Nachdem der Tod von Taylor Hawkins, Schlagzeuger der Band Foo Fighters, bestätigt wurde, sprechen soziale Netzwerke über eine mögliche Todesursache und eine Überdosis im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum.

Vor diesem Hintergrund nannte der renommierte Musikjournalist Alejandro Marín die Zurückhaltung und schrieb auf seinem Twitter-Account: „Geben Sie jetzt nicht dem Land die Schuld, weil Taylor in Kolumbien gestorben ist, wenn sie an einer Überdosis gestorben ist, seien Sie nicht so dämlich.“

Derzeit ist bekannt, dass das Labor und die Forscher von SIJIN in das Hotel Casa Medina ziehen, in dem sich die Band aufhält.

Die Band bestätigte in einer Erklärung den Tod des 50-jährigen Musikers:

„Die Familie Foo Fighters ist durch den tragischen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört. Ihr musikalischer Geist und ihr ansteckendes Lachen werden uns für immer begleiten „, beginnt die Erklärung von Foo Fighters. „Wir sprechen seiner Frau, seinen Kindern und Verwandten unser Beileid aus und bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit größtem Respekt behandelt wird.“

In der Entwicklung...

