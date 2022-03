Herzinfarkte sind die häufigste Todesursache über Covid-19

Laut DANE sind Herzinfarkte laut seinem jüngsten Bericht über Geburt und Tod in Kolumbien die häufigste Todesursache im vierten Quartal 2021 und bisher im Jahr 2022. Somit wurde Covid 19 als Haupttodesursache in den letzten zwei Jahren überwunden.

Unter den zehn häufigsten Todesursachen bei Männern im Jahr 2022 steht die ischämische Herzkrankheit mit 17,7% der Todesfälle an erster Stelle. Es folgen bestimmte Infektions- und Parasitenkrankheiten. In dieser Kategorie werden Todesfälle durch bestätigtes und vermutetes Covid-19 mit 17,1% eingestuft. An dritter Stelle stehen Angriffe, insbesondere Morde mit 6,0%, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,5% zunahmen.

Für Frauen gab es 2022 bisher 14.293 Todesfälle, von denen 18,1% auf ischämische Herzerkrankungen zurückzuführen waren, gefolgt von bestimmten infektiösen und parasitären Krankheiten, die 16,2% erreichten.

In Bezug auf Infektions- und Parasitenkrankheiten wird in dem Bericht hervorgehoben, dass zwischen dem 16. März 2020 und dem 6. März 2022 insgesamt 138.511 bestätigte Todesfälle durch Covid 19, 12.820 aufgrund von Verdacht auf Covid-19 und 20.457 Todesfälle durch Lungenentzündung und Influenza gemeldet wurden.

Und er denkt darüber nach, dass von allen Monaten, in denen die Pandemie in Kolumbien gedauert hat, der Monat Juni 2021 die höchste Anzahl von Todesfällen durch Covid 19 verzeichnete, die mit 17.186 Fällen bestätigt wurden.

Der Bericht enthält auch Geburtszahlen, sodass bestätigt wurde, dass im vierten Quartal 2021 154.788 Geburten registriert wurden, was einem Rückgang von 3,3 Prozent (5.335 weniger Fälle) gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht. Davon waren 51,4 Prozent Jungen und 48,6 Prozent Mädchen.

Aus Sicht des Alters der Mutter fanden 53,1% der im vierten Quartal 2021 gemeldeten Geburten in der Gruppe der Frauen zwischen 20 und 29 Jahren statt, und 26,3% konzentrierten sich auf Mütter im Alter von 30 bis 39 Jahren.

Die Zahl der Geburten in der Gruppe der Mütter im Alter von 15 bis 19 Jahren stieg von 27.807 im vierten Quartal 2020 auf 26.701 im gleichen Zeitraum 2021, was einem Rückgang von 4,0% entspricht.

Im Vergleich des vierten Quartals 2021 mit 2020 steigt auch die Zahl der Geburten von Müttern unter 14 Jahren im Inland um 15,5%.

Beim Vergleich des Jahres 2022 (Januar) mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 wurden 46.942 Geburten gemeldet (51,1% der Männer und 48,9% der Frauen), wobei die Gruppen der Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren und 25 bis 29 Jahren stärker betroffen waren. Der Anteil in der Altersgruppe 20-24 ging jedoch etwas zurück, von 29,2% im Jahr 2021 auf 27,5 Prozent im Jahr 2022, was einer Veränderung von 4,5% entspricht.

Die Zahl der Geburten von Müttern im Alter von 10 bis 14 Jahren ist im Jahr 2022 um 20,1% gestiegen.

Bisher haben wir in diesem Jahr den Rückgang der Geburten von Müttern mit Familienstand hervorgehoben, die „nicht verheiratet sind“ und „seit weniger als zwei Jahren mit ihrem Partner zusammenleben“, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021, mit einem Rückgang von 2,8%.

LESEN SIE WEITER: