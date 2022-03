Lévy gegen Dugin: Der französische Philosoph beschuldigt Putins intellektuellen Mentor in einer unumgänglichen Debatte als antisemitisch und rassistisch

Seit fast einem halben Jahrhundert ist der Philosoph Bernard-Henri Lévy einer der sichtbarsten öffentlichen Intellektuellen in Frankreich. Er ist der berühmteste, provokativste und verehrteste Philosoph der Gegenwart. Kürzlich lobte er den ukrainischen Präsidenten Volodymir Zelensky am Sonntag seines Landes, Journal du Dimanche, den ukrainischen Präsidenten Volodymir Zelensky: „Sein Humor, der ihn nicht verlässt, auch wenn es Raketen regnet“.

Zelenski erinnert andere Freiheitskämpfer, die der Philosoph gekannt hat und die „gelernt haben, Krieg zu führen, ohne ihn zu lieben“. „Dieser Mann ist Putins Albtraum geworden. Wenn wir ihm die dringend benötigten Waffen, Flugzeuge und Verteidigungen schicken, kann er der Mann werden, der ihn am Ende bringt „, fügte er hinzu.

Aleksandr Dugin seinerseits ist ein Intellektueller, der zu einem der großen Einflüsse von geworden ist Wladimir Putin . David Von Drehle beschrieb in seiner Kolumne für die Washington Post, dass „Dugins intellektueller Einfluss auf den russischen Führer für enge Gelehrte der postsowjetischen Zeit bekannt ist, unter denen er manchmal den 60-jährigen Dugin als das „Gehirn von Putin“ bezeichnet. Seine Arbeit ist auch der europäischen „neuen Rechten“ bekannt, von der Dugin seit fast drei Jahrzehnten eine führende Figur ist, und den Amerikanern Alt-Rechts.“

In den letzten 20 Jahren hat er die Geschichten geschrieben, die das russische Staatsoberhaupt benötigt, um sich an der Macht zu festigen. In einem 1997 veröffentlichten Buch mit dem Titel The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia heißt es: „Russische Akteure sollten rassische, religiöse und sektionale Spaltungen innerhalb der Vereinigten Staaten fördern und gleichzeitig die isolierenden Fraktionen dieses Landes fördern. In Großbritannien sollten sich die Bemühungen um psychologische Operationen darauf konzentrieren, historische Meinungsverschiedenheiten mit Kontinentaleuropa und separatistischen Bewegungen in Schottland, Wales und Irland zu verschärfen. Westeuropa sollte sich unterdessen von der Attraktivität der natürlichen Ressourcen Öl, Gas und Lebensmittel von Russland angezogen fühlen. Die NATO würde von innen zusammenbrechen.“

Aber seine völlig anderen Standpunkte wurden bereits vor drei Jahren konfrontiert.

Auf Einladung des Nexus Institute, einer der renommiertesten intellektuellen Organisationen, die den Geist des europäischen Humanismus am Leben erhalten, feierte es im Oktober 2019 sein 25-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen Symposium, das mit einem intellektuellen Duell eröffnet wurde zwischen den beiden Philosophen Bernard-Henri Lévy und Alexander Dugin.

Die Dugin-Debatte beginnt: „Ich denke, wir nähern uns dem Ende der westlichen Hegemonie, der US-Herrschaft oder des globalen Liberalismus. Ich möchte ihn fragen, warum er dieses zunehmend offene nihilistische System weiterhin verteidigt, warum er für diese dekadente, verfallende Moderne kämpft und warum er all seine intellektuelle Kraft investiert, um sie zu verteidigen.“

„Ich kämpfe für die politische Moderne, weil sie Demokratie, Freiheit, Gleichstellung von Frauen und Männern, Säkularismus usw. bedeutet“, antwortet der Franzose. „Obwohl sich die politische Moderne wahrscheinlich in einer Krise befindet, lehne ich die Idee ihres unumkehrbaren Niedergangs und, noch schlimmer, ihres Verschwindens ab. Und ich lehne es ab, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Überleben der liberalen Demokratie ein Vorteil für die ganze Welt ist .“

Lévy sagt ihm, dass beide in den meisten Fragen entgegengesetzt denken. „Aber ich erkenne seine Bedeutung, zumindest auf der russischen Bühne. Deshalb habe ich dich aufmerksam gelesen. Und für mich bist du der Inbegriff des heutigen Nihilismus. Und deine Freunde. Und die eurasische Strömung. Und die morbide Atmosphäre, die Ihre Bücher füllt. Und wie es die Idee der Menschenrechte, der persönlichen Freiheiten, der Singularitäten in große Blöcke von Gemeinschaft, großen Religionen und heiligen Ursprüngen auflöst .“

