EU und USA erzielen Einigung über Datenübermittlung

(Bloomberg) Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben den Stillstand eines neuen Datenübertragungsabkommens durchbrochen, das ein katastrophales Szenario für Technologiegiganten wie Meta Platforms Inc und Tausende anderer Unternehmen verhindern könnte, die auf den freien Informationsfluss über den Atlantik angewiesen sind.

Die EU und die USA gaben am Freitag bekannt, dass sie sich grundsätzlich auf ein neues Abkommen geeinigt haben, nachdem das vorherige Abkommen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Befugnis der US-Behörden, Informationen ohne angemessene Garantien für die Privatsphäre auszuspionieren, für nichtig erklärt worden war.

Diese neue Vereinbarung „wird vorhersehbare und zuverlässige Datenflüsse ermöglichen und dabei Sicherheit, das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz in Einklang bringen“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am Freitag auf Twitter.

Während die Verhandlungsführer noch die feineren Details ausarbeiten müssen, könnte das Ergebnis die Unsicherheit über die Datenflüsse beenden, die Meta, dem Facebook gehört, veranlasst hat, vor einem möglichen Austritt aus der EU zu warnen, falls das rechtliche Vakuum anhält.

Die rechtlichen Befürchtungen eskalierten, als der Gerichtshof der EU, die höchste gerichtliche Instanz des Blocks, in einem überraschenden Urteil von 2020 den sogenannten „Privacy Shield“, ein transatlantisches Transferabkommen, für nichtig erklärte, wegen der langjährigen Befürchtung, dass die Daten der Bürger nicht vor US-Überwachung sicher wären.

Unter Beibehaltung eines separaten vertragsbasierten Systems für die weitere Datenübertragung haben die von EU-Richtern geäußerten Zweifel am US-Datenschutz dies auch zu einer zweifelhaften Alternative gemacht.

Die politische Einigung am Freitag folgt auf den Besuch von Präsident Joe Biden in Brüssel, wo er am Donnerstag auch an aufeinanderfolgenden Gipfeltreffen mit der NATO, der Siebenergruppe und der EU teilnahm.

Das Abkommen zielte darauf ab, Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten und den Datenverkehr zu schützen, „der die Grundlage für eine wirtschaftliche Beziehung zwischen den USA und der EU in Höhe von 7,1 Billionen US-Dollar bildet“, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Freitag bei der Air Force One nach der Sitzung in Brüssel gegenüber der Presse.

Die Vereinbarung „versetzt uns wirklich in die Lage, sicherzustellen, dass US-Technologieunternehmen - große Unternehmen, ja, aber insbesondere kleine und mittlere Unternehmen - im weiteren Verlauf geschützt werden und im Rahmen der transatlantischen Wirtschaftsbeziehung zwischen die USA und die EU „, sagte er. Sullivan.

Das Urteil des EU-Gerichts von 2020 zwang die Aufsichtsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks und die EU-Datenschutzbehörden, an den Arbeitstisch zurückzukehren, um sich mit den Auswirkungen zu befassen, die Zweifel an der Sicherheit der Daten der EU-Nutzer haben, sobald sie in die USA gesendet wurden. Das Urteil bedeutete, dass Tausende von Unternehmen, die Geschäftsdaten in die USA schickten, nach alternativen Wegen suchen mussten, um ihren Datenfluss aufrechtzuerhalten.

Datenübertragungen sind seit Jahren von Schwierigkeiten geplagt, und die Richter der EU scheuen sich nicht, einzugreifen. Im Jahr 2015 hat das oberste Gericht der EU ein früheres transatlantisches Datenübertragungssystem namens Safe Harbor aufgehoben, aus Angst, dass US-Spione uneingeschränkten Zugang zu EU-Daten erhalten könnten.

Die Kontroverse geht auf das Jahr 2013 zurück, als der ehemalige Auftragnehmer Edward Snowden den Umfang der Spionage der US-amerikanischen National Security Agency enthüllte. Der Datenschutzaktivist Max Schrems hat Facebook vor irischen Gerichten angefochten, wo das Social-Media-Unternehmen in Europa ansässig ist, und argumentierte, dass die Daten der EU-Bürger zu diesem Zeitpunkt gefährdet sind es wird in die USA übertragen.

Schrems sagte am Freitag, er sei nicht davon überzeugt, dass der neue Vertragsentwurf die Probleme der vorherigen lösen werde, und stellte den Zeitpunkt der Ankündigung in Frage.

„Das Abkommen war anscheinend ein Symbol, das Von der Leyen wollte, aber es wird nicht von Experten in Brüssel unterstützt, da sich die USA nicht bewegt haben“, sagte Schrems in einer per E-Mail versendeten Erklärung. „Es ist besonders erschreckend, dass die USA den Krieg gegen die Ukraine angeblich genutzt haben, um Druck auf die EU in dieser wirtschaftlichen Frage auszuüben.“

Ursprünglicher Hinweis:

Big-Tech-Blackout soll mit der EU-USA abgewendet werden Data Pact (1)

Weitere Artikel wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.