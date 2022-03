Vor dem 33. der FARC-Dissidenten wurde der Angriff dem CAI im Süden von Bogotá zugeschrieben

Am Morgen dieses Montag, dem 28. März, übernahm die 33. Front der Dissidenten der verschwundenen FARC die Verantwortung für den Angriff auf den CAI von Arborizadora Alta in der Stadt Ciudad Bolívar in Bogotá. Die Ereignisse ereigneten sich in der Nacht von Samstag 26 desselben Monats und führten zum Tod von zwei Minderjährigen und zu Auswirkungen auf die Gesundheit anderer Bürger in der Nähe. Bisher wurde das Register der Überwachungskameras in der Branche analysiert, das den genauen Zeitpunkt des Unfalls erfasste, sodass der Täter identifiziert worden war. Der mutmaßliche Kriminelle, so das Ermittlungsteam, hätte den Koffer mit Sprengstoff verlassen, der später explodierte.

Lokale Medien versicherten, dass der Mann, der zum Pflanzen der Bombe benannt wurde, als Anfo anerkannt ist. Laut der Bogotá Metropolitan Police platzierte Anfo eine Bombe aus Ammoniumnitrat und Treibstoff. Der Streifenpolizist Joan Camilo Fonseca, der wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, hätte den Moment gesehen, in dem der Koffer verlassen wurde. Mit diesem Alias auf dem Radar kündigten der Verteidigungsminister Diego Molano, der Präsident Iván Duque und die Bürgermeisterin von Bogotá, Claudia López, an, dass jedem, der Informationen zur Verfügung stellte, eine Belohnung von 300 Millionen Dollar angeboten wurde, um zu klären, was passiert ist Informationen, die das Intellektuelle und materielle Täter des Angriffs, der festgestellt werden soll.

In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video erklärte der Kommandeur dieser Front, der von den Alias „Arley“ anerkannt wurde, dass der Angriff eine Folge der Feier des Todestages von Manuel Marulanda Vélez unter dem Namen Tirofijo war. Der Guerillakämpfer starb am 26. März 2008.

„Alle Einheiten, die im gesamten Gebiet von Magdalena Medio eingesetzt wurden, wurden zu militärischen, Propaganda- und kulturellen Aktivitäten geführt. Auf der Straße, die vom Y de Astilleros zur Stadt Ocaña führt, auf der Höhe des als La Curva bekannten Ortes wurden Stände errichtet. Auf der Straße, die von Tibu nach El Tarra führt, im Sektor Versailles. Auf der Straße, die vom Bezirk La Gabarra zur Stadt Cúcuta führt. (...) Aktivierung einer Sprengladung in Ciudad Bolivar, Bogotá, gegen ein Polizei-CAI „, erwähnt er in diesem Clip, der die Teilnahme dieser bewaffneten Gruppe an den bedauerlichen Ereignissen bestätigt, bei denen 35 Menschen verletzt wurden.

Laut dem Dissidenten war es nicht seine Absicht, den Angriff direkt auf die Zivilbevölkerung auszuwirken.

Der Dissident sagt im letzten Teil des Kommuniqués, in dem seine Stimme nicht erscheint und im Hintergrund zu hören ist, dass es nicht seine Absicht war, wenn eine dieser Aktionen die Zivilbevölkerung betraf. „Es ist ein grausamer und wahnsinniger Angriff auf die Bewohner des Ortes. Wir haben die Bilanz von 35 Verletzten, einem minderjährigen Verstorbenen und einem weiteren in kritischem Zustand. Es wird daran gearbeitet, die Verantwortlichen zu finden (...) Sie können sicher sein, dass die Kontrollstellen unermüdlich daran arbeiten, die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen „, sagte Felipe Jiménez Angel, Regierungssekretär, in einem Interview mit Caracol Radio.

Daniel Stiven Duque ist der erste Todesfall der Ereignisse. Er war 12 Jahre alt und studierte an der Schule El Paraiso. Die zweite Minderjährige ist Ivana Salome Rangel, ein fünfjähriges Mädchen, das nach dem Aufprall eine schwere Verletzung ihrer Gehirnmasse erlitt. Aus dem Krankenhaus in Meißen wurde er für hirntot erklärt. Das Mädchen starb schließlich am Morgen dieses 28. März.

„Wir lehnen jegliche Gewalt und kriminelle Angriffe gegen jeden Bürger ab, aber der berüchtigte Tod unschuldiger Kinder verletzt uns viel mehr. Solidaritätsunion mit den Opfern, Gewerkschaft bei der Ablehnung von Gewalt und für Gerechtigkeit. Vereinigung und nicht konjunkturelle Manipulation müssen wir erreichen „, sagte Claudia López.





Lesen Sie weiter: