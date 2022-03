Guillermo Lasso gab die Namen von 5 Mitgliedern der Versammlung bekannt, die die Regierung im Gegenzug für die Abstimmung über ein Gesetz um Geld baten

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/Javier López

Der Präsident von Ecuador, Guillermo Lasso, gab die Namen von fünf Gesetzgebern und einem Berater der Nationalversammlung bekannt, der „wirtschaftliche Vorteile“ beantragt hatte, als Gegenleistung für das von der Exekutive vorgeschlagene Investitionsgesetz gestimmt hatte und das aufgrund fehlender Stimmen nicht genehmigt wurde. Mit dieser Offenbarung versicherte Lasso, dass er seiner „moralischen, politischen und rechtlichen Verpflichtung nachkommt, auf die Korruption der Nationalversammlung aufmerksam zu machen“.

In einem Brief an den Generalstaatsanwalt weist Lasso darauf hin, dass die Gesetzgeber Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi und Cristian Yucailla sowie dessen Berater Marcelo Rosero „wirtschaftliche Vorteile für selbst im Gegenzug für die Aufzeichnung ihrer stimme ich für den oben genannten Gesetzentwurf“. Die Gesetzgeber kamen unter dem Deckmantel der indigenen Partei Pachakutik zum Kongress und gehören der Kongressbank an. Für den ecuadorianischen Präsidenten ist das, was von den Versammlungsmitgliedern gefordert wurde, „äußerst ernst“, wie er in dem Schreiben von Carondelet, dem Regierungssitz, ausführlich erläuterte.

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Lasso in seinen sozialen Netzwerken, dass das Investitionsgesetz die 70 zu verabschiedenden Stimmen nicht gewonnen habe, weil die Exekutive die Erpressung der Gesetzgeber nicht akzeptierte. Obwohl er keine Namen nannte, erklärte der Präsident, dass einige Kongressabgeordnete nach Positionen, „Krankenhäusern, Elektrizitätsunternehmen, Ministerien“ und anderem Bargeld fragten.

Schreiben von Guillermo Lasso zur Untersuchung der Mitglieder der Versammlung, die im Austausch für Stimmen um Leistungen gebeten haben

„Es ist der Höhepunkt der Mitglieder der Versammlung, die gekommen sind, um Geld von der Regierung zu verlangen. Wir können die Korruption von Steuerhinterziehern nicht zulassen, die ihre Stimme ändern wollen, weil wir ihnen keine Steuern erheben. In diesem Land muss man die Wahrheit sagen: einige für öffentliche Ämter und andere für Geld und andere für Steuerhinterziehung „, sagte Lasso mit einem strengen Ton in einem Video, das auf seinen offiziellen Konten ausgestrahlt wurde.

Angesichts dessen, was der Präsident in diesem Video sagte, forderten mehrere Politiker und Meinungsakteure die Offenlegung der Namen der Gesetzgeber, die Lasso im Austausch für Stimmen der Erpressung beschuldigte.

Ebenso prangerte Präsident Guillermo Lasso Stunden vor der Abstimmung über das Gesetz am vergangenen Donnerstag an, dass der ehemalige Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Linken, Xavier Hervas, darum bat, dass er nicht besteuert wird, damit die Bank seiner Partei für das Gesetz stimmt: „Es gibt Politiker, die nur mit ihnen sprechen wollen der Präsident und bitte „Werde den IRS (Internal Revenue Service) los, um mich nicht anzuklagen“. Das ist Korruption, und ich bin nicht hier, um ein bestimmtes Interesse von irgendjemandem zu verteidigen.“

Präsident Lasso gab öffentlich den Namen Hervas an und stellte seinen Status als Unternehmer in Frage: „Er sagt, er sei Unternehmer, und ich glaube das nicht: Er ist entweder Unternehmer oder er entzieht sich Steuern“. Hervas und die ID-Bank haben Lassos Vorwürfe zurückgewiesen und sogar gewarnt, dass die Aussagen des Präsidenten gerichtliche Konsequenzen haben könnten.

An diesem Wochenende bat Lasso auch den Internal Revenue Service (SRI), die Steuererklärungen des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Linken zu untersuchen. In dem Schreiben an Marisol Andrade, Direktor des SRI, gibt Lasso „formelle und ausdrückliche Anweisungen für eine gründliche Untersuchung der Steuererklärungen von Hervas. In seinem Brief versicherte Lasso, dass „diese Angelegenheit nicht auf das Politische beschränkt werden kann, wir müssen im rechtlichen Bereich Fortschritte machen. Daher muss ich die folgenden öffentlichen Informationen über den Bürger Xavier Hervas beachten, um bei den eingeleiteten oder eingeleiteten Prüfungsprozessen berücksichtigt zu werden “.

Guillermo Lasso bittet um Untersuchung des ehemaligen Präsidentschaftskandidaten wegen Steuerhinterziehung

Als Reaktion auf die Beschwerden des Präsidenten veröffentlichte Hervas auch ein Video, um seine Version der Gespräche rund um das Investmentgesetz zu erzählen. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat sagte, Lasso habe ihn kontaktiert und „er sagte mir, dass er Ausweisunterstützung für das Investitionsgesetz brauche, worauf ich antwortete, dass ich nicht stimme, weil ich kein Versammler bin und auch nicht die Stimmen anderer besitze, dass unsere Partei zu Recht demokratisch ist und wir uns damit von der Präsident. Ich habe ihn nie um etwas gebeten, nicht nachdem ich ihn in der zweiten Runde unterstützt habe, noch schlimmer jetzt und ich werde es nie tun, das liegt nicht in meiner Natur „, sagte er.

Hervas sagte, dass Lassos Aussagen ihn überraschten und dass er Schmerzen habe: „Ich hoffe, dass sie nie das durchmachen, was ich jetzt durchmache, dass sie niemals von jemandem angegriffen werden, der zu ihrem Haus geht, und schlimmer noch, dass der Präsident der Republik, der die Macht hat, die er hat, wehrlos bleibt.“ Der ehemalige Kandidat hat davon gesprochen, rechtliche Schritte einzuleiten.

