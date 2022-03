Finden Sie heraus, ob Sie ein Begünstigter des Grundeinkommens in Bogotá sind

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





Das Büro des Bürgermeisters berichtete, dass die Plattform aktualisiert wurde, damit die Bürger auf der Website überprüfen können, ob ihr Haushalt von einem garantierten Mindesteinkommen (IMG) profitiert. Die Neuheit ist, dass es nun möglich sein wird, den Namen der Person in der Familie zu identifizieren, die die Zahlung bei jeder der Überweisungen erhalten hat, sowie das Finanzinstitut, über das die Zahlungen geleistet wurden.

„Mit diesem Update möchten wir, dass arme und schutzbedürftige Haushalte in Bogotá konsultieren, ob sie tatsächlich Begünstigte von Geldtransfers sind, und gleichzeitig über ein Instrument zur Überwachung der abgezogenen Ressourcen verfügen“, sagte Juan Mauricio Ramírez, Finanzminister des Distrikts.

Das Grundeinkommensprogramm von Bogotá ist eine Subvention zur Unterstützung von mehr als 800.000 Familien in gefährdeten Situationen. Nach Angaben des Bezirks wurden im Jahr 2021 von Februar bis Dezember elf Überweisungen getätigt, was einer Summe von 582 Milliarden Pesos entspricht, denen 2.627.710 Menschen zugute kamen.

Diese Initiative ist Teil der Strategie „Bogotá Caregiver“, die Familien helfen soll, die von der Krise infolge der Covid-19-Pandemie wirtschaftlich betroffen waren.

Ebenso müssen diejenigen, die davon profitieren möchten, die folgenden Anforderungen erfüllen: in Sisbén IV, in die Gruppen A, B oder C1-C5 eingestuft sein und ein aktives Konto bei autorisierten Finanzbetreibern haben.

Die Bezirksverwaltung stellte klar, dass, wenn der Haushalt die Überweisung gemäß den Anforderungen noch nicht erhält, der Betrag bereits durch andere Programme der Nation und/oder des Bezirks gedeckt ist oder dass neue Identifikationsdaten vorgelegt werden.

Damit sie das Verfahren durchführen können, müssen sie das Webportal des Grundeinkommens konsultieren. Es ist erforderlich, das Ausweisdokument zur Hand zu haben, da das System nach dem Ausstellungsdatum fragt, das ohne Sonderzeichen (/) zwischen den Zahlen für Jahr, Monat und Tag geschrieben werden muss.

Nachdem das Verfahren validiert wurde, gibt das System den Namen der Person im Haushalt an, die den Geldtransfer erhält, sowie den Zyklus, den Monat und das Jahr, in dem der Haushalt die Zahlung erhalten hat, und das Finanzinstitut, über das die Übertragung erfolgte. Es ist zu beachten, dass dieser Zuschuss nur einem Familienmitglied gewährt wird, vorzugsweise dem Haushaltsvorstand, der eine Bank erhalten muss. Diese Hilfen sind nicht rückwirkend, das heißt, sie werden nicht akkumuliert und werden in monatlichen Zyklen geleistet.

„Dieses Update ist sehr wichtig, da der Haushalt mit der Webberatung herausfinden kann, ob es sich um einen Begünstigten handelt und wer die Zahlung erhalten hat, wodurch Personen aus derselben Familie daran gehindert werden, Anfragen zu diesen Informationen zu stellen und dabei Zeit zu verschwenden“, sagte der Unterstaatssekretär für Information und Strategische Studien des Planungsbezirks des Sekretariats, Antonio Avendaño.

Es ist zu beachten, dass der Begünstigte einen der Anträge (PPPs) herunterladen muss, die den Finanzinstituten entsprechen, mit denen das Finanzministerium eine Vereinbarung getroffen hat, damit die Geldüberweisung jeden Monat auf dem Konto des Kontoinhabers angezeigt wird: Daviplata, Nequi, Sahorro a la Mano oder Movii. Die Zahlung gilt als bezahlt und gehört dem Begünstigten, sobald sie in der APP registriert ist.

Falls der Begünstigte Bedenken hinsichtlich Zahlungen oder Kontobewegungen hat, kann er auf das Hilfemenü jeder APP zugreifen und seine Bewegungen überprüfen oder seine Kontoauszüge herunterladen.

In der Zwischenzeit haben Begünstigte, die keines dieser Konten haben und einen Entwurf über Efecty oder Movii Ventanilla erstellt haben, einen Zeitraum von 30 Kalendertagen, um die Ressourcen zu sammeln. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall, wenn die Ressourcen während dieser Zeit nicht beansprucht werden, der Entwurf storniert wird und die Ressourcen an das District Finance Secretariat (SDH) zurückgegeben werden, um in zukünftige Zahlungen investiert zu werden.

