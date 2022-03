Die Eindrücke der Formel 'Fico'-Lara

Die Präsidentschaftskandidaten sind in ihrem Bestreben, in der ersten Runde am 29. April besser platziert zu werden. Dies hat zur endgültigen Definition der Formeln für die Vizepräsidentschaft durch den Historischen Pakt, die Koalition Esperanza und schließlich das Team für Kolumbien geführt, wo Federico Gutiérrez die Zulassung des ehemaliger Bürgermeisterbeamter von Neiva Rodrigo Lara Sanchez.

Lara Sánchez, der Sohn des von der Hand getöteten Drogenhändlers Rodrigo Lara Bonilla, wird zu einer der neuen Möglichkeiten, wie „Fico“ das Zentrum, die Rechte und die extreme Rechte, genau eines der Mitglieder des Uribismus, vereinen will, der angedeutet hat, dass er den Kandidaten der Team für Kolumbien betonte: „Die Botschaft, die Federico Gutiérrez sendet, als er Rodrigo Lara Sánchez, Sohn des ermordeten ehemaligen Justizministers Rodrigo Lara Bonilla, als seine Vizepräsidentschaftsformel wählte, ist sehr mächtig. Es wird neben den Opfern sein, nicht wie Gustavo Petro neben den Tätern „, sagte die Kongressabgeordnete Margarita Restrepo.

Enrique Peñalosa, der in der Konsultation weitgehend von Gutiérrez besiegt wurde, sagte über Laras Eintritt in den politischen Plan: „Diese einfache und kraftvolle Botschaft von Fico und Rodrigo Lara zusammen: zwei Kolumbianer, die ohne viel Aufhebens und Stridenzen gut für ihr Volk gearbeitet haben, ohne nutzlos links und rechts Diskussionen, ohne messianische Ansprüche, ohne Hass, mit Liebe und Engagement für Kolumbien“.

Eine der auffälligsten Reaktionen war jedoch die von Juan Manuel Galán, dem Führer des Neuen Liberalismus, der wie Peñaloza die Konsultation in seiner jeweiligen Koalition verlor. Galán gab an, dass er von Laras Entscheidung „verbrannt“ wurde, da es seiner Meinung nach für die politische Partei wichtig werden könnte, die den Kampf seiner Eltern Lara und Galán hervorrufen will, die in den 1980er Jahren durch die korrupte Hand des Drogenhandels starben.

„Ja, wenn ich brenne und viel. Nicht nur, weil ich Rodrigo Laras menschliche und intellektuelle Qualitäten bewundere, sondern vor allem, weil ich möchte, dass er im neuen Liberalismus bei uns ist... derjenige, der die Ankündigung von Rodrigo Lara Sánchez als Vizepräsidentschaftsformel von Federico Gutiérrez heute am meisten feiert, ist zweifellos Ernesto Macías „, Laras politischer Rivale in Huila, der den Senat verbrannt hat, sagte Juan Manuel Galán.

Auf der anderen Seite andere Kommentare, die die Arbeit von Lara während ihrer gesamten politischen Karriere und insbesondere die ihres Vaters Lara Bonilla hervorhoben, der durch Drogenkartelle getötet wurde; „Ein Erfolg von 'Fico' Gutiérrez bei der Zusammenarbeit mit Rodrigo Lara, an den wir uns für sein gutes Management als Bürgermeister von Neiva erinnern, wie seine Formel Vizepräsidentschaft. Ein Mann, der das Zentrum und wie sein Vater den Kampf gegen den Drogenhandel und die Verteidigung der Legalität vertritt „, sagte Senator Carlos Fernando Motoa.

Tatsache ist, dass die Schmeichelei der tadellosen politischen Karriere von Lara Bonilla, einer Karriere, die fest gegen den Drogenhandel kämpfte, der Drogenhandel, der kriminelle Strukturen wie das Envigado-Büro fördert, eine Struktur, die es geschafft hat, genau im Büro des Bürgermeisters einen Mitarbeiter zu haben von „Fico“, den ihr Sohn mag, wird die Formel des Vizepräsidenten sein.

Am 4. Juli 2017 wurde der ehemalige Sicherheitsminister von Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, wegen seiner Verbindungen zum Envigado-Büro gefangen genommen, während er während der Verwaltung von Federico Gutiérrez im Amt war. Der Präsidentschaftskandidat der Koalition Team for Colombia hat mehr als einmal die Vorwürfe gegen seinen Beamten bestritten.

In mehreren Interviews mit den Medien hat der ehemalige Präsident von Antioquia darauf hingewiesen, dass dies nicht stimmt. „Gustavo Villegas wurde festgenommen, weil er keine Erpressung von 150,00 Pesos gemeldet hatte, von denen sein Familienunternehmen betroffen war. Wenn jemand gegen Envigados Büro gekämpft hat, waren wir es. Wir haben mehr als 160 Anführer krimineller Banden gefangen genommen.“

Laut Aussagen von Claudia Carrasquilla, Sektionsleiterin der Staatsanwaltschaft von Medellín, an das Medienunternehmen Verdad Abierta im Juli 2017, wird Villegas Restrepo „beschuldigt, Insiderinformationen an gefürchtete Führer der organisierten Kriminalität weitergegeben zu haben, die ihrer Freiheit beraubt wurden, insbesondere Edison Rodolfo Rojas, Alias' Pichi ', einer der letzten starken Männer des sogenannten Envigado-Büros, der im Februar 2013 von den Polizeibehörden dieses Landes in Panama gefangen genommen wurde.“