„Ich fordere heraus, dass das Thema Freiheit der Einzelne ist“, antwortet Dugin. „In unserer russischen Tradition ist das Thema Freiheit oder das menschliche Subjekt beispielsweise nicht individuell, sondern kollektiv. Und das war in der Zeit der Zaren, die von der Kirche definiert wurde, dann vom Kommunismus. Aber die kollektive Identität war in unserer Kultur schon immer dominant. (...) Ich stelle nur in Frage, dass die einzige Möglichkeit, Demokratie zu interpretieren, wie die Minderheitenherrschaft gegen die Mehrheit ist, dass die einzige Möglichkeit, Freiheit zu interpretieren, die individuelle Freiheit ist, und dass die einzige Möglichkeit, Menschenrechte zu interpretieren, darin besteht, eine moderne, westliche, individualistische Version dessen zu projizieren, was es bedeutet, in anderen Menschen menschlich zu sein Kulturen“.

Aber Lévy widerspricht dem : „Ich bin genug mit Russland befreundet, um zu wissen, dass das, was Sie gerade über den Ort der Subjektivität in der russischen Tradition gesagt haben, nicht stimmt . Sie haben auch die Tradition von Herzen, von Puschkin, von Turgenev, einem Teil von Sacharov, die ganze glorreiche Tradition der Dissidenten, die gegen den Totalitarismus der Sowjetunion gekämpft haben und diesen Kampf im Namen der Individualität, der Rechte des Subjekts und der Menschenrechte geführt haben. Was ist Demokratie? Es ist die Regierung der Mehrheit und auch die Regierung der Minderheit. Es ist eine sehr komplexe Architektur, die sich im Laufe der Zeit entwickelt, die sich bereichert und den Unterschied zwischen Demokratie und allen Arten von Autoritarismus, einschließlich Putins in Russland heute.“

Er fügt hinzu: „Wir haben die beste Definition von Nihilismus in unserem Gedächtnis. Es ist Russland mit seinen 24 Millionen Toten während des Großen Vaterländischen Krieges. Es ist Europa, das vom Nationalsozialismus besetzt ist. Und es sind die Juden, mein Volk, fast ausgerottet, von den schlimmsten Nihilisten aller Zeiten auf nichts reduziert. Ja, es gibt eine wahre Definition von Nihilismus, nämlich diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben. Und diese Leute, diese Nazis, kamen nicht vom Himmel . Sie kamen von Ideologen. Von Carl Schmitt. Spenglers. Von Steward Chamberlain. Von Karl Haushofer. Alle Leute, die es mir leid tut, dich mögen zu sehen, und Zitate, und nehmen ihre Worte als Inspiration . Wenn ich also sage, dass Sie ein Nihilist sind, wenn ich sage, dass Putin ein Nihilist ist, wenn ich sage, dass es in Moskau eine morbide Atmosphäre des Nihilismus gibt (was übrigens zu echten Todesfällen führt: Anna Politkowskaja, Boris Nemtsov und so viele andere, getötet in Moskau oder in London), sage ich das ernst. Und ich möchte sagen, dass es für diese große russische Zivilisation heute leider einen schlechten, dunklen Wind des Nihilismus in seinem eigentlichen Sinne gibt, der im nationalsozialistischen und faschistischen Sinne im großen Russland weht.“

Dugin seinerseits sagt, dass das sowjetische Volk diesen Vaterländischen Krieg geführt habe, um den Faschismus in Europa und in Russland zu stoppen und alle Menschen zu retten, die in dieser Situation leiden. „Und ich beschuldige nachdrücklich alle Arten von Rassismus. Ich stehe nicht dafür. Rassismus ist jedoch eine angelsächsische liberale Konstruktion, die auf einer Hierarchie unter den Völkern basiert. Ich denke das ist kriminell. Und ich denke, dass der Globalismus jetzt dasselbe Verbrechen wiederholt, denn was Globalisten, Liberale wie Sie und die Menschen, die Ihre Ideen unterstützen, jetzt als universelle Werte zu bekräftigen versuchen, sind einfach moderne, westliche, liberale Werte. Und das ist eine neue Art von Rassismus; kultureller, zivilisierender Rassismus. Diejenigen, die für westliche Werte sind, sind gut. Alle, die das herausfordern, sind Populisten und werden als Faschismus eingestuft.“

