Sie nahmen den mutmaßlichen Anführer des Golfclans „El Viejo“ gefangen

Mit einem fünfzehnjährigen Strafregister, alias „El Viejo“ - „Felipe“ oder „Sebastián“, wie er auch genannt wurde - hatte er ein blaues Interpol-Rundschreiben, als er von den Behörden bei einer Operation im Bezirk Murrí in Frontino, West Antioquia, gefangen genommen wurde.

Laut dem Kommandeur des #32 Infanteriebataillons der Vierten Brigade, Oberst Jhonny Bustos Rivera, behauptete er, dass der Alias „El Viejo“ sein illegales Operationszentrum in Antioquia, Sucre, Bolivar und Magdalena habe. Zum Zeitpunkt seiner Gefangennahme wurden ihm 4 Waffen und Munition beschlagnahmt.

Darüber hinaus wäre er der zweite Leiter der Struktur Erlin Pino Duarte in den Abteilungen Sucre, Bolívar und Magdalena gewesen.

Genau in den vergangenen Tagen wurde Carlos Antonio Moreno Tuberquía, alias „Nicolás“, ausgeliefert, der als zweiter die kriminelle Struktur, den Golfclan, befehligte.

Der Kriminelle war der Nachfolger von Dairo Antonio Úsuga, alias „Otoniel“, der 2021 von den öffentlichen Kräften des Landes gefangen genommen wurde. In diesem Sinne begann am Morgen dieses Freitags, dem 25. März, auf dem Luftwaffenstützpunkt Catam der Transfer von Nicholas, der von den Gerichten von New York und Miami in den Vereinigten Staaten beantragt wurde.

Zusammen mit „El Viejo“, alias „Chilapo“, Alias „Araber“ und Alias „Toreto“ wurden gefangen genommen, die als zum Golfclan gehörend bezeichnet wurden, insbesondere als Mitglieder der Edwin Román Velásquez Valle-Struktur.

Zum Zeitpunkt der Gefangennahme wurden die Häftlinge mit einer Maschinenpistole, drei Pistolen, mehr als 150 Patronen, 9 Lieferanten, 9 Mobiltelefonen, 4 Kommunikationsradios und Bargeld beschlagnahmt.

Die Gefangenen und das beschlagnahmte Material wurden den zuständigen Behörden zur Strafverfolgung zur Verfügung gestellt.

Dies wurde von General Eduardo Enrique Zapateiro, Kommandeur der kolumbianischen Armee, berichtet.





Rest 36 verbrannter Bus in Yarumal (Antioquia)

In Yarumal war Rest 36 Berichten zufolge dafür verantwortlich, ein Fahrzeug des öffentlichen Dienstes in Brand zu setzen

Bei Ereignissen am Morgen des Sonntags, dem 27. März, hielten bewaffnete Männer, die sich als FARC-Dissidenten identifizierten, einen Bus des öffentlichen Dienstes auf der Autobahn Angostura-Yarumal an, zwangen die Passagiere, das Fahrzeug zu verlassen und es dann auf der Straße in Brand zu setzen.

Obwohl keine Opfer gemeldet wurden, meldeten die Behörden Einmischung in den Bereich des Restes 36, von dem sie behaupteten, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Für den Minister für menschliche Sicherheit von Antioquia, Luis Fernando Suárez, installierte die bewaffnete Gruppe Sprengstoff auf der Straße, um die öffentlichen Streitkräfte anzugreifen:

„Zwischen Yarumal und Angostura wurde ein Bus verbrannt und anscheinend wurden Sprengkörper als Köder installiert, damit bei Ankunft der öffentlichen Streitkräfte ein Angriff verübt werden konnte. Sie sind vor Ort und überprüfen die Situation und wir behalten die Nachrichten im Auge „, berichtete der Beamte.

Die Sprengstoffe wurden von den Behörden kontrolliert detoniert; Der Bus des öffentlichen Dienstes deckte die Route Yarumal-Angostura ab. Nach den gemeldeten Ereignissen wurden Operationen durchgeführt, um die Verantwortlichen für diese Tatsache zu finden.

Offiziellen Berichten zufolge werden die Operationen vom Polizeikommando von Antioquia und der vierten Brigade der Armee durchgeführt. Ebenso schließen sie nicht aus, dass der Angriff auf das Transportunternehmen gerichtet war, um Geld für die Gewinne zu erpressen, die sie in der Region melden.

