Oscars 2022: wo man sich die Auszeichnungen in Argentinien, Mexiko, Kolumbien und Peru ansehen kann

Am kommenden Sonntag, dem 27. März, findet die 94. Ausgabe der Oscars statt, die vom heute traditionellen Dolby Theatre in ausgestrahlt wird Los Angeles, Kalifornien.

Es sei darauf hingewiesen, dass wie jedes Jahr der offizielle Kanal für Live-Übertragungen TNT ist, wo Sie den roten Teppich, Interviews mit Filmstars, Analyse der Zeremonie und die mittlerweile berühmte Meinungsumfrage der Fans verbringen werden.

Wenn Sie in Lateinamerika leben, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen, um an der spektakulären Gala teilzunehmen, die den besten Filmen Tribut zollt des Jahres.

-Flow: Canal 306 HD

-Movistar TV: Kanal 305 HD

-Claro TV: Kanal 309 HD

- Gesamtspiel: Canal 435

-Antina: Kanal 71

-Sky: Kanal 415 SD und 1415 HD

-DirecTV: Kanäle 502 SD und 1502 HD

-Movistar TV: Kanäle 102 SD, 595 SD, 730 HD und 870 HD

-Claro TV: Kanäle 53 SD und 1504 HD

-Star Globalcom: Kanal 21

-DirecTV: Kanäle 502 SD und 1502 HD

-Einfaches Fernsehen: Kanäle 502 SD/HD und 1502 HD

-Dish: Canales 370 SD y 870 HD

-Sky: 415 SD- und 1415 HD-Kanäle

-Izzi: Kanäle 610 SD und 912 HD

-Megcable: Kanäle 410 SD und 1410 HD

-Movistar TV: Kanal 400 HD

-Claro TV: Kanäle 701 SD und 1701 HD

-Tigo: Kanäle 41 Sd und 283 HD

-Direktes Fernsehen: 502 SD- und 1502 HD-Kanäle

-Digitaler Express-Anschluss: Kanal 35 HD

Es ist wichtig anzumerken, dass Fernsehen nicht die einzige Möglichkeit sein wird, sich auf die Academy Awards einzustellen, sondern es wird auch verschiedene Internetsendungen geben. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass sie kostenpflichtig sind.

- TNT GO: kann für Peru, Argentinien, Mexiko und Kolumbien heruntergeladen werden

- DirecTV Go: verfügbar für Argentinien, Kolumbien und Peru

- Movistar Play: Nur für Argentinien verfügbar

-Flow App: Nur für Argentinien

-Izzi Go: nur für Mexiko

-Telecentro Play: für Argentinien

Um den Ursprung des Namens der Oscars zu kennen, müssen wir auf das Jahr 1929 zurückgehen, als die Auszeichnung zunächst keinen eigenen Namen hatte. Zu dieser Zeit bezeichnete die Filmindustrie in den USA den Preis als: Die Statuette der Akademie, Die goldene Trophäe oder Statuette des Verdienstes.

Es gibt viele Legenden über die Schöpfung, die bis heute präsent sind. In der Version der Akademie für kinematographische Künste und Wissenschaften selbst, die sich auf ihrer offiziellen Website befindet, wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Hauptverantwortliche für die Hervorhebung der heute verliehenen Auszeichnungen die The Academy Bibliothekarin, Margaret Herrick.

Später, im Jahr 1945, wurde sie Geschäftsführerin, bis sie 1971, einige Zeit nach ihrer Zustimmung, für die Taufe der prestigeträchtigen Statuette als Oscar verantwortlich war und erklärte: „Er sah aus wie sein Onkel Oscar“.

Seitdem begann die Akademie, sich informell auf die Auszeichnung zu beziehen. Bis 1934 wurde der Name populär, als der renommierte Kolumnist Sidney Skolsky ihn in seiner Kolumne verwendete, um über den Preis „Beste Schauspielerin“ zu sprechen, den er gewonnen hatte, Katharine Hepburn. Erst 1939 verwendete die Akademie offiziell den Begriff „Der Oscar“.

