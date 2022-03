Mit Privatstrand und Villen: Dies ist das Luxushotel, das Tri für Katar 2022 ausgewählt hat

Obwohl sie ihr Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar noch nicht gesichert haben, hat der mexikanische Fußballverband (FMF) bereits mit den Vorbereitungen für den Pokalstreit begonnen. In diesem Sinne hat die mexikanische Nationalmannschaft bereits das Hotel, in dem sie während ihrer Teilnahme am wichtigsten Fußballturnier der Welt stattfinden werden. Im Gegensatz zu den Veranstaltungsorten früherer Ausgaben zeichnet sich der Veranstaltungsort durch seinen Komfort und Luxus aus.

Simaisma, ein exklusives Fünf-Sterne-Resort in der Gemeinde Sumaysimah, wird während ihrer Teilnahme am Turnier die Heimat der Trikolore sein. Es ist ein Resort mit einer Größe von etwa 52 Meilen sowie einem Privatstrand und Villen mit zwei oder bis zu drei Schlafzimmern. Laut der Beschreibung auf der Website des Ortes wird es als Hotel mit familiärer Atmosphäre eingestuft.

Laut den Informationen über die sozialen Netzwerke von Simaisma können die Preise für jede Nacht in Villen mit privaten Pools zwischen 6.000 und 9.000 MXN liegen, dh zwischen 1.100 QAR und 1.700 QAR. Die Preise gelten jedoch für Jahreszeiten, in denen der Zustrom von Menschen nicht am meisten von den Einrichtungen verlangt.

Derzeit besteht keine Möglichkeit, nach dem 2. November 2022 online zu reservieren. Um jedoch die Einrichtung mit dem niedrigsten Preis in der Nacht zu belegen, die der Aufenthaltsdauer der mexikanischen Nationalmannschaft am nächsten liegt, dh vom 31. Oktober bis 1. November, müssen 35,6 Tausend MXN zuzüglich Steuern ausgezahlt werden. Die 231 Quadratmeter große Konstruktion umfasst den Aufenthalt von bis zu sechs Personen und beinhaltet alle Arten von Dienstleistungen sowie Frühstück.

Die folgende Villa hat drei Schlafzimmer mit Poolblick und kostet MXN 41,1 Tausend pro Nacht. Es folgt ein Komplex aus zwei Schlafzimmern und einem privaten Pool für 46,6 Tausend MXN sowie eine Villa mit drei Schlafzimmern und einem Swimmingpool für 52 Tausend MXN. Die teuerste Anlage hat eine Fläche von 427 Quadratmetern, vier Zimmer, Pool und Terrasse, deren Wert pro Übernachtung 87,7 Tausend MXN beträgt.

Informationen in der Entwicklung*