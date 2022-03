Cristiano Ronaldo und seine große Unterstützung für Portugals Tor gegen Mazedonien für einen Pass zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar

Portugal gewann 1:0 gegen Mazedonien im Estadio Do Dragao, ein Spiel um Katar 2022 Weltmeisterschaft. Dies mit einem Tor von Bruno Fernandes nach einem sensationellen Pass von Cristiano Ronaldo. Enorme Definition nach dem Fehler des Besuchs.

PORTUGAL GEGEN MAZEDONIEN ZUM WM-PASS

Alles oder nichts wird in der Stadt Porto gespielt, wo einer der 3 Plätze für die Weltmeisterschaft als Teil der Welt definiert wird. Sie kollidieren den Großen mit dem Jungen. Aber dem Einheimischen wird nicht vertraut und passt von Anfang an zu allem. Cristiano Ronaldo möchte an seiner fünften Weltmeisterschaft teilnehmen.

Portugal stammt aus einer eliminierten Türkei, die er mit etwas Schreck 3-1 gewann, als der Besuch den Teil 2-2 (verpasste Strafe) auf den Beinen hatte. Aber am Ende erzielte er ein bisschen mehr und besiegelte seine Qualifikation bis zum Finale dieses europäischen Schlüssels.

Mazedonien seinerseits spielte im vorherigen in einem historischen Ergebnis mit. Er besiegte Italien in letzter Minute mit 1:0 mit einem Tor von Aleksandar Trajkovski und verließ den „Blues“, amtierender Europameister, aus der Weltmeisterschaft. Und jetzt riskieren sie ihr Leben mit den „Lusos“.