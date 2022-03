Die kolumbianische Frauenmannschaft kündigte die Mannschaften der südamerikanischen U-20 an

Die kolumbianische U-20-Frauenmannschaft ist bereit, gegen den Südamerikaner der Kategorie zu spielen, der vom 6. bis 25. April in Chile ausgetragen wird. Carlos Paniagua, technischer Direktor der Nationalmannschaft, überreichte seinerseits den Aufruf an das Kaffeeteam, das bei der Veranstaltung anwesend sein wird.

Darüber hinaus erklärte Paniagua in einer Pressemitteilung, dass er vor seiner Reise nach Chile einen Mikrozyklus der Vorbereitung im Sporthauptquartier des kolumbianischen Fußballverbandes in Bogotá durchführen werde, bei dem es sich um eine sechstägige Rallye handelt.

„Die kolumbianische U20-Nationalmannschaft der Frauen gab die Namen der Spieler bekannt, die einen neuen Mikrozyklus zur Vorbereitung auf die Südamerika-Meisterschaft der Kategorie durchführen werden, die vom 6. bis 25. April 2022 in Chile ausgetragen wird. Das Treffen der Trainer und Spieler findet ab dem 28. März 2022 in Bogotá statt. Der dritte wird in das südliche Gebiet reisen, um sich der Konkurrenz zu stellen.“

Auf der anderen Seite ist das Frauenkaffee-Team Teil der Gruppe A, in der sie gegen die Teams von Chile, Venezuela, Argentinien und Peru antreten werden. Denken Sie daran, dass die Kontinentalmeisterschaft nach zwei Jahren erneut ausgetragen wird, da die letzte Phase 2020 aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie ausgesetzt wurde.

Unter den Aufrufen ist Gisela Robledo, die in Spanien für Teneriffa spielt, die Hauptfigur der Nationalmannschaft. Zu diesem Kader gesellen sich auch zwei Fußballer, die im Ausland spielen: Ilana Izquierdo von der University of Southern Mississipi und Ángela Daniela Barón vom d'Feeters KickSoccer Club.

Jetzt ist Deportivo Cali, der aktuelle Champion der BetPlay League der Frauen, das mit fünf Spielern die meisten Spieler zum Call beigetragen hat, gefolgt von América de Cali und Independiente Medellín, beide mit drei Spielern.

Unter den 22 genannten Spielern sind auch Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Linda Caicedo, Mary José Álvarez, Sintia Vanesa Cabezazas und Stefanía Perlaza anwesend, die gerade Vizemeister des kolumbianischen U-17-Teams waren, das sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica qualifizierte.

Ana Maria Guzman Zapata - Deportivo Pereira.

Angela Daniela Barón - D'Feeters Kicksoccer Club (USA).

Gabriela Rodríguez Salazar-Amerika De Cali.

Gabriela Urena Munoz- Llaneros F.C.

Gisela Robledo Gil - UGD Teneriffa (ENG).

Ilana Izquierdo Singer — Universität von Southern Mississipi (USA).

Ingrid Yobana Guerra Meneses - Deportivo Cali.

Juana Sofía Ortegon Giraldo - Deportivo Cali.

Kaili Ximena Sisos Naveo - Llaneros FC

Kelly Johana Caicedo Alegria - Deportivo Cali.

Linda Lizeth Caicedo Joy - Deportivo Cali

Liced Carolina Serna Florez- Unabhängige Medellin.

Mariana Munoz Ramirez - Atletico Nacional.

Mary José Alvarez Esitatela - Unabhängiger Medellin.

Maria Camila Reyes Calderon - Unabhängige Santa Fe.

Maria Ximena Llerena Daza - Eigenkapital.

Natalia Giraldo Alzate - Amerika von Cali.

Sintia Vanesa Cabezas Vanegas - Schule Carlos Sarmiento.

Stefania Perlaza Perlaza - Deportivo Cali.

Valentina González Soto - Eigenkapital.

Valery Restrepo Rios - Unabhängiger Medellin.

Wendy Katerine Bonilla Cándelo- America De Cali.

LESEN SIE WEITER: