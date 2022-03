Die Regierung von Santander prangert an, dass sie in der Umweltverträglichkeitsstudie von Fracking nicht sozialisiert wurden

Stunden nachdem bekannt wurde, dass die National Environmental Licensing Authority (ANLA) Ecopetrol die Lizenz zum Start des Kalé-Fracking-Pilotprojekts in Puerto Wilches (Santander) erteilt hatte, berichteten die lokalen Behörden, dass sie mit der Umweltverträglichkeitsstudie nicht sozialisiert waren. Darüber hinaus weisen sie darauf hin, dass die Initiative befürwortet wurde, obwohl sie nicht empfohlen wird.

Das Kalé Research Pilot Project (PPI) zielt darauf ab, technische, ökologische und soziale Informationen zu sammeln. Die Ergebnisse könnten das Szenario sein, das die Umsetzung von Fracking als Ölexplorationspraxis im Land ermöglicht. Dieses in Puerto Wilches genehmigte Projekt sieht die Bohrung eines 60,96 Meter (200 Fuß) großen Bohrlochs mit einer Flugbahn von bis zu 4.000 Fuß oder 1.219 Kilometern vor.

Mit dem Projekt verbundene Einrichtungen stellen sicher, dass Fracking-Projekte über alle erforderlichen Maßnahmen verfügen, um sicherzustellen, dass die Initiative keine Umweltauswirkungen hinterlässt und im Gegenteil der Gemeinschaft zugute kommt. Ebenso haben sie darauf hingewiesen, dass nicht verstanden wird, warum es diejenigen gibt, die den Prozess torpedieren wollen.

Trotz dieser Aussagen haben die Regierung und sogar die Einwohner von Puerto Wilches auf den Umweltschäden bestanden, die dieses Projekt mit sich bringen könnte. Sie wiesen darauf hin, dass das Gebiet Magdalena Medio eines der wichtigsten des Landes ist, und sie befürchten, dass die lokale Fauna und Flora beeinträchtigt wird, was sich wiederum auf ihre wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten auswirken würde.

Es ist erwähnenswert, dass die Umweltbeobachtungsstelle der Gemeinde angegeben hat, dass sie sich über den Ausbeutungspiloten nicht im Klaren sind, und dass sie seit langem versucht haben, die Informationen zu erfahren, aber es gab keinen Zugang zu dem Material. Sie sagten, sie müssten selbst Daten sammeln und besorgniserregende Variablen finden, die sich auf die Bevölkerung auswirken könnten.

„Von der Free Fracking Alliance haben wir jedoch die Umweltverträglichkeitsstudie mit 100 Organisationen analysiert und verschiedene Mängel wie Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit festgestellt, da keine Klarheit über die zu zahlende Entschädigung besteht“, sagte Luisa Acuña, Mitglied des Observatoriums.

Das Environmental Observatory merkte an, dass andere Auswirkungen oder Folgen laut Studien von Universitäten in anderen Ländern für die Schäden verantwortlich sind, die das Ökosystem erleiden wird, was zusätzlich zur Mikroseismizität (Bewegungen) zu einer Verschmutzung der Wasserquellen durch die zu verwendenden Flüssigkeiten führt die in Böden vorkommen). gekennzeichnet durch kleine Brüche der Erde nahe ihrer Oberfläche).

Darüber hinaus versichert der Umweltminister in Santander, dass die Gefahr besteht, dass durch diese Praxis Gemeinden verletzt werden.

„Das potenzielle Risiko, mit dem die Gemeinden konfrontiert sind, zwingt uns, Minderungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Anwesenheit von Akteuren zu vermeiden, die bewaffnete Gewalt gegen die Vorläufer oder Kritiker dieses Projekts verbreiten“, sagte Sarmiento.

Trotz der Bedenken und des Widerstands, die geäußert wurden, wird PPI Kalé vorankommen. Die Regierung von Santander gab bekannt, dass Copetrol „alle Notfallprotokolle, Technologien mit minimalen Auswirkungen und eine solide Offenlegung an den Tabellen der Community-Beteiligung einhält“.

