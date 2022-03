Von Captain Fury bis Sasa Salcita: Die besten Spitznamen, die der Bermudez-Hund gab

Die Sportchronik des mexikanischen Fußballs hat seit dem 20. Jahrhundert eine lange Geschichte geschrieben. In den letzten Jahren festigte sich Enrique Bermudez de la Serna als eine der bekanntesten Stimmen für seinen Stil, seinen Tonfall und nachdem er einigen Spielern, die nach Mexiko kamen, versailleske Spitznamen gegeben hatte. Obwohl sie von den Fans nicht immer gemocht wurden, begleiteten die Spitznamen, die er einführte, die Flugbahn jedes der genannten Fußballer, noch mehr als ihre Geburtsnamen.

Alfredo Tena spielte den größten Teil seiner Karriere bei den Eagles of America (Foto: Twitter/ @patula_7809)

Alfredo Tena Kapitän Fury

Einer der ersten Spieler, der vom Sportchronisten einen Spitznamen erhielt, war der legendäre Innenverteidiger der Eagles of America, Alfredo Tena. Seine Tapferkeit, Führung, Wildheit auf dem Platz sowie sein wütendes Temperament bei den National Classics waren Grund genug, ihn Captain Fury zu nennen. Selbst laut Perro Bermudez selbst dankte ihm der ehemalige amerikanische Spieler sogar dafür, dass er ihn so benannt hatte.

Rafa Márquez gewann die Champions League-Trophäe mit dem FC Barcelona, wo er zum Maßstab wurde (Foto: Twitter/ @RafaMarquezMX)

Rafael Marquez El Kaiser de Michoacan

Einer der mexikanischen Spieler mit der besten Erfolgsbilanz der Welt ist der ehemalige Innenverteidiger Rafael Márquez. Seine guten Eigenschaften sowie seine Führung machten ihn zum idealen Kandidaten für Teams wie Monaco und Barcelona. In diesem Sinne nannte Enrique Bermudez ihn dank seiner Geschichte in Europa und seines ähnlichen Stils wie Franz Beckenbauer denselben Spitznamen wie den deutschen, aber in Anspielung auf seinen Herkunftsstaat.

