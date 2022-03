Neues Massaker in Valle del Cauca: Vier Menschen wurden in einem Haus getötet

Das Institut für Studien für Entwicklung und Frieden (Indepaz) berichtete in den letzten Stunden über das bisher 26. Massaker in Kolumbien. Die Ereignisse fanden in den frühen Morgenstunden dieses Freitags, dem 25. März, im Dorf La María statt, einer ländlichen Gegend der Gemeinde El Águila (Valle del Cauca), und ließen vier Menschen ums Leben.

Die ersten Berichte deuten darauf hin, dass sich die Opfer (drei Männer und eine Frau) in einem Haus befanden, das 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt war, als sie mit einer Schusswaffe getötet wurden. Indepaz versicherte, dass zwei der getöteten Personen offenbar ein Paar sein würden, obwohl sie noch nicht vollständig identifiziert wurden.

Die Einwohner bemerkten den mehrfachen Mord, da die Schüsse aus der Ferne zu hören waren, begleitet von Rufen. Lokale Medien gaben an, dass die Schießerei etwa 30 Minuten dauerte. Wenige Minuten später näherten sich die Dorfbewohner dem Haus und stießen auf die raue Szene.

Die Behörden konnten im Morgengrauen nicht am Tatort ankommen, da in der Umgebung Angst vor Unsicherheit bestand. In der Folge war das CTI der Generalstaatsanwaltschaft in der Lage, die Leichen zu entfernen, bis die Ermittlungen zur Feststellung des Verbleibs der Verantwortlichen abgeschlossen waren.

Der Bürgermeister von El Águila, Yulian Daniel Gallego García, gab El Tiempo Erklärungen ab und versicherte, dass das Verbrechen „mit Fragen des Mikrohandels mit Betäubungsmitteln“ zusammenhängen würde. Ebenso gab er an, dass einer der getöteten jungen Menschen aus dieser Bevölkerung stammte, während die anderen aus anderen Gebieten stammten.

„In La María gab es einige Probleme der Unsicherheit, da es sich um ein bevölkertes Zentrum handelt, das leider keine öffentliche Gewalt hat. Wir haben dort keine Polizeistation, wir haben dort keine Polizeibeamten „, sagte der Präsident.

Laut Gallego zeigen die Sicherheitstipps, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden, dass die meisten Straftaten mit dem Verkauf von Drogen zusammenhängen.

„Das Gebiet im Norden des Departements Valle und in der Nähe des Departements Risaraldna verfügt über die Mobilität bewaffneter Akteure, die Aktionen in verschiedenen Gemeinden der Region durchführen“. Darüber hinaus sei das Outsourcing von Gruppen außerhalb des Gesetzes, wie „La Cordillera“ und „Los Flacos“, in diesem Bereich präsent, warnte Indepaz.

Mit diesem neuen Fall wären in dieser Stadt in weniger als zwei Wochen fünf Menschen getötet worden.

Das letzte Massaker wurde am 23. März in der Stadt Usme (Bogotá) gemeldet. Drei Personen (zwei Männer und eine Frau) wurden in einem Gebäude im Viertel Compostela mit Schusswaffen getötet.

Das Büro des Bürgerbeauftragten gab eine Frühwarnung (AT) 010/21 heraus, in der es versichert, dass die Maßnahmen der Behörden zur Bekämpfung illegaler bewaffneter Akteure in der Hauptstadt des Landes verwirrend waren. Das Unternehmen gab an, dass keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen und die soziale und territoriale Kontrolle dieser bewaffneten Strukturen zu verhindern.

Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Nationalregierung und der ausgestorbenen FARC wurden 1327 soziale Führer und Unterzeichner des Gerichts vom 17. März ermordet. Die Studie wurde zwischen November 2016 und März 2022 durchgeführt und hinterließ eine erschreckende Zahl nach einem Ereignis, das einen historischen Meilenstein für die Reduzierung der Gewalt im Land und die soziale Wiedereingliederung vieler Bürger darstellte, die zu dieser Zeit nur über Waffen Bescheid wussten.

