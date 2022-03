Krokodile aus Orinoco kamen in der Hacienda Nápoles an

Die Hacienda Nápoles wird einige neue Gäste begrüßen. Dies sind fünf Exemplare von Krokodilen, die von der Roberto Franco Tropical Biology Station (EBTRF) der National University of Colombia (UNAL) in Villavicencio in das Resort gebracht wurden.

Die ebenfalls bekannten Llanero-Alligatoren sind mehr als 4 Meter lang und werden nun in Abstimmung mit dem EBTRF von der Organisation der Hacienda betreut. Die UNAL sagte, dass „nach einer aggressiven Jagd in den 1960er Jahren ein Informations- und Aufklärungsprogramm über diese vom Aussterben bedrohte Art entwickelt wird, um ihre Häute im Ausland zu verkaufen“.

In ähnlicher Weise ergab die Mitteilung der Bildungseinrichtung, dass Tiere laut einer im letzten Jahr durchgeführten Studie „nicht als Eltern ausgewählt wurden, sondern aufgrund ihrer körperlichen Verfassung die volle Dimension dieser Art aufweisen, die eine grundlegende Rolle in der Nahrungskette der aquatische Ökosysteme der kolumbianisch-venezolanischen Orinoquia“.

Er erklärte auch, dass am 15. Dezember eine Kooperationsvereinbarung zwischen Professor Giovanny Garavito Cárdenas, Dekan der Fakultät für Wissenschaften der UNAL, und dem gesetzlichen Vertreter des Parks unterzeichnet wurde.

„Diese Vereinbarung öffnet Kolumbianern und ausländischen Besuchern ein riesiges Fenster , um mehr über diese Art zu erfahren, sie zu schätzen und sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, sie zu erhalten und natürliche Populationen in den Gebieten wiederzugewinnen, in denen sie historisch gelebt haben.

Wir wollen Kinder und andere Besucher beeindrucken, die Herzen der Menschen erreichen, damit wir diesen Krokodilen die Möglichkeit geben, auf dem Planeten zu bleiben. Sie haben das Recht, zum Fluss zurückzukehren, aber sie werden es nicht können, wenn die Menschen nicht wollen „, sagt Professor Vargas und fügt hinzu, dass in diesen Fällen Bildung gleich oder wichtiger als die Wissenschaft „, sagte Professor Mario Vargas Ramírez, Direktor der Roberto Franco Station.

Es sollte gesagt werden, dass sich die Tiere in einem „Teich mit den idealen Eigenschaften für die ordnungsgemäße Pflege und Ausstellung“ der männlichen Exemplare befinden, die sich noch in der Obhut der UNAL befinden.

„Die Krokodile, die sich jetzt im Themenpark Hacienda Nápoles befinden, werden zu anderen Exemplaren hinzugefügt, die von der UNAL auch in andere Parks des Landes geliefert wurden, wie den Los Ocarros Biopark in Villavicencio (Meta), den Wasser- und Naturschutzpark Piscilago, in Colsubsidio in Nariño (Cundinamarca) und der agroökologische Park Merecure in Puerto López (Meta) „, gab die Universität an.

Eine Familie beschloss, ein Nilpferdkalb zu adoptieren, und dies hat Besorgnis erregt, da diese Tierart als gefährlich für Menschen eingestuft wird, da sie territorial ist.

Darüber hinaus ist die Rede davon, was für das Ökosystem durch die Tatsache gemeint ist, dass sich diese Tiere vermehren, als Eindringlinge gebrandmarkt werden und immer größeren Schaden anrichten.

Vor diesem Hintergrund wollte der Bürgermeister der Gemeinde ein Heiligtum zum Schutz der Flusspferde vorschlagen, da Säugetiere nach den Worten des Präsidenten einen Teil des Tourismus anziehen, aber auch für die Sicherheit der Einwohner von Puerto Triunfo.

„Ich würde einem Heiligtum zustimmen, dass das Ministerium etwas unternimmt, dass die Nationalregierung etwas tut, damit diese Flusspferde auch nicht ausgerottet werden, denn die Wahrheit ist, dass Flusspferde viel Tourismus tragen“, sagte Javier Guerra, Bürgermeister der Gemeinde.

