versuchen, uns mit ihren Frachtschiffen und ihren bemannten Schiffen zu ersetzen, aber das wird Jahre dauern „, warnte Rogosin.

„Die Station verfügt über eine komplexe interne und externe Verkabelung, die es unmöglich macht, die Module zu trennen, die für die Arbeit gebaut sind. Im schlimmsten Fall kann das Ende des Betriebs im Orbitalkomplex vorgezogen werden und es wird nicht 2030 erreichen, wie im Februar vor dem Krieg angekündigt „, schloss Córdova.

LESEN SIE WEITER: