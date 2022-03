Alexis Henríquez kritisiert die Führung von Nacional für das Missmanagement in den letzten Jahren

Football Soccer - Atletico Nacional v Kashima Antlers - FIFA Club World Cup Semi Final - Suita City Football Stadium, Osaka, Japan - 14/12/16 Atletico Nacional's Alexis Henriquez and teammates remonstrate with referee Viktor Kassai after he awarded a penalty to Kashima Antlers Reuters / Kim Kyung-Hoon Livepic EDITORIAL USE ONLY.

Das Gespräch über Alexis Henríquez geht auf die glorreichsten Jahre von Atlético Nacional zurück, die das lokale Turnier fast ein Jahrzehnt lang dominierten. Der jetzt ehemalige Spieler ist Teil der goldenen Geschichte des Vereins, und es ist kein Wunder, dass er zusammen mit Franco Armani mit jeweils 13 Titeln die erfolgreichsten Spieler der Institution ist.

Derzeit bereitet sich Alexis Henríquez als Trainer vor, da er sich in naher Zukunft der Herausforderung stellen will, die Zügel einer kolumbianischen Profifußballmannschaft zu übernehmen. Seine Freizeit verbringt er damit, Fußball zu schauen und mit seiner Familie zu teilen.

Im Jahr 2020 gab der ehemalige Once Caldas bekannt, dass er den Profifußball nach einer erfolgreichen Karriere verlassen werde, in der er 16 Titel gewann, in denen zwei Copas Libertadores hervorstechen; einer mit dem „White-White“ im Jahr 2004 und 2016 mit Atlético Nacional. Darüber hinaus gewann er 2017 die Copa Sudamericana mit dem Gemälde „Purdolaga“.

Sein starkes Temperament charakterisierte ihn immer auf und neben dem Platz, was ihn dazu veranlasste, viele Jahre lang die Band des nationalen Kapitäns zu tragen.

Im Dialog mit der Zeitung El Colombiano erzählte Alexis Henríquez über verschiedene Aspekte seines Lebens und sprach natürlich über die Gegenwart des Clubs seiner Lieben; Atlético Nacional.

Zunächst verwies das Samarium auf seinen Rücktritt vom Gericht und betonte, wie wichtig es sei, den Karton zu erhalten, der ihn als Trainer bescheinigt, da dies ihm zu verstehen verhalf, dass es Zeit sei, die Guayos aufzuhängen.

Er kommentierte auch, dass er keine Regie führen möchte, aber er stellt klar, dass er dank der theoretischen Vorbereitung in Kombination mit der Erfahrung, die er als aktiver Spieler gesammelt hat, bereit ist.

Im Moment hatte er keine Ansätze mit Atlético Nacional, um für den Club zu arbeiten. Sein jüngerer Bruder spielt jedoch als Flügelspieler und ist Teil des minderwertigen Prozesses des Paisa-Teams. In ähnlicher Weise stellte der ehemalige Anwalt die Verwaltung der Richtlinien in den letzten Jahren in Frage.

Auf der anderen Seite hatte er Lobworte für Hernán Darío Herrera, der vorübergehend für den „König der Copas“ verantwortlich ist, äußerte jedoch seine Besorgnis darüber, dass seine Zukunft in der Institution ungewiss ist.

