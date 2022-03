Opfer des erzwungenen Verschwindens bitten die Wahrheitskommission um Anhörung eines Raums

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Am 8. Februar stand eine Gruppe von Menschen vor dem Hauptsitz der Wahrheitskommission (CEV) in der Innenstadt von Bogotá und forderte, von der Friedensorganisation gehört zu werden. Die Aktivität wurde von der Nydia Erika Bautista Foundation geleitet, einem Kollektiv, das sich dem Schutz der Rechte von Frauen und Familienmitgliedern widmet, die Opfer des Verschwindens in Kolumbien sind.

An diesem Dienstagnachmittag kam CEV-Präsident Francisco de Roux, hörte zu und sprach mit mehreren Personen, die am Novenenrennen #12C - 10 in Bogotá teilnahmen. An diesem Tag teilte er den Führern mit, dass er in zwei oder drei Tagen einen formellen Raum eröffnen werde, um ihre Forderungen zu hören. Nun, es ist fast zwei Monate her und die Foundation wartet immer noch auf den Anruf. Dies wurde in einem Schreiben an die CEV vom Donnerstag, den 24. März 2022, bekannt gegeben.

In der Mitteilung äußerten die Opfer: „Pater de Roux und die Kommissare der Herren wurden im menschlichen, ethischen, erkenntnistheoretischen und rechtlichen Sinne des Wortes nicht gehört. Wir befürchten, dass die Wahrheit der Opfer von Verschwindenlassen als voreingenommen angesehen wird und dass wir als interessierte Partei betrachtet werden „, heißt es in dem Brief. Die Nydia Erika Bautista Foundation wurde ins Exil geboren, nachdem die Familie Baptist 1997 aufgrund von Drohungen das Land verlassen musste.

Es könnte Sie interessieren: Die Wahrheitskommission hat 2021 einen Bericht zur Rechenschaftspflicht über ihre Arbeit erstellt

Und es ist so, dass seine Tochter Nydia Erika Bautista am 30. August 1987 Opfer des erzwungenen Verschwindens wird. An diesem Tag wurde der 33-jährige Soziologe und Ökonom in Bogotá von einer Gruppe bewaffneter Männer verhaftet, die bei der 20. Brigade der Nationalarmee registriert waren und sie auf eine Farm in der Gemeinde Guyabetal (Cundinamarca) brachten, wo sie Nydia in Gefangenschaft hielten, folterten und sexuell dreizehn Tage später wurde ihre Leiche auf der Autobahn Bogotá-Villavicencio gefunden, in einem Zustand der Zersetzung, der eine Identifizierung unmöglich machte. Drei Jahre lang wusste ihre Familie nichts über sie.

In einem Interview mit Contagio Radio erklärte der Direktor der Stiftung, Yaneth Bautista, dass die Kommunikation mit der Wahrheitskommission ausschließlich über die eingereichten Berichte erfolgt. „Es scheint uns, dass die Kommission nicht in der Lage ist, direkten Opfern zuzuhören, denn selbst wenn gesagt wird, dass die direkten Opfer die Verschwundenen sind, sind wir Verwandten auch Opfer von Schäden an Integrität und psychischer Gesundheit, ordnungsgemäßer Verfahren und Gerechtigkeit.“

Schließlich sagte Bautista, dass die Kommission eine Institution sein sollte, die an der Seite der Opfer steht. Er wies auch darauf hin, dass sie seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen dem kolumbianischen Staat und den ehemaligen FARC-Guerillas im Jahr 2016 der Kommission sechs Berichte über Fälle, Gewalt, Zuneigung und Reparationen an Opfer des Verschwindens vorgelegt haben:

„Wir machen alle Berichte, dieses Schreiben und diese Überlegungen als Beitrag zum Integralen System, weil wir uns weiterhin für den Frieden und die Wirksamkeit der im Friedensabkommen erörterten Mechanismen einsetzen. Es ist wie bei einer Mutter, wenn sie ihrem Sohn sagt, dass sie es falsch macht, und wir tun es mit diesem Gefühl und mit dieser Verantwortung.“

In dem an die CEV gerichteten Brief verglich die Stiftung die Arbeit des kolumbianischen Unternehmens mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission von Peru, die hauptsächlich für die Erstellung eines Berichts über die Ära des Terrorismus verantwortlich war, die dieses Land zwischen 1980 und 2000 erlebte. „In Peru setzten sich die Kommissare stundenlang, tagelang und monatelang zusammen, um den Opfern in jeder ihrer Aussagen zuzuhören, und es gab nicht ein oder zwei Kommissare, sondern die gesamte Kommission als Ganzes. Es schien uns, dass diese Art, den Opfern gemeinsam zuzuhören und genügend Zeit und Geduld zu haben, um sie zu hören, erholsam war. Das Gleiche ist in Kolumbien nicht passiert.“

LESEN SIE WEITER: