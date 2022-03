Paolo Guerrero und die Kritik eines argentinischen Journalisten für die Verwendung eines Trickfotos von Perus nicht bestätigtem Ziel

Paolo Guerrero war einer der wenigen Spieler in der peruanischen Nationalmannschaft, die sich laut gegen Schiedsrichter bei der Niederlage gegen Uruguay durch die Qualifikation 2022 in Katar aussprachen. Der „Predator“ machte jedoch einen Fehler und erkannte nicht, dass er ein bearbeitetes Foto hochgeladen hatte, um die „Bicolor“ zu begünstigen, und dies wurde von einem argentinischen Journalisten scharf kritisiert.

Das Debate F-Programm begann über den Fehler des Torhüters Sergio Rochet in dem kontroversen Stück zu sprechen. „Was Rochet getan hat, verstehe ich noch nicht, es war kein Zentimetertor“, begann Martin Liberman. Der ehemalige Torhüter Carlos Navarro erklärte, was der uruguayische Torhüter tun wollte. „Er verliert den Überblick, wo er ist, ich habe den Eindruck.“

Damian Trillini nahm an der Unterhaltung teil. „Die Menschen in Peru waren sehr wütend, die Spieler sehr wütend. Wenn ich die Statistiken und die Tabelle überprüfte, änderte diese Auslosung für Peru nichts an der Situation, ich musste gewinnen.“ Liberman zeigte eine andere Position. „Ja, aber Uruguay hat sich nicht qualifiziert. Entschuldigung, es besteht die Möglichkeit einer direkten Qualifikation für Peru.“

„Die Peruaner waren sehr wütend, aber die Wahrheit ist, dass sie nicht recht haben und wenn sie es nicht haben, egal wie sehr sie Bilder schmieden wollen. Paolo Guerrero erregt meine Aufmerksamkeit, er schnappte sich ein gefälschtes Bild und veröffentlichte es auf seinem Instagram-Account „, sagte Daniel Avellaneda. „Hat Guerrero es geschafft, es zu veröffentlichen, oder hat er sich geirrt?“ , lautete die Frage von Martín Liberman.

Der Journalist Avellaneda schickte eine Botschaft an die Fans der „Blanquirroja“. „Bereit Leute, die Beweise zeigen, dass der Ball nicht eingetreten ist, die Geschichte ist vorbei und denke darüber nach, Paraguay zu gewinnen.“

