Die Welt geht vom Mangel an Covid-19-Impfstoffen zum Überschuss über

Nach einem Wettlauf gegen die Zeit, um Kapazitäten aufzubauen und scheinbar unersättliche Anfragen nach Covid-19-Impfstoffen zu erfüllen, ist die globale Impfstoffindustrie nun mit einer sinkenden Nachfrage konfrontiert.

Der Trend könnte die hohen Verkäufe riesiger Apotheker wie Pfizer Inc. und AstraZeneca Plc verlangsamen und den lokalen Herstellern von Indien bis Indonesien neue Probleme bereiten, die eine gigantische Kapazität zur Herstellung von Impfstoffen entwickelt haben, sich aber jetzt mit einem Überangebot befassen.

Obwohl Verstärkungen die Nachfrage nach Covid-Impfstoffen auf der ganzen Welt am Leben erhalten dürften, ist der enorme Mangel, der während eines Großteils des vergangenen Jahres herrschte, zurückgegangen. Jetzt scheint die Möglichkeit eines globalen Überschusses wahrscheinlicher zu sein.

„Das Angebot übersteigt die Nachfrage in weiten Teilen der Welt, obwohl viele Länder Auffrischimpfstoffe anwenden“, sagte Scott Rosenstein, Gesundheitsberater der Eurasia Group.

Inzwischen treten immer mehr Hersteller auf den Markt.

Bis 2022 könnten mehr als 9 Milliarden Dosen produziert werden, aber die Nachfrage nach Impfstoffen könnte 2023 und darüber hinaus mit einer ungefähren Rate zwischen 2,2 Milliarden und 4,4 Milliarden Dosen pro Jahr sinken, sagte der

Vorstandsvorsitzende von Moderna in einer Telefonkonferenz, dass die USA Die Regierung hat noch keine Bestellungen für 2022 erteilt, was auf Raum für Wachstum hindeutet, wenn das Land eine große Anzahl von Auffrischungsdosen kauft. AstraZeneca lehnte eine Stellungnahme ab. Pfizer ging nicht direkt auf Fragen zur Impfstoffnachfrage ein und sagte in einer Erklärung, dass es genügend Kapazitäten gibt, um die Welt bis 2022 zu impfen, aber dass die Zugangsbarrieren weiterhin bestehen. Moderna äußerte sich nicht weiter.

Mehr Angebot

Das Problem ist besonders akut in Indien, wo sich die weltweit größte Impfstoffindustrie befindet, die sich mit dem inländischen und globalen Überangebot befasst.

Biological E. Ltd., ein großer Hersteller mit Sitz in Hyderabad, investierte rund 15 Milliarden Rupien (195 Millionen US-Dollar), um die Kapazität während der Pandemie auf etwa vier Millionen Impfstoffdosen pro Tag zu verdoppeln. Da die meisten Erwachsenen jedoch vollständig geimpft sind und die Regierung keine Dringlichkeit zeigt, ihre Kampagne zur Auffrischungsdosis zu intensivieren, ist nicht klar, wie viele Dosen noch gekauft werden.

Das Serum Institute of India Ltd., der führende Anbieter des Landes, der im vergangenen Jahr 2 Milliarden Covid-Impfstoffe hergestellt hat, hat die Herstellung im Dezember aufgrund fehlender Bestellungen eingestellt, sagte CEO Adar Poonawalla im Januar. Serum beantwortete keine Fragen und Bitten um Stellungnahme zum Produktionsniveau von Covid-Impfstoffen durch das Unternehmen.

„Eine der großen Fragen in der Zukunft wird sein, was mit all diesen Kapazitäten zur Herstellung von Impfstoffen zu tun ist, wenn die Nachfrage sinkt“, sagte Rosenstein. „Es gibt wahrscheinlich nicht genug Nachfrage nach anderen Impfstoffen, um dies zu einer praktikablen Option für all diese Produktionsstätten zu machen.“

mRNA-Technologie

Andere indische Impfstofflieferanten suchen ebenfalls nach innovativen Impfmöglichkeiten jenseits von Covid.

„Wir glauben, dass nicht nur Impfstoffe gegen Covid-19, sondern auch Impfstoffe gegen Grippe, Pneumokokken und solche gegen andere vernachlässigte Krankheiten zu sehr wichtigen Möglichkeiten werden“, sagte Kiran Mazumdar Shaw, Präsident von Biocon Ltd., Anfang dieses Monats gegenüber Bloomberg Television.

In anderen Teilen der Welt werfen einige Entwickler das Handtuch. Kalbe Farma aus Indonesien hat diesen Monat die Arbeit an einem Covid-Impfstoff mit der südkoreanischen Genexine Inc. unter Berufung auf zahlreiche Lagerbestände unterbrochen. Es beabsichtigt nun, die DNA-Technologie für andere Arten von Impfstoffen zu verwenden.

Trotz des aktuellen Drucks dürften Unternehmen weiterhin eine Nachfrage nach Auffrischungsdosen sehen, während sie nach verbesserten Impfungen suchen, die den Ausgangsprodukten überlegen sind. Es scheint, dass sich Covid zu einer wahrscheinlich endemischen Krankheit entwickelt, was bedeutet, dass es möglicherweise hier bleiben wird, sagte Gary Dubin, Präsident der Impfstoffabteilung bei Takeda Pharmaceutical Co. aus Japan.

Dennoch bleiben Zweifel bestehen, ob und wie oft regelmäßige Verstärkungen benötigt werden und ob mögliche Varianten „das Bild schnell verändern könnten“, sagte er.

