In China satt gegen die Politik der „Null-COVID“ nach einem neuen Lockdown in Shanghai: „Lasst uns raus“

Unveröffentlichte Szenen in zwei Jahren der Pandemie, in denen Menschen protestieren, mit Toiletten in Schutzanzügen kämpfen und sogar fliehen, um nicht isoliert zu sein, zeigen, wie Müdigkeit und Ungeduld in China angesichts der strengen offiziellen Politik der „Nulltoleranz“ gegenüber Covid-19 einen Tribut fordern.

Bis vor kurzem hielt der asiatische Riese die Gesundheitskrise mit einer fast hermetischen Schließung seiner Grenzen und strengen Protokollen in Schach, die die Krankenhauseinweisung aller positiven Fälle und die Isolation sowohl asymptomatischer Infizierter als auch aller engen Kontakte in staatlichen Einrichtungen beinhalteten.

Die Strategie funktionierte, bis das ansteckende Omicron in den asiatischen Riesen einbrach und an zahlreichen Orten Ausbrüche verursachte, darunter Städte von enormer wirtschaftlicher Bedeutung wie Shanghai und Shenzhen, und die isolierten wuchsen von einigen Zehntausenden auf Hunderttausende - heute mehr als 370.000 zählen nur knapp kontakte.

NUR UNGERN ZU ENTBINDEN

„Lasst uns raus!“ behaupten die Bewohner eines Wohnkomplexes in Shanghai in einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video, in dem auch während der Raserei der Bevölkerung angespannte Szenen aufgenommen wurden, um sich angesichts der in dieser Woche begonnenen allgemeinen Haft und Beschwerden über die schlechten hygienischen Bedingungen des öffentliche Einrichtungen der Isolierung.

Obwohl diese Art von Inhalten in kontrollierten chinesischen sozialen Netzwerken nur von kurzer Dauer ist, wurden viele auch auf westlichen Plattformen wie Twitter oder Facebook geteilt - im asiatischen Land zensiert - was zeigt, dass die chinesische Gesellschaft trotz ihrer zervikalen Panik gegen das Virus sowohl wirtschaftlich als auch wirtschaftlich leidet psychologisch von der Härte der Maßnahmen. der Eindämmung.

„Der Vermieter fordert mich auf, die Miete zu zahlen. Die Bank fordert mich auf, das Darlehen zu bezahlen. Die Regierung sagt mir, ich solle nicht zur Arbeit gehen und die Nachbarschaft fordert mich auf, nicht auszugehen. Aber wo bekomme ich das Geld? Das sagt mir niemand „, heißt es in einer Nachricht, die auf Weibo, dem chinesischen Twitter, weit verbreitet ist.

Eine Ansicht zeigt eine verlassene Straße neben Wohngebäuden während einer Schließung in der Region Pudong, um die Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Shanghai, China, zu verlangsamen. Marek Narozniak/über REUTERS

Tatsache ist, dass die Erkennung eines einzelnen Falles dazu führen kann, dass Hunderte von Menschen in einem Gebäude und sogar darüber hinaus in Einkaufszentren und Schulen eingeschlossen werden. Wenn Alarme aufgrund eines positiven Falls im Inneren ausgelöst werden, geht niemand, bis sich alle einem PCR-Test unterzogen haben.

Es gibt sogar internationale Schulen in Peking, die die Eltern der Schüler gebeten haben, ihren Kindern eine Decke für die Schule zu schicken, nur für den Fall, dass sie dort übernachten müssen.

Laut einem anderen Video zeigten Hunderte von Menschen, die einen Bekleidungsmarkt in Shenyang (Nordosten) überfüllten, weniger Resignation, in dem ein positiver Fall festgestellt wurde. Die Bilder zeigen, wie die Verantwortlichen für den Ort versuchten, sie alle einzusperren, aber die Leute rebellierten und davonliefen.

EIN SAUBERER STOCK

Die kontinuierliche Anforderung an PCR-Tests, die an einigen Stellen täglich für den Zugang zur Arbeit oder zum Wohngebäude selbst vorgeschrieben sind, ist eine weitere Konstante der letzten Monate, die zu Protesten gegen die langen Warteschlangen im Freien geführt hat.

In Großstädten wurden an jeder Ecke Stände eingerichtet, an denen es einfach, schnell und erschwinglich ist - 35 Yuan, etwa 5,5 Dollar oder 5 Euro -, sich testen zu lassen.

Aber in ländlichen Umgebungen werden die Dinge kompliziert und die Bevölkerung kann widerwilliger werden, wie ein Video zeigt, in dem eine ältere Frau, die still im Fresko sitzt, sie mit einem Stock mit einem Gesundheitspersonal nimmt, der versucht, sich ihr zu nähern, um eine Probe zu entnehmen.

DATEIFOTO: Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Shanghai, China, stellen sich Menschen an, um Lebensmittel in einem großen Einkaufsviertel zu kaufen. Reuters/Aly Song/Stockfoto

Es wurden auch Bilder von Schlag- und Trittkämpfen zwischen Mitarbeitern in Schutzanzügen und Nachbarn verbreitet, die zwar nicht der allgemeine Trend bei einer Bevölkerung von 1.411 Millionen Einwohnern sind, aber Reaktionen widerspiegeln, die bisher nicht gesehen wurden.

Die Schließung der Grenzen, die diese Woche zwei Jahre alt war, hat sich auch auf die Stimmung der Bevölkerung ausgewirkt, insbesondere derjenigen, die Verwandte im Ausland haben, die sie seit Beginn der Pandemie nicht mehr gesehen haben.

Nicht ansässige Ausländer dürfen nicht in das Land einreisen, und Staatsangehörige oder ansässige Ausländer, die nach China zurückkehren möchten, müssen sich für mindestens zwei Wochen - oft drei oder sogar vier - in einem Hotel unter Quarantäne stellen, dessen Preis sie tragen müssen, was zu den exorbitanten Kosten der wenigen autorisierten Flüge beiträgt.

“ Ich empfehle jedem, die Kinder in der Nähe zu haben. Ich habe meine Tochter vor fünf Jahren ins Ausland geschickt und es dauerte drei Jahre, bis sie zurückkam. Nachdem ich mich so lange nicht gesehen habe und mit ihr gesprochen habe, merke ich, dass unsere affektive Bindung geschwächt ist. Es ist traurig „, warnt eine chinesische Mutter.

Nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission von China hat das Land seit Beginn der Pandemie 145.808 Fälle und 4.638 Todesfälle angesammelt.

(mit Informationen von EFE)