„Wenn Sie sagen, dass der Glaube an universelle Werte eine neue Form des Totalitarismus usw. ist, tut es mir leid, aber das ist sehr kurzsichtig“, kontert Lévy. „Ihre Zivilisation, die russische, die ich verehre und respektiere, hat zum Beispiel durch Aleksandr Solschenizyn erfunden, die Idee des Kampfes gegen den Totalitarismus. In der gleichen Richtung hat Europa auch einige Dinge erfunden, die für die gesamte Menschheit von Nutzen sind. Zum Beispiel Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Zum Beispiel das Recht eines Körpers, nicht gefoltert zu werden, nicht angekettet oder versklavt zu werden. Dieses Recht ist universell. Es geht nicht darum, anderen ein Muster aufzuerlegen. Es soll in jeder Zivilisation das Gute für den Rest der Menschheit annehmen, das sie erfunden hat. Und eines dieser Güter in Europa ist die Zivilisation der Menschenrechte, der Freiheit, der individuellen Würde usw. Dies verdient eine Universalisierung. Dies muss, sofern man nicht rassistisch ist, als profitabel für die gesamte Menschheit verstanden werden. Sind Sie, Mr. Dugin, ein Rassist? Es freut mich zu hören, dass Sie so tun, als ob Sie Rassismus nicht mögen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob du aufrichtig bist.“

„Ich habe vor ein paar Tagen ein Buch von ihm mit dem Titel The Conservative Revolution gelesen. Seite 256. Und Sie sprechen auf dieser Seite über metaphysische Rivalität und Krieg zwischen Ariern und Juden. Und Sie sagen, dass dies eine Herausforderung ist, dass dies eine Debatte ist, nicht nur dieses Jahrhundert, sondern aller Zeiten. Daher sind Sie eindeutig antisemitisch „, beschuldigt er ihn.

Dugin wehrt sich.“ Ich habe viele Freunde in Israel, in traditionalistischen Kreisen in Israel, die meine Meinung teilen. Sie sind Juden, die an Gott glauben. Im Gegensatz zu Ihnen definieren Sie sich als Jude, der nicht an den jüdischen Gott glaubt. Für meine Freunde wäre das absolut antisemitisch, denn Juden sind Gottes Volk, und das ist die Essenz. Ohne Gott verlieren die Juden also ihr Wesen, ihre religiöse Mission, ihren Platz in der Geschichte.“

„In Bezug auf das Judentum müssen Sie Ihre Informationen überprüfen. Es ist etwas komplizierter als das „, widerspricht Lévy ihm. „Jude zu sein bedeutet natürlich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Aber es ist eine Beziehung, die eher auf Studium als auf Glaubensbekenntnissen basiert. Und das ist übrigens der Hauptunterschied zwischen Judentum und Christentum. Und was ich fürchte, wenn ich Sie lese, und was ich finde, wenn ich Sie und all die Autoren dieser eurasischen Strömung lese, die Putin inspirieren soll, und was ich so morbide, so todesriechend und nihilistisch finde, ist die Tatsache, dass ich diese Zivilisationen als Blöcke vorstelle. Sie sagen, Sie respektieren den Islam, respektieren die japanische Zivilisation, respektieren die türkische Zivilisation und vielleicht Juden. Aber mit zwei Bedingungen: dass jede einzelne an Ort und Stelle bleibt und dass zwischen ihnen so wenig Kommunikation wie möglich besteht. (...) Und wenn man sich heute Wladimir Putin anschaut, wenn man sich anschaut, was er sagt, wenn er nach Europa geht, wenn er in die USA geht, wenn er in die Menschenrechte geht usw. Wenn er in die Ukraine geht, wenn er die Ukraine auf der Krim angreift, ist das eine Rede des Krieges. Eine Kriegsphilosophie, eine Philosophie, die Zivilisationen als ganzheitliche Blöcke betrachtet, die miteinander Krieg führen, führt natürlich zu einer Kriegspraxis, die Wladimir Putin heute umsetzt.“

„Kommst du oft in die Vereinigten Staaten?“ fragt Dugin, der antwortet, dass „von Zeit zu Zeit, aber jetzt stehe ich unter Sanktionen“.

„Ich hoffe, dass er zurückkehren darf; er wird feststellen, dass an amerikanischen Universitäten nichts aktiver ist als diese Abteilungen für Andersartigkeitsstudien. Die Vereinigten Staaten haben viele Mängel, viele Probleme, aber eines der guten Dinge an Amerika heute, seit langem, aber heute mehr denn je, ist diese Aufmerksamkeit für das Anderssein. Natürlich kann diese Aufmerksamkeit für das Anderssein auch eine dunkle Seite haben, und manchmal ist es eine hartnäckige politische Korrektheit „, fragte ich ihn: Was halten Sie von der Aggression Ihres Landes gegen die Krim? Und was halten Sie von der Aggression der Paramilitärs oder Soldaten Ihres Landes gegen die Ostukraine?“

