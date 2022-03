Die ABM „baute Brücken zur Bundesregierung“, um „eine stärkere Bank zu schaffen“: Daniel Baker

Die 85. Bankenkonvention wurde am Freitag unter Herzlichkeit zwischen dem Verband der Banken von Mexiko (ABM) und der Regierung von Andrés Manuel López Obrador geschlossen, nach Tagen, die von Kontroversen mit der Bank of Mexico (Banxico) und der Krise des Krieges geprägt waren Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

In seinen Abschlusserklärungen an die Presse betonte Daniel Becker, der Vorsitzende der ABM, dass Banken „Brücken zur Bundesregierung gebaut“ hätten, um „stärkere Bankgeschäfte zu schaffen“.

„Mit guter Kommunikation, guten Botschaften, einem reaktionsschnellen Präsidenten und ich bin mir sicher, dass wir daraus ein robusteres System aufbauen können“, sagte der Vertreter der Spitze des Finanzsektors, der mehr als 50 Banken zusammenbringt.

Während der Einweihung der 85. Bankenkonvention entschuldigte sich Präsident Andrés Manuel López Obrador für die Bekanntgabe, dass die Bank of Mexico (Banxico) ihren Zinssatz um 50 Basispunkte erhöhen würde. Er sagte, er denke, die Ankündigung sei bereits veröffentlicht worden. (Foto: EFE/David Guzman/Archiv)

Nach zwei Jahren kehrte die Bankenkonvention persönlich nach Acapulco zurück, mit der Erwartung, die Pandemiekrise zu überwinden, die 2020 zu einem historischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,2% und 2021 in Mexiko zu einer Erholung von 4,8% führte.

Trotz Daniel Bakers Botschaft war die Konferenz von der Kontroverse von López Obrador geprägt, der am Donnerstag alle Präzedenzfälle durchbrach, indem er die Entscheidung der Banco de México (Banxico), den Zinssatz um 50 Basispunkte auf 6,5% anzuheben, vorantrieb, eine ausschließliche Befugnis der Zentralbank.

Ungewöhnlich entschuldigte sich der Präsident beim Verwaltungsrat auf dem Kongress, eine Handlung, die Becker jetzt anerkannte.

„Es bestätigt uns nur, dass fähige Männer in der Lage sind, dies zu korrigieren, und die Berichtigung scheint mir sehr mächtig zu sein und spricht sehr vom Präsidenten“, sagte Becker den Medien.

Archivfoto einer Frau mit der neuen 200-Peso-Banknote, die während einer Veranstaltung der Banco de México in Mexiko-Stadt (Mexiko) präsentiert wurde. EFE/José Mendez

Der Vertreter der Finanzführung, der die offizielle Abschlusszeremonie abgesagt und erst zu Beginn eine Pressekonferenz abhielt, sagte auch, er sei mit der Botschaft von López Obrador zufrieden, obwohl er ihn am Donnerstag um einen „konstruktiveren“ Dialog und Bedingungen der „Sicherheit“ bat.

„Positiv. Der Präsident, ich denke, Sie haben es gesehen, versteht das Bankwesen, weiß, dass es eine wichtige Branche ist, die relevant ist, dass wir das Wirtschaftswachstum unterstützen können und, wie Sie gesehen haben, sehr positiv „, sagte er an diesem Freitag, der von der Presse befragt wurde.

Er räumte auch ein, dass der Präsident „sich verpflichtet hat, die Bank nicht zu reformieren“, ein Versprechen, das er „eingehalten“ hat.

„Ja (dies ist das Signal, auf das wir gehofft hatten), ich denke, solange das Bankwesen eine integrative Bank mit einer sozialen Dimension bleibt, werden wir die Fähigkeit haben, zu mobilisieren, und ich denke, dass es in diesem Sinne sehr zufriedenstellend war“, beantwortete er die ausdrückliche Frage.

Der Kriegskonflikt zwischen Russland und der Ukraine war ein weiteres Thema, das auf der 85. Bankkonvention erörtert wurde. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)

Zusätzlich zu dieser Kontroverse fand die Konvention im Schatten der Krise statt, die sich aus der Invasion Russlands in die Ukraine ergab.

Am letzten Tag der Konferenzen warnten der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und der UN-Sonderbeauftragte für Finanzen und Klima Mark Carney vor den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der sich auf Mexiko auswirken wird.

„Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Russland zu zwingen, die Invasion sofort zu beenden, und zweitens denke ich, dass auch wir all diesen Flüchtlingen und den Menschen in der Ukraine, deren Leben betroffen ist, humanitäre Hilfe leisten müssen“, fragte Ban Ki-moon.

Mark Carney seinerseits wies darauf hin, dass „die Kombination aus hohen Energiepreisen, manchmal Knappheit, dem Risiko eines Kohlemangels und der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Klimas einen Übergang bewirken wird“.

Der Präsident der ABM räumte ein, dass der Krieg die Wachstumserwartungen in Mexiko gesenkt hat, das laut dem am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Bericht des Nationalen Instituts für Statistik und Geographie (Inegi) ebenfalls mit einer Inflation von 7,29% konfrontiert ist - was den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten bedeutet.

Foto: EFE/Sashenka Gutierrez/Archiv

„Die Wahrheit ist, dass es ein Umfeld mit hoher Inflation und einem Kriegsproblem gibt, das nicht auf dem Radar war. Wir müssen die Ereignisse verfolgen und warten, aber wir sehen ein Wachstum, das zwischen 2,5 und 3,5 Prozent liegen kann“, sagte Becker.

Trotz der Aussichten hob er die Solidität und den Optimismus des Bankensystems hervor, da in Mexiko „die Bedingungen bereit sind, zu investieren“.

„Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und den asiatischen Ländern bieten die Möglichkeit, in Mexiko zu produzieren. Ich denke, dass Mexiko, obwohl es sich in einem sehr schwierigen Kontext befindet, auch in einer sehr privilegierten Position ist, und wir hoffen, dass wir den Wert dieser Möglichkeiten nutzen“, schloss er.

Mit Informationen von EFE

