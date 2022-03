'Masterchef Celebrity': Estiwar G und Manuela Gonzápez überraschten mit einem Sushi aus Schwarten

„Masterchef Celebrity“ überrascht weiterhin die Köche, die in der vorherigen Herausforderung paarweise vor einer Herausforderung standen, um einige Teilnehmer davor zu bewahren, Träger der gefürchteten schwarzen Schürze zu werden, in der Ramiro und Pamela leider waren; María T und Natalia; Manuela und Aco und das Chicho-Carlos-Duo wurden nicht verschont, es auf der Brust zu tragen, wenn sie diesen Freitag die Chance hatten, den ersehnten Immunitäts-Pin zu gewinnen.

Wieder war Aida Morales, die ihre Teamkollegen „Die Königin von Chuncullo“ nannten, die Protagonistin bei der Auswahl der Paare, die an diesem Freitag antraten, um die Immunitätsnadel zu gewinnen, um ihren Platz im Wettbewerb für eine weitere Woche zu sichern und zu zeigen, dass sie es mit ihren Vorbereitungen verdienen, weiter im Spiel voranzukommen.

„Alle Probanden bürsten, um zu sehen, dass die Königin hilft, das heißt beim Knien und Singen und allem“, sagte Carlos Báez.

Eines der Merkmale dieser Herausforderung war, dass die Paare aus einem Teilnehmer mit einer schwarzen Schürze und einem anderen mit einer weißen Schürze bestehen mussten, um die Kräfte auszugleichen.

„Ich bin ruhig, denn mit jedem, der in der Küche ist, stehen wir uns alle sehr nahe“, sagte die Schauspielerin Natalia Ramírez, die eine schwarze Schürze trägt.

So wurden die von der Schauspielerin ausgewählten Paare gebildet: Ramiro mit Aida Bossa; Aco Pérez mit Isabella; Natalia mit Tostao; Manuela mit Estiwar G; María T mit Carolina Gómez; Pamela mit Cristina; Carlos Báez mit Corozo und Tatán Mejía mit Chicho Arias. Jeder hatte die genaue Zeit, seine Zubereitungen in 60 Minuten unter einer Bedingung zu präsentieren: zwei Zutaten zu koppeln, die von „The Queen of Chunchullo“ einer der Sponsorenmarken zugewiesen wurden.

Nachdem sie die Zutaten von Aida Morales geliefert hatten, begannen die Prominenten, ihre Vorbereitungen durchzuführen. Bei dieser Gelegenheit nahmen nur Nicolás de Zubiría und Jorge Rausch teil, die an jeder der Küchenstationen eine Runde gaben, um zu überprüfen, was sie taten.

Dort fanden sie einige interessante Dinge, von denen einer von Jorge Rausch entdeckte, als er die Station von Pamela und Cristina passierte, die sich für eine Zubereitung mit Rinderfilet entschieden hatten. Die Jury sagte ihnen, dass sie die Ausführung ihres Gerichts erneut beginnen sollten, weil das ausgewählte Fleisch musste nicht so viel gekocht werden.

Pamela und Cristina präsentierten die teuerste Salsa von Masterchef Celebrity auf Filetbasis. Live aus Canal RCN entnommen.

Bei dem Versuch, seine Vorbereitung zu retten, scherzte Rausch, dass die Teilnehmer die teuerste Salsa in der gesamten Programmgeschichte liefern würden. Nicolás de Zubiría seinerseits fügte hinzu: „Sie verwenden Lende, um eine Sauce herzustellen, ich sehe sie sehr pizpiretas“.

Einer der humorvollen Momente wurde von Tatán Mejía und Chicho Arias gespielt, die von einer der Saucen abgeschnitten wurden, die sie zubereiteten, während sie während des saisonalen Besuchs von Küchenchef Nicolás de Zubiría und Jorge Rausch die Erklärung ihres Gerichts lieferten, die ihn baten, eine Präsentation ähnlich einem vorherige Folge.

Chicho Arias, der seine Vorbereitung mit Tatán Mejia vor den Richtern verteidigte, ließ ihn eine Salsa schneiden. Live aus Canal RCN entnommen.

„Ich habe den 'Tatanismus' verteidigt und eine Milchcreme schlagen lassen“, sagte Chicho, während er sein Gericht verteidigte, greift Tatán Mejía dort ein, der lachend erwähnt: „Dieser Tatanismus, ich weiß nicht was, wenn es funktioniert... juep $% & meine Sahne wurde geschnitten... alles war beschädigt, wir hatten 10 Pläne und alle 10 gingen schief. “

Es war Zeit für die Präsentationen, und das Gericht, das die Aufmerksamkeit der Köche am meisten auf sich zog, war das von Manuela Gonzálex und Estiwar G zubereitete Gericht, das sie „Suchicharrón“ nannten, das aus Chicharrón-Sushi bestand, mit Mayonnaise und Chicharrón-Pulver im Maki. Das Paar schaffte es, die lang erwartete Immunitätsnadel zu nehmen.

„Es ist spektakulär, ein gutes Brötchen, der Reis in einer Sushi-Rolle ist das Wichtigste, der Granit wird respektiert, dass Sie beim Beißen jeden Granit spüren, gut gewürzt, viel Kraft“, sagte Nicolás de Zubiría.