„In der Vergangenheit hat Russland durch Aggressionen gegen Nachbarländer die Ukraine geschaffen. Und das letzte Stück wurde von Stalin aus dem früheren Teil des österreichisch-ungarischen Reiches hinzugefügt : Lemberg oder Lwów. Die Ukraine ist also eine zusammengesetzte Einheit, die nach dem Fall der Sowjetunion entstanden ist. Und es bestand die Möglichkeit, eine ukrainische Identität zu schaffen; er hatte die Möglichkeit, seine nationale Struktur zu schaffen, die sowohl die Menschen respektiert, die dort, in der Ostukraine als auch in der Westukraine leben, und ein Gleichgewicht zu finden. Wir hätten die Ostukraine mit der Krim befreien sollen, und wir hätten vorschlagen sollen, die Ukraine, eine unabhängige Ukraine, als Brücke zwischen uns und Europa, auf der Grundlage des Respekts für beide Identitäten, wieder aufzubauen. Das war der Fehler, dass wir nur die Krim und Donbass genommen haben. Wir hätten die Ukraine als Ganzes wiederherstellen und wieder aufbauen sollen.“

„ Ich sehe eine reine und tollwütige Aggression und Verletzung des Völkerrechts. Ich sehe einen Versuch, die Geschichte neu zu schreiben und zu überarbeiten, die Sie übrigens, wenn ich Sie richtig verstehe, heute verfolgen. Wenn Sie sagen, dass die Ukraine ein neuer Staat ist, habe ich Folgendes gehört: Wie können Sie das sagen? Die Ukraine existierte vor Russland „, fragt Lévy. „Die Ukraine ist ein altes Land, älter als Russland.“

„Es ist Russland“, kämpft Dugin.

„ Sie können, wenn Sie möchten, wie Mr. Trump, Ihre 'alternative Wahrheit' wählen. Aber leider sind die Fakten da. Die Ukraine ist eine alte Nation. Die Krim auch. Und die Krim geriet nur wegen eines späten Kolonialprozesses unter den russischen Stiefel. Jedenfalls... Die Diskussionen zu diesen Themen sind so endlos, dass das Beste, was wir tun können, Herr Dugin, darin besteht, internationale Gesetze zu respektieren, die uns daran hindern könnten, in eine weitere Katastrophe zu geraten, wie die, die Ihr Volk 24 Millionen Tote gekostet hat, 24 Millionen tapfere Soldaten und von Hitler zerstörte Zivilisten, die Europa so viel Ruin gekostet haben. (...) Und was Putin auf der Krim getan hat, verstößt gegen die Interessen unserer Kinder und Enkelkinder .“

„Ich glaube nicht, dass wir in dieser Situation nur Putin beschuldigen könnten. Das ist das falsche Bild. Putin versuchte, die russische Stimme zu behaupten „, sagt der russische Philosoph.

„ Man kann in Europa keine rechtsextreme, neofaschistische Partei finden, die nicht zuletzt gesegnet und bestenfalls von Russland finanziert wird. Man kann in Europa keine Krise finden, die nicht von Russland gefördert wird . Wir können die Zahl der Verstöße gegen den Luftraum Polens, Litauens und manchmal sogar Frankreichs durch russische Flugzeuge in den Jahren 2014 und 2015 nicht zählen.“

Nach mehreren anderen Punkten der Debatte kommt Lévy zu dem Schluss: „ Es gibt weltweit einen großen Kampf zwischen liberalen Werten und nichtliberalen Werten. Dieser Kampf geht auch durch unsere Länder. Sie haben einige Liberale in Russland und wir haben einige Antiliberale in Europa. Und was sicher ist, ist, dass der Liberalismus mit derselben Art von Glaubwürdigkeitskrise konfrontiert ist, mit der er in den 1930er oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts konfrontiert war. Aber in diesem Kampf, Herr Dugin, bestätige ich heute, dass wir uns auf den gegenüberliegenden Seiten der Barrikaden befinden werden. Denn für mich ist eine freie Presse kein Totalitarismus . Die Achtung liberaler Ideen und Freiheit ist kein weiterer Totalitarismus. Säkularismus, Frauenrechte können nicht, wie Sie es zu Beginn unseres Treffens getan haben, auf die gleiche Ebene wie Faschismus und Kommunismus gestellt werden. Heute gibt es einen echten Zusammenprall der Zivilisationen. Aber nicht die, die Sie in Ihren Büchern erwähnen, zwischen Nord und Ost und West und Süd und all dem; es gibt einen Zusammenstoß von Zivilisationen auf der ganzen Welt zwischen denen, die an Menschenrechte glauben, an Freiheit, an das Recht, keinen Körper gefoltert und gemartert zu haben, und denen, die es sind zufrieden mit dem Anti-Liberalismus und dem Wiederaufleben des Autoritarismus und der Sklaverei. Und das ist der Unterschied zwischen dir und mir . Es tut mir leid, dass ich es heute noch einmal bestätigt habe.“

